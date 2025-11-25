Dans un revirement surprenant, l'UE revient sur ses ambitions réglementaires en matière d'IA et reporte l'application de la loi sur l'IA à 2027, cédant ainsi aux pressions exercées par le lobbying des Big Tech

L'Union européenne (UE) édulcore sa loi sur l'IA et reporte son application complète à 2027 sous la pression des États-Unis, le lobbying des géants technologiques et les craintes en matière d'innovation. Ce changement pragmatique vise à stimuler la compétitivité, mais suscite des critiques pour avoir érodé les droits numériques. Il reflète les tensions transatlantiques plus larges dans la gouvernance mondiale de l'IA.
Depuis ladoption de la loi sur lintelligence artificielle (IA) par lUnion européenne, les plus grandes entreprises technologiques du monde ont intensifié leurs efforts pour influencer et atténuer les réglementations strictes prévues par cette législation historique : Amazon, Google, Meta et d'autres craignent que des réglementations trop strictes nentravent linnovation et nentraînent des amendes de plusieurs milliards de dollars. Les entreprises estiment que des exigences trop lourdes en matière de transparence et de documentation pourraient ralentir le développement de nouvelles technologies et augmenter les coûts de conformité.
Il semble que ces efforts ont porté leurs fruits. Dans un revirement surprenant, l'Union européenne revient sur ses ambitieuses réglementations en matière d'IA, cédant aux pressions des géants de la technologie et aux changements géopolitiques. Quelques mois seulement après que la loi historique sur l'IA ait été saluée comme une norme mondiale pour la gouvernance de l'intelligence artificielle, la Commission européenne a proposé des reports et des assouplissements qui pourraient repousser son application complète à 2027. Cette décision, annoncée le 19 novembre 2025, reflète la crainte croissante que des règles strictes étouffent l'innovation et laissent l'Europe à la traîne derrière les États-Unis et la Chine dans la course à l'IA. Les détracteurs y voient une capitulation face aux géants technologiques américains, tandis que les partisans y voient un réajustement pragmatique.
La loi sur l'IA, dont l'entrée en vigueur était initialement prévue à partir de 2024, visait à classer les systèmes d'IA par niveau de risque, en imposant des exigences strictes aux applications « à haut risque » telles que la reconnaissance faciale et la notation de crédit. Mais selon les nouvelles propositions, les dispositions clés relatives à ces systèmes à haut risque seraient reportées de 16 mois, ce qui donnerait aux entreprises plus de temps pour se mettre en conformité. Cette décision intervient alors que les leaders du secteur se plaignent que la réglementation crée une bureaucratie excessive. Par exemple, Meta et Google ont exercé d'intenses pressions, avertissant que des règles trop restrictives pourraient pousser le développement de l'IA à l'étranger.
En toile de fond, l'inquiétude économique de l'Europe. Un rapport récent de l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a souligné que la croissance de la productivité de l'UE était au point mort par rapport à celle des États-Unis, en partie à cause d'une surcharge réglementaire. Le paquet « Digital Omnibus » de la Commission vise à simplifier non seulement la loi sur l'IA, mais aussi les lois sur la protection de la vie privée dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), ce qui pourrait faciliter l'utilisation des données pour la formation de l'IA sans consentement explicite.
Cet assouplissement réglementaire coïncide avec une évolution de la dynamique transatlantique. Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025, les responsables américains ont intensifié leurs critiques à l'égard des politiques technologiques européennes, qu'ils considèrent comme des obstacles à l'innovation américaine. Des sources proches des négociations diplomatiques indiquent que les pressions informelles exercées par Washington, notamment les menaces de répercussions commerciales, ont influencé la réflexion de Bruxelles. Les responsables de l'UE s'alignent de plus en plus sur les approches libérales des États-Unis afin d'éviter de s'aliéner des alliés clés dans un contexte de tensions mondiales.
Réactions de l'industrie et implications économiques
Les réactions reflètent la frustration du secteur face à la position initiale intransigeante de l'Europe. Sebastian Siemiatkowski de Klarna soulignent que les règles de l'UE ont déjà conduit des entreprises américaines à bloquer les outils d'IA en Europe, laissant le continent « à la traîne en matière d'innovation de pointe ». Un analyste souligne le refus du Royaume-Uni et des États-Unis de signer les cadres européens en matière d'IA, soulignant une divergence occidentale plus large.
Les défenseurs des consommateurs tirent toutefois la sonnette d'alarme. Max Schrems, le militant pour la protection de la vie privée à l'origine de noyb, a qualifié ces changements de « plus grande atteinte aux droits numériques des Européens depuis des années ». Des groupes tels que l'Organisation européenne des consommateurs avertissent que l'affaiblissement du RGPD pourrait exposer les données personnelles à l'exploitation, en particulier pour l'entraînement de modèles d'IA sur de vastes ensembles de données récupérées sur le web.
Les géants de la technologie ont accueilli favorablement ces propositions, bien que avec prudence. Des représentants d'entreprises telles qu'OpenAI ont exprimé leur soulagement, soulignant que le calendrier initial de la loi sur l'IA était « irréaliste » pour les opérations mondiales. Ce report laisse plus de temps pour se mettre en conformité, ce qui pourrait permettre d'économiser des milliards en coûts d'adaptation. Cependant, certains initiés murmurent que ce n'est qu'un début et que d'autres reculs pourraient suivre si l'Europe souhaite favoriser les champions locaux de l'IA.
