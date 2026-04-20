L'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Australie est, pour l'essentiel, inefficace, d'après une étude. La disponibilité d'outils comme les VPN complique l'application de cette mesure

L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, une première mondiale mise en place par l'Australie, ne parvient pas à éloigner les jeunes de ces plateformes autant que le gouvernement l'espérait.
Une nouvelle étude menée par l'association caritative britannique de prévention du suicide Molly Rose Foundation (MSF) a révélé que 61 %, soit trois sur cinq, des Australiens âgés de 12 à 15 ans qui possédaient un compte sur des plateformes soumises à restriction avant l'entrée en vigueur de l'interdiction ont toujours accès à un ou plusieurs comptes.
La plupart des grandes plateformes ont conservé la majorité de leurs utilisateurs mineurs. 53 % des anciens utilisateurs de TikTok peuvent toujours accéder à leurs comptes, tout comme 53 % des anciens utilisateurs de YouTube et 52 % des anciens utilisateurs d'Instagram.
Le rapport de MSF révèle que, dans la majorité des cas où les enfants pouvaient encore accéder à leurs comptes sur les réseaux sociaux, les plateformes n'avaient pas réussi à identifier et à supprimer les comptes des moins de 16 ans, ce qui signifie que la plupart des enfants n'ont pas eu besoin de recourir à des solutions de contournement.
Près des deux tiers (64 %) des utilisateurs de YouTube, 61 % des utilisateurs de Snapchat et 60 % des utilisateurs dInstagram et de TikTok ont déclaré que ces plateformes navaient pris « aucune mesure » pour supprimer ou désactiver un compte quils possédaient avant lentrée en vigueur des restrictions.
Comme pour des interdictions similaires dans d'autres pays, l'une des raisons de sa mise en place était d'améliorer la sécurité des enfants en ligne. Mais 51 % des personnes interrogées qui utilisaient les plateformes interdites avant l'interdiction affirment que la loi n'a pas changé leur sécurité en ligne, tandis que 14 % déclarent qu'elle les fait en réalité se sentir moins en sécurité.
For the first time, weve got major data from young Australians about how the countrys social media ban is working.— Sky News (@SkyNews) April 13, 2026
Sky's Mickey Carroll analyses the data.
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Désertion des sites légaux, utilisation des VPN, etc. : les internautes sappuient sur divers moyens techniques pour contourner linterdiction des réseaux sociaux pour les plus jeunes qui implique la vérification dâge pour tous.
Selon une nouvelle étude, près de la moitié des adultes britanniques consommant de la pornographie en ligne ont accédé à des sites web non réglementés depuis l'entrée en vigueur, en juillet 2025, de règles plus strictes en matière de vérification de l'âge. Le sondage, réalisé par la Lucy Faithfull Foundation, a révélé que 45 % des utilisateurs ont consulté des sites risqués sans contrôle d'âge pour éviter de partager leurs informations personnelles, tandis que 29 % ont utilisé un réseau privé virtuel (VPN) pour contourner les contrôles. Les experts avertissent que cette pratique expose les utilisateurs à des contenus préjudiciables, notamment à des contenus illégaux représentant des abus sexuels sur des enfants.
Ces révélations interviennent quelques mois après un changement réglementaire amorcé à lété 2025, lorsque le Royaume-Uni a mis en place une des mesures de vérification d'âge les plus strictes au monde pour accéder aux contenus pornographiques en ligne. Prévue par la loi sur la sécurité en ligne pour les enfants (Kids Online Safety Act, ou KOSA) de 2023 et appliquée par l'Ofcom, cette législation vise à protéger les mineurs des contenus préjudiciables en imposant une obligation rigoureuse aux sites web et...
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