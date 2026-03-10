OpenAI fait face à une nouvelle action en justice. La mère de Maya Gebala, survivante de Tumbler Ridge, poursuit OpenAI pour la fusillade de masse. L'action a été intentée devant la Cour suprême de Colombie-Britannique le 9 mars contre OpenAI et son IA ChatGPT au nom de Cia Edmonds, Maya, 12 ans, et sa petite sur Dahlia. Selon la plainte, à l'été 2025, Jesse Van Rootselaar, alors âgé de 17 ans, a ouvert un compte ChatGPT dans lequel il a décrit « divers scénarios impliquant des violences par arme à feu sur plusieurs jours ». Cela aurait conduit 12 membres du personnel de surveillance de ChatGPT à identifier les demandes de Van Rootselaar « comme indiquant un risque imminent de préjudice grave pour autrui » et à recommander d'en informer les forces de l'ordre canadiennes. Cette affaire a été transmise à la direction de l'entreprise qui « a ensuite rejeté la demande de ses employés », selon la plainte.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif contrôlée, dont le siège est à San Francisco. Il vise à développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'il définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches économiquement utiles ». OpenAI est largement reconnue pour avoir développé ChatGPT.
Depuis novembre 2025, OpenAI est confrontée à sept poursuites judiciaires en Californie, alléguant que son système d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT aurait poussé des personnes au suicide et à des délires dangereux. Déposées par deux groupes de défense des droits, ces poursuites affirment qu'OpenAI a commercialisé GPT-4o en dépit d'avertissements internes concernant son comportement manipulateur. Les plaintes affirment qu'OpenAI a précipité la mise sur le marché de ChatGPT au détriment de la sécurité des utilisateurs. OpenAI affirme examiner les dossiers et qualifie les situations ayant conduit à ces suicides d'« incroyablement déchirantes ».
Selon la plainte, à l'été 2025, Jesse Van Rootselaar, alors âgé de 17 ans, a ouvert un compte ChatGPT dans lequel il a décrit « divers scénarios impliquant des violences par arme à feu sur plusieurs jours ». Cela aurait conduit 12 membres du personnel de surveillance de ChatGPT à identifier les demandes de Van Rootselaar « comme indiquant un risque imminent de préjudice grave pour autrui » et à recommander d'en informer les forces de l'ordre canadiennes. Cette affaire a été transmise à la direction de l'entreprise qui « a ensuite rejeté la demande de ses employés », selon la plainte.
Au lieu de cela, le compte a été fermé, après quoi Van Rootselaar en a ouvert un autre. « La tireuse a utilisé son deuxième compte pour continuer à planifier des scénarios impliquant des violences par arme à feu, y compris un événement causant de nombreuses victimes comme la fusillade de Tumbler Ridge, avec ChatGPT, et pour recevoir des conseils en santé mentale et une pseudo-thérapie de la part de ChatGPT », allègue le procès.
Le 10 février 2026, Van Rootselaar a tué sa mère et son demi-frère dans leur maison de Tumbler Ridge, puis s'est rendue à pied au lycée de Tumbler Ridge où elle a tué cinq élèves et un enseignant avant de se suicider. Maya Gebala a été grièvement blessée et reste hospitalisée avec une lésion cérébrale catastrophique et une paralysie du côté droit. Maya tentait de verrouiller une porte lorsqu'elle a été touchée par balle.
Le 4 mars, Sam Altman, le cerveau d'OpenAI et milliardaire, a rencontré Evan Solomon, ministre fédéral chargé de l'IA, et aurait accepté d'apporter un certain nombre de modifications en matière de sécurité. Le lendemain, Altman a rencontré David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, et, selon Eby, il s'est engagé à présenter ses excuses aux victimes de la fusillade de Tumbler Ridge. Au 9 mars, aucune excuse n'avait été présentée.
Dans un communiqué, le cabinet d'avocats représentant Edmonds et ses filles a déclaré que l'enquête du coroner prévue sur la fusillade de masse impliquerait probablement une analyse détaillée des dossiers médicaux et scolaires de Van Rootselaar, ainsi qu'une analyse médico-légale de ses appareils électroniques. « Le but de ce procès est de découvrir toute la vérité sur les circonstances et les raisons de la fusillade de masse de Tumbler Ridge, d'imposer des responsabilités, d'obtenir réparation pour les préjudices et les pertes subis, et d'empêcher qu'une autre atrocité de ce type ne se reproduise au Canada », indique le communiqué.
En octobre 2025, plus de 1,2 million de personnes discutent chaque semaine avec ChatGPT au sujet du suicide. OpenAI révèle qu'environ 0,15 % de ses plus de 800 millions d'utilisateurs envoient des messages à son chatbot au sujet du suicide. La société affirme que ses outils sont conçus pour orienter les personnes vers des ressources professionnelles telles que des lignes d'assistance téléphonique, mais admet que cela ne se produit pas dans 9 % des cas.
Source : Action intentée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 9 mars