Les petites start-ups européennes, quant à elles, sont divisées. Si certaines craignent que l'assouplissement des règles favorise les géants américains, d'autres y voient une opportunité de réduire les formalités administratives. Un rapport explique en détail comment le Digital Omnibus pourrait rationaliser les certifications en matière de cybersécurité, facilitant ainsi la croissance des entreprises de l'UE. Cela est crucial alors que l'Europe est confrontée à une fuite des talents ; les meilleurs chercheurs en IA affluent vers la Silicon Valley, attirés par des réglementations moins strictes et des financements abondants.
Sur le plan économique, les enjeux sont importants. L'économie numérique de l'UE contribue à plus de 10 % du PIB, mais sa croissance est à la traîne. Selon les données de la Commission européenne, la simplification des règles pourrait permettre aux entreprises d'économiser jusqu'à 11 milliards d'euros par an en coûts de mise en conformité. Le rapport de Draghi souligne l'urgence de la situation : l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis s'est creusé en raison de la baisse de productivité, et ce sont les ménages qui en font les frais.
Le paysage général de la politique numérique
Au-delà de l'IA, les propositions abordent d'autres piliers de la stratégie numérique européenne. La loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA), conçues pour limiter la domination des géants de la technologie, pourraient voir leur application assouplie. Par exemple, la Commission envisage des exemptions pour les petites plateformes dans le cadre de la DSA, comme le souligne un article du Guardian qui accuse Bruxelles d'un « recul massif » des protections. Cela pourrait permettre aux entreprises d'innover plus facilement sans craindre de lourdes amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial.
Les détracteurs soulignent les influences externes, notamment le mépris affiché par Elon Musk à l'égard des réglementations européennes. Un rapport déplore l'approche « tout réglementer » de l'Europe, qu'il oppose au dynamisme des États-Unis. En effet, les graphiques du FMI illustrent la domination des stablecoins en dollars américains et des modèles d'IA sino-américains sur la finance et la cognition mondiales, tandis que l'Europe est à la traîne dans la création de plateformes malgré une réglementation stricte.
Mais tout n'est pas concession. La Commission insiste pour maintenir des garanties fondamentales, telles que l'interdiction des IA manipulatrices comme les deepfakes lors des élections. Un haut fonctionnaire a nié toute capitulation face aux géants de la technologie, soulignant que les changements visent à « renforcer la compétitivité sans sacrifier les droits ». Cet équilibre est évident dans les recrutements en cours pour le Bureau européen de l'IA, qui recherche des experts juridiques et politiques pour façonner la mise en uvre, comme l'indique le site web officiel de la loi sur l'IA.
Trajectoires futures et ramifications mondiales
Alors que ces propositions sont soumises au Parlement européen pour débat, les initiés prédisent des batailles acharnées. Les députés européens qui ont défendu la loi originale sur l'IA, comme ceux des Verts, ont exprimé leur regret face à ce recul. Ils affirment que le report des règles à haut risque jusqu'en 2027 sape l'intention de la loi de positionner l'Europe comme un leader en matière d'IA fiable.
À l'échelle mondiale, ce changement pourrait avoir des répercussions. Des pays comme le Canada et le Brésil, qui ont calqué leurs lois sur l'IA sur celles de l'UE, pourraient reconsidérer leur approche. Aux États-Unis, où la réglementation reste disparate, le recul de l'Europe pourrait encourager les appels en faveur d'une surveillance minimale, comme le montre un rapport sur « le mouvement pour la sécurité de l'IA qui subit un nouveau coup dur ».
Pour les initiés du secteur, la leçon est claire : la réglementation doit évoluer avec la technologie. Le cadre initial audacieux de l'Europe a suscité l'admiration, mais les réalités économiques et les pressions américaines l'obligent à s'adapter. Une réglementation excessive telle que la DSA pourrait « tuer l'innovation en matière d'IA ». Reste à voir si ce revirement revitalisera le secteur technologique européen ou érodera son avantage éthique, mais il marque un tournant décisif dans la gouvernance mondiale de l'IA.
Naviguer dans l'incertitude des relations transatlantiques dans le domaine technologique
À l'avenir, les relations transatlantiques seront essentielles. L'administration Trump donnant la priorité à la déréglementation, les discussions entre l'UE et les États-Unis sur le commerce numérique pourraient s'intensifier. Depuis avril, le président américain Donald Trump a fait monter la pression sur l'Union européenne (UE) pour qu'elle revienne sur son futur code de pratique de l'intelligence artificielle (IA), qui vise à renforcer les règles relatives à la transparence, à la gestion des risques et au respect des droits d'auteur pour les systèmes d'IA avancés.
Les propositions de la Commission cherchent un milieu, s'alignant davantage sur les points de vue américains tout en préservant les valeurs européennes. Les initiés soulignent qu'il ne s'agit pas d'une capitulation totale ; certains éléments, tels que le recrutement par le Bureau de l'IA d'un conseiller scientifique principal, témoignent d'un engagement continu en faveur de la surveillance. Les candidatures seront clôturées en décembre 2025, selon le site de l'UE, dans le but de développer une expertise en matière d'IA fiable.
En fin de compte, le recul réglementaire de l'Europe met en évidence la tension entre innovation et protection. À mesure que l'influence des géants technologiques s'accroît, le continent doit décider si céder aux pressions renforce sa position ou diminue sa souveraineté à l'ère numérique.
