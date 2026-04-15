L'homme inculpé pour l'incendie criminel de la maison de Sam Altman détenait une liste des PDG du secteur de l'IA et leurs investisseurs à éliminer, et a demandé à d'autres de rejoindre son mouvement

Les autorités fédérales américaines ont arrêté le vendredi 10 avril 2026 un homme originaire du Texas, accusé d'avoir attaqué la résidence du PDG d'OpenAI, Sam Altman, dans ce qu'elles qualifient d'attaque ciblée et motivée par des convictions idéologiques. Un document de l'homme partagé dans la plainte indique qu'il prônait l'opposition à l'IA et encourageait le meurtre et la commission d'autres crimes contre les PDG d'entreprises d'IA et leurs investisseurs, en énumérant des noms et adresses censés appartenir à plusieurs PDG et investisseurs. Dans ce document, Moreno-Gama a admis avoir tenté de tuer le PDG victime et a demandé à d'autres de rejoindre son mouvement.
Les autorités fédérales américaines ont arrêté le vendredi 10 avril 2026 un homme originaire du Texas, accusé d'avoir attaqué la résidence du PDG d'OpenAI, Sam Altman, dans ce qu'elles qualifient d'attaque ciblée et motivée par des convictions idéologiques. Selon les procureurs fédéraux, Daniel Moreno-Gama aurait mis le feu à un portail extérieur de la maison de Sam Altman, puis se serait rendu au siège de l'entreprise, menaçant de réduire le bâtiment en cendres et de tuer toutes les personnes présentes à l'intérieur.
Lors de l'arrestation de Moreno-Gama, les enquêteurs ont retrouvé un manifeste de 23 pages exposant des opinions anti-IA et appelant à la violence contre les dirigeants du secteur technologique, d'après des documents judiciaires. Cet incident met en évidence l'escalade des tensions autour de l'intelligence artificielle (IA), alors que les dirigeants du secteur et les groupes de défense condamnent le recours à la violence dans ce débat.
Le 13 avril, l'homme a été inculpé au niveau fédéral pour tentative de dégradation et de destruction de biens à laide dexplosifs et pour possession dune arme à feu non enregistrée. Selon la plainte pénale fédérale déposée, Daniel Moreno-Gama, 20 ans, originaire de Spring, au Texas, aurait fait le voyage depuis le Texas jusqu'à San Francisco dans le but de tuer le PDG d'une grande entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (« IA »). Moreno-Gama se serait approché de la résidence du PDG, aurait lancé un cocktail Molotov, puis se serait enfui des lieux.
« La violence ne peut pas être la norme pour exprimer un désaccord, quil sagisse de politique, de technologie ou de toute autre question », a déclaré le procureur général par intérim Todd Blanche. « Ces actes présumés qui ont causé des dommages matériels et auraient très bien pu coûter des vies feront lobjet de poursuites judiciaires énergiques. » Après avoir lancé un cocktail Molotov sur la résidence du PDG, Moreno-Gama se serait rendu au siège de lentreprise dIA de ce dernier. Moreno-Gama a tenté de briser les portes vitrées du bâtiment à laide dune chaise et a déclaré quil était venu pour incendier les lieux et tuer toute personne se trouvant à lintérieur.
La plainte indique que lorsque les agents du département de police de San Francisco (« SFPD ») sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Moreno-Gama en possession de dispositifs incendiaires, dun bidon de kérosène, dun briquet bleu et dun document. La première partie du document, intitulée « Votre dernier avertissement » par Daniel Moreno-Gama, prônait l'opposition à l'IA et encourageait le meurtre et la commission d'autres crimes contre les PDG d'entreprises d'IA et leurs investisseurs, en énumérant des noms et adresses censés appartenir à plusieurs PDG et investisseurs. Dans ce document, Moreno-Gama a admis avoir tenté de tuer le PDG victime et a demandé à d'autres de rejoindre son mouvement.
Moreno-Gama a conclu le document par une lettre adressée au PDG victime, écrivant : « Si, par miracle, vous survivez, je prendrai cela comme un signe divin vous invitant à vous racheter » Les forces de lordre ont appris par la suite que le jour même où il a commis ces attaques, Moreno-Gama avait également envoyé par e-mail une version du document à des représentants de son ancienne université au Texas.
« Nous ne tolérerons aucune tentative visant à modifier le mode de vie et de travail des Américains par la peur ou la violence », a déclaré le procureur fédéral Craig Missakian. « Nous nen sommes quau début de cette enquête, mais si les preuves montrent que M. Moreno-Gama a perpétré ces attaques dans le but de modifier les politiques publiques ou de contraindre le gouvernement et dautres responsables, nous traiterons cela comme un acte de terrorisme intérieur et, en collaboration avec nos partenaires des forces de lordre, nous le poursuivrons avec toute la rigueur prévue par la loi. »
« Les chefs daccusation annoncés aujourdhui reflètent une escalade profondément préoccupante, passant de lintention à laction, visant par la violence une résidence privée et une entreprise technologique. Le FBI ne tolérera aucune menace contre les leaders de linnovation de notre nation ou les entreprises qui font progresser notre économie. Les actes de destruction visant le secteur technologique seront traités avec toute la rigueur de la loi. Cette affaire souligne la solidité de notre partenariat avec le département de police de San Francisco. Ensemble, nous restons déterminés à identifier, à neutraliser et à traduire en justice toute personne cherchant à semer la violence dans nos communautés », a déclaré Matt Cobo, agent spécial en charge par intérim du Bureau fédéral denquête (FBI).
Une plainte pénale allègue simplement que des crimes ont été commis, et le prévenu est présumé innocent jusquà ce que sa culpabilité ait été établie au-delà de tout doute raisonnable. Sil est reconnu coupable, Moreno-Gama encourt une peine minimale obligatoire de cinq ans demprisonnement et une peine maximale de 20 ans demprisonnement pour dommages et destruction de biens à laide dexplosifs, ainsi quune peine maximale de 10 ans demprisonnement pour possession dune arme à feu non enregistrée. Toute peine prononcée à lissue dune condamnation serait imposée par le tribunal après examen des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et de la loi fédérale régissant limposition dune peine, 18 U.S.C. § 3553.
La Silicon Valley est confrontée à une résistance croissante contre l'IA. Celle-ci dépasse désormais la simple critique intellectuelle pour verser dans le vandalisme et la violence ciblée contre des figures comme Sam Altman. Cette colère est particulièrement vive chez la Génération Z, qui associe l'essor technologique à une précarité croissante sur le marché de l'emploi et à un sentiment de déception face aux promesses non tenues.
La contestation s'attaque également aux infrastructures physiques de l'IA, notamment les centres de données. Dans de nombreux États américains, des groupes de résidents se mobilisent pour bloquer ou retarder des projets de construction représentant des dizaines de milliards de dollars. Au-delà des risques existentiels, l'opposition s'enracine également dans des préoccupations locales concrètes, telles que l'impact environnemental et énergétique massif des centres de données. La bulle risque d'imploser sous cette pression.
Source : Plainte pénale fédérale
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