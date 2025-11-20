Meta de Mark Zuckerberg remporte un procès antitrust historique et n'aura pas à se séparer de WhatsApp et Instagram

Meta a remporté une victoire décisive dans une affaire qui aurait pu contraindre le géant technologique à céder Instagram et WhatsApp, après qu'un juge a estimé que l'entreprise ne détenait pas de monopole dans le domaine des réseaux sociaux. Le juge fédéral américain James Boasberg a rendu son verdict, à l'issue d'un procès antitrust historique qui s'est achevé fin mai. Sa décision fait suite à deux jugements distincts qui ont qualifié Google de monopole illégal dans les domaines de la recherche et de la publicité en ligne, portant un nouveau coup réglementaire à l'industrie technologique qui a connu pendant des années une croissance presque effrénée.
Meta Platforms est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total. Meta a été décrite comme une entreprise Big Tech.
En 2022, un juge fédéral a statué que l'organisme américain de surveillance de la concurrence peut engager une action en justice contre le propriétaire de Facebook. Meta de Mark Zuckerberg, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, avait demandé à un tribunal de rejeter une plainte antitrust déposée par la Federal Trade Commission (FTC) pour la deuxième fois. Cependant, le juge James Boasberg a déclaré que le procès révisé de la FTC devrait être autorisé à se poursuivre.
La FTC a soutenu que Facebook (maintenant connu sous le nom de Meta) a utilisé une stratégie visant à « acheter et enterrer » les entreprises pour étouffer la concurrence dans l'espace des réseaux sociaux. Plus précisément, elle allègue que Facebook a acheté à la fois Instagram et WhatsApp pour les empêcher d'offrir à leurs grandes bases d'utilisateurs de nouvelles fonctionnalités qui auraient pu défier la plateforme principale de Facebook.
La Commission fédérale du commerce (FTC) « continue d'affirmer que Meta est en concurrence avec les mêmes rivaux que depuis dix ans, que l'entreprise détient un monopole parmi ce petit groupe et qu'elle a maintenu ce monopole grâce à des acquisitions anticoncurrentielles », a écrit le juge Boasberg dans son jugement. « Que Meta ait ou non joui d'un pouvoir monopolistique dans le passé, l'agence doit toutefois démontrer qu'elle continue d'exercer ce pouvoir aujourd'hui. Le verdict rendu aujourd'hui par la Cour conclut que la FTC n'y est pas parvenue. »
Selon la FTC, Meta a maintenu son monopole en poursuivant la stratégie de son PDG Mark Zuckerberg, « exprimée en 2008 : « Il vaut mieux acheter que concurrencer. » Fidèle à cette maxime, Facebook a systématiquement traqué ses rivaux potentiels et acquis les entreprises qu'il considérait comme de sérieuses menaces concurrentielles. »
Lors de son témoignage en avril, Zuckerberg a réfuté l'argument de la FTC selon lequel Facebook avait acheté Instagram pour neutraliser une menace. Dans ses questions, l'avocat de la FTC, Daniel Matheson, a évoqué à plusieurs reprises des courriels dont beaucoup datent de plus de dix ans écrits par Zuckerberg et ses associés avant et après l'acquisition d'Instagram.
Tout en reconnaissant l'existence de ces documents, Zuckerberg a souvent cherché à en minimiser le contenu, affirmant qu'il les avait rédigés au début de la réflexion sur l'acquisition et que ce qu'il avait écrit à l'époque ne reflétait pas toute l'étendue de son intérêt pour l'entreprise. La plainte de la FTC indique que Facebook a également mis en place des politiques visant à rendre difficile l'entrée sur le marché de petits concurrents et à « neutraliser les menaces concurrentielles perçues », au moment même où le monde détournait son attention des ordinateurs de bureau pour se tourner vers les appareils mobiles.
Le paysage des médias sociaux a tellement changé depuis que la FTC a déposé sa plainte en 2020, écrit Boasberg, que chaque fois que le tribunal a examiné les applications et la concurrence de Meta, celles-ci avaient changé. Deux avis de rejet de l'affaire, déposés en 2021 et 2022, ne mentionnaient même pas la populaire plateforme vidéo sociale TikTok. Aujourd'hui, celle-ci « occupe le devant de la scène en tant que plus féroce rival de Meta ».
Citant le philosophe grec Héraclite, « nul ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve », Boasberg a déclaré qu'il en allait de même pour le monde en ligne des réseaux sociaux. « Le paysage qui existait il y a seulement cinq ans, lorsque la Commission fédérale du commerce a intenté cette action antitrust, a considérablement changé. S'il était autrefois logique de séparer les applications en marchés distincts de réseaux sociaux et de médias sociaux, cette barrière a depuis été abattue », a-t-il écrit.
Facebook a racheté Instagram, alors une application de partage de photos rudimentaire sans publicité et avec une petite communauté d'adeptes, en 2012. Le prix d'achat de 1 milliard de dollars en espèces et en actions était stupéfiant à l'époque, même si la valeur de la transaction est tombée à 750 millions de dollars après la chute du cours de l'action Facebook suite à son introduction en bourse en mai 2012.
Instagram a été la première entreprise rachetée par Facebook et continuant à fonctionner comme une application distincte. Jusqu'alors, Facebook était connu pour ses « acquisitions de talents » à petite échelle, un type de transaction populaire dans la Silicon Valley où une entreprise rachète une start-up afin d'embaucher ses employés talentueux, puis ferme l'entreprise rachetée. Deux ans plus tard, Facebook a renouvelé l'expérience avec l'application de messagerie WhatsApp, qu'il a rachetée pour 22 milliards de dollars.
WhatsApp et Instagram ont aidé Facebook à faire passer son activité des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles et à rester populaire auprès des jeunes générations alors que des concurrents comme Snapchat (qu'il a également tenté d'acheter, sans succès) et TikTok faisaient leur apparition. Cependant, la FTC a une définition restrictive du marché concurrentiel de Meta, excluant des entreprises comme TikTok, YouTube et le service de messagerie d'Apple de la liste des concurrents d'Instagram et de WhatsApp.
Cette affaire fait partie d'un mouvement plus large des autorités contre le monopole des Big Tech. En novembre 2024, le procès intenté contre Google par le ministère américain de la Justice pour monopole illégal sur le marché de la publicité est arrivé à son terme. Le ministère a déclaré dans sa plaidoirie final que « Google a truqué les règles du jeu et créé un monopole sur le marché de la publicité en ligne ». Google affirme que la loi ne soutient tout simplement pas les arguments présentés et demande au juge de ne pas tenir compte des affirmations du ministère. Si la juge chargée de l'affaire estime que Google a enfreint la loi, elle examinera la demande des procureurs d'obliger Google à au moins vendre sa division Ad Manager, évalué à environ 95 milliards de dollars.
Source : Juge de district US James Boasberg
