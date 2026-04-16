Apple aurait menacé X et xAI, détenues par Elon Musk, de retirer l'application Grok de l'App Store plus tôt cette année, en raison des deepfakes à caractère sexuel générés par le chatbot IA Grok

Selon un rapport de NBC News, Apple aurait menacé en privé X (anciennement Twitter) et xAI d'Elon Musk de retirer l'application Grok de l'App Store, plus tôt cette année, à la suite de plaintes concernant des deepfakes à caractère sexuel générés par le chatbot d'intelligence artificielle (IA). La marque à la pomme a estimé que les applications X et Grok enfreignaient ses règles en matière de contenu et a exigé des mesures de modération plus strictes. Après avoir examiné les nouvelles mises à jour des applications, Apple a jugé que X avait largement remédié à ses manquements, tandis que Grok n'avait pas réussi les contrôles de conformité. Suite à de nouvelles soumissions des développeurs de Grok, Apple a approuvé la version révisée du chatbot, mais des rapports indiquent que celui-ci continue de générer certaines images à caractère sexuel non consensuelles.
Pour rappel, en janvier dernier, les applications Grok et X d'Elon Musk ont suscité l'indignation en ligne après que le chatbot IA Grok a généré des images à caractère sexuel, notamment d'enfants, de femmes et de dirigeants mondiaux, sans leur consentement. Le réseau social X a été inondé d'images de femmes et d'enfants apparaissant enceintes, sans jupe, en bikini ou dans d'autres situations sexualisées, et il n'était pas possible de désactiver cette fonctionnalité.
Après avoir subi des pressions, Apple aurait menacé X et xAI de retirer lapplication Grok de lApp Store plus tôt cette année. Selon un rapport de NBC News, le fabricant de liPhone a adressé une lettre à des sénateurs américains pour leur expliquer comment il avait agi en coulisses afin de régler les incidents, alors viraux, liés aux deepfakes à caractère sexuel générés par Grok.
Alors qu'Apple était restée silencieuse à l'époque, NBC News affirme que la société « a estimé que X et Grok enfreignaient ses directives » et « a menacé en privé de retirer » Grok de l'App Store.
Selon le rapport, Apple « a contacté les équipes derrière X et Grok après avoir reçu des plaintes et pris connaissance des articles consacrés à ce scandale », exigeant « des développeurs de ces applications qu'ils élaborent un plan visant à améliorer la modération des contenus ». Le rapport de NBC News indique que X a soumis une mise à jour de l'application Grok pour examen, mais que celle-ci a été rejetée car « les modifications n'allaient pas assez loin ».
Ce qu'Apple a déclaré dans sa lettre adressée à X et xAI d'Elon Musk
Comme le rapporte NBC News, Apple a déclaré dans cette lettre :
Envoyé par Apple
Cependant, dans un autre rapport, NBC News indique que Grok « continue de générer des images à caractère sexuel de personnes sans leur consentement », après avoir recensé des dizaines de cas de ce type au cours du mois de mars dernier. Le média précise par ailleurs que le volume d'images a considérablement diminué depuis le début de l'année.
Source : NBC News
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