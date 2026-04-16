Les dangers d'une législation visant à censurer l'impression 3D : l'EFF affirme que répéter les erreurs des technologies de gestion des droits numériques (DRM) ne rendra personne plus en sécurité

L'histoire des armes à feu imprimées en 3D débute en 2013 avec le « Liberator », premier pistolet en plastique fonctionnel conçu par Cody Wilson (Defense Distributed). Initialement peu fiables, ces armes à feu ont évolué vers des modèles semi-automatiques combinant polymères et pièces métalliques, ce qui les rend difficiles à détecter et pratiquement impossibles à tracer. Les autorités tentent depuis des années de contrecarrer cette menace persistante.
Le 17 février 2026, l'élue californienne Rebecca Bauer-Kahan a déposé un projet de loi intitulé « California Firearm Printing Prevention Act ». Son objectif affiché : empêcher l'impression 3D de pièces d'armes à feu non traçables. Le texte interdirait la vente ou le transfert de toute imprimante 3D en Californie à moins qu'elle ne figure sur une liste officielle tenue par le ministère de la Justice (DOJ), certifiant que l'appareil est équipé d'une « technologie de détection et de blocage des fichiers darmes ». Les fabricants seraient appelés à soumettre « une attestation pour chaque modèle vendu ».
Récemment, lElectronic Frontier Foundation (EFF) a partagé son avis sur le sujet, en exposant les dangers de la législation californienne visant à censurer l'impression 3D. L'EFF est une ONG internationale de protection des libertés sur Internet basée à San Francisco, Californie. Fondée en 1990 aux États-Unis par Mitch Kapor, John Gilmore, et John Perry Barlow, auteur de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, l'EFF travaille à exposer les abus du droit encadrant Internet, organise des actions politiques et de l'envoi de mail en masse, avance des fonds pour la défense dans les procès, apporte son expertise comme amicus curiae, défend les individus et nouvelles technologies contre les menaces abusives de recours en justice, soutient certaines avancées technologiques qui préservent les libertés individuelles, et maintient une base de données et des sites internet indépendants qui relaient des nouvelles et conseils.
Voici l'avis de l'EFF :
Les dangers de la législation californienne visant à censurer l'impression 3D
Le projet de loi californien A.B. 2047 imposera non seulement l'installation de logiciels de censure conçus pour restreindre purement et simplement votre liberté d'expression en tant qu'utilisateur sur toutes les imprimantes 3D, mais il criminalisera également l'utilisation d'alternatives open source. Répéter les erreurs des technologies de gestion des droits numériques (DRM) ne rendra personne plus en sécurité. Cela aura pour effet de nuire à l'innovation dans l'État et d'exposer les consommateurs à une multitude de nouveaux préjudices, allant de la surveillance au verrouillage des plateformes. La Californie doit se ranger du côté des créateurs et rejeter cette législation avant qu'il ne soit trop tard.
L'impression 3D peut évoquer des accessoires de films à succès, le prototypage rapide, la recherche médicale ou même des pièces de rechange abordables. Pourtant, pour un nombre croissant de législateurs, la menace perçue des « armes fantômes » est une raison d'imposer des restrictions à toutes les imprimantes 3D. Bien que l'impression 3D d'armes à feu soit déjà rare et interdite par la législation en vigueur, la Californie pourrait carrément criminaliser tout utilisateur ayant le contrôle de son propre appareil.
Ce projet de loi est un cadeau pour les plus grands fabricants dimprimantes 3D qui cherchent à adopter lapproche de HP en matière dimpression 2D : criminaliser la modification du code de votre imprimante, enfermer les utilisateurs dans votre propre écosystème et laisser la « merdeification » (enshittification) suivre son cours. Pire encore, le blocage algorithmique de limpression ne fonctionnera jamais comme prévu, mais il menacera le choix des consommateurs, la liberté dexpression et la vie privée.
Une erreur ici peut avoir de graves répercussions sur lensemble du secteur de limpression 3D, ouvrir la voie à dautres mauvais projets de loi et laisser la Californie face à un gâchis bureaucratique coûteux et inefficace.
Que contient la proposition californienne ?
Comparée aux lois proposées cette année à Washington et à New York, celle de la Californie est la plus préoccupante. Elle criminalise lopen source, réduit le choix des consommateurs et crée une charge bureaucratique.
Criminalisation de lopen source et du contrôle par lutilisateur
La proposition A.B. 2047 va plus loin que toute autre législation sur le blocage algorithmique de l'impression en érigeant en délit le fait pour les propriétaires de ces appareils de désactiver, de désactiver ou de contourner de toute autre manière ces algorithmes obligatoires. Non seulement cela criminalise de fait l'utilisation de tout micrologiciel tiers et open source pour imprimantes 3D, mais cela permet également aux algorithmes de blocage de l'impression de reproduire les comportements anti-consommateurs observés avec les DRM.
Les fabricants pourront ainsi contraindre...
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