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L'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Australie est, pour l'essentiel, inefficace, d'après une étude. La disponibilité d'outils comme les VPN complique l'application de cette mesure

Le , par Patrick Ruiz
49 commentaires

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14  0 
L'Australie a été la première à mettre en place une interdiction nationale des réseaux sociaux pour les utilisateurs n'ayant pas atteint un certain âge, en adoptant une loi à cet effet en décembre. Quatre mois plus tard, quelle est son efficacité ? Pas grande, selon une nouvelle enquête.

L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une première mondiale mise en place par l'Australie, ne parvient pas à éloigner les jeunes de ces plateformes autant que le gouvernement l'espérait.

Une nouvelle étude menée par l'association caritative britannique de prévention du suicide Molly Rose Foundation (MSF) a révélé que 61 %, soit trois sur cinq, des Australiens âgés de 12 à 15 ans qui possédaient un compte sur des plateformes soumises à restriction avant l'entrée en vigueur de l'interdiction ont toujours accès à un ou plusieurs comptes.

La plupart des grandes plateformes ont conservé la majorité de leurs utilisateurs mineurs. 53 % des anciens utilisateurs de TikTok peuvent toujours accéder à leurs comptes, tout comme 53 % des anciens utilisateurs de YouTube et 52 % des anciens utilisateurs d'Instagram.

Le rapport de MSF révèle que, dans la majorité des cas où les enfants pouvaient encore accéder à leurs comptes sur les réseaux sociaux, les plateformes n'avaient pas réussi à identifier et à supprimer les comptes des moins de 16 ans, ce qui signifie que la plupart des enfants n'ont pas eu besoin de recourir à des solutions de contournement.

Près des deux tiers (64 %) des utilisateurs de YouTube, 61 % des utilisateurs de Snapchat et 60 % des utilisateurs dInstagram et de TikTok ont déclaré que ces plateformes navaient pris « aucune mesure » pour supprimer ou désactiver un compte quils possédaient avant lentrée en vigueur des restrictions.

Comme pour des interdictions similaires dans d'autres pays, l'une des raisons de sa mise en place était d'améliorer la sécurité des enfants en ligne. Mais 51 % des personnes interrogées qui utilisaient les plateformes interdites avant l'interdiction affirment que la loi n'a pas changé leur sécurité en ligne, tandis que 14 % déclarent qu'elle les fait en réalité se sentir moins en sécurité.



Désertion des sites légaux, utilisation des VPN, etc. : les internautes sappuient sur divers moyens techniques pour contourner linterdiction des réseaux sociaux pour les plus jeunes qui implique la vérification dâge pour tous.

Selon une nouvelle étude, près de la moitié des adultes britanniques consommant de la pornographie en ligne ont accédé à des sites web non réglementés depuis l'entrée en vigueur, en juillet 2025, de règles plus strictes en matière de vérification de l'âge. Le sondage, réalisé par la Lucy Faithfull Foundation, a révélé que 45 % des utilisateurs ont consulté des sites risqués sans contrôle d'âge pour éviter de partager leurs informations personnelles, tandis que 29 % ont utilisé un réseau privé virtuel (VPN) pour contourner les contrôles. Les experts avertissent que cette pratique expose les utilisateurs à des contenus préjudiciables, notamment à des contenus illégaux représentant des abus sexuels sur des enfants.

Ces révélations interviennent quelques mois après un changement réglementaire amorcé à lété 2025, lorsque le Royaume-Uni a mis en place une des mesures de vérification d'âge les plus strictes au monde pour accéder aux contenus pornographiques en ligne. Prévue par la loi sur la sécurité en ligne pour les enfants (Kids Online Safety Act, ou KOSA) de 2023 et appliquée par l'Ofcom, cette législation vise à protéger les mineurs des contenus préjudiciables en imposant une obligation rigoureuse aux sites web et...
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49 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 13:37
Ils vont donc vouloir imposer un contrôle d'identité sur les VPN ?

Prévisible et logique, dès que cela avait commencé sur les sites +18.
- Est-ce que des gens sont encore aveugle aujourd'hui ?
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 14:21
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Grosso modo, les responsables européens et australiens ont pour objectif dinstaurer une surveillance de masse similaire à celle qui a cours dans des pays comme la Chine
Ils disent que trop de mineurs de moins de 15 ans utilisent des applications comme Instagram et YouTube et regardent des vidéos pornographiques. Ce qui peut avoir des conséquences néfaste sur eux.
Jusqu'à là c'est ok.

Ils disent qu'ils ont essayé de limiter l'accès, mais que ça ne fonctionne pas suffisamment bien et qu'ils ont besoin de supprimer plus de libertés afin de pouvoir les protéger efficacement.

Déjà pour le porno c'est mort, il pourra toujours il y avoir du partage de fichiers.
Pour les réseaux sociaux, il faudrait un contrôle didentité lors de la connexion à certains sites (Instagram, YouTube), comment faire ? Se fait implanter une puce NFC et devoir la scanner pour aller sur Facebook ?

C'est aux parents de contrôler l'utilisation que font leurs enfants d'internet, ce n'est pas à l'état.
L'état s'en fout de la santé de vos enfants, il veut juste vous surveiller.
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Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 15:02
Citation Envoyé par alvi392 Voir le message
aux États-Unis.
Il est impossible de connaître lidentité de quelqu'un sur internet.
La petite fille de 11 ans va s'inscrire sur des sites pour adulte en faisant croire qu'elle a 36 ans...
C'est pour ça qu'on ne donne pas de PC avec un accès non limité à internet à un enfant.

Et si on met en place un système pour prouver qui on est, ce sera un système de surveillance bien pire qu'en Chine.
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alvi392
Avatar de alvi392
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 20/04/2026 à 14:30
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Ils vont donc vouloir imposer un contrôle d'identité sur les VPN ?
Je suis pour linterdiction de tous les réseaux sociaux, des messageries instantanées et de tout site NSFW par défaut et pour tout le monde. Pas d'exception. On coupe tout. Ceux qui veulent effectivement utiliser ces services devront s'inscrire et s'identifier directement à la source, aux États-Unis.
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