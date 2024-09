En 2022, un Américain a trompé la vigilance des autorités et a gagné jusqu'à 21 000 dollars en leur vendant des armes à feu qu'il a imprimées en 3D. Cela se serait passé dans le cadre d'un programme de rappel des armes à feu de l'État de New York, où les citoyens sont appelés à échanger leurs armes à feu contre de l'argent. Cette action a montré que la menace des pistolets imprimés en 3D est réelle et constitue un parfait exemple des dangers d'une technologie détournée de son usage initial et utilisée à mauvais escient.Actuellement, les représentants du ministère de la justice américain se tournent vers l'industrie de l'impression 3D pour mettre un terme à la prolifération de minuscules morceaux de plastique transformant les armes en mitraillettes artisanales illégales dans les rues de toute l'Amérique. Des rapports confirment que ces dispositifs qui convertissent les armes à feu en armes entièrement automatiques se sont répandus "".La menace croissante de ce que l'on appelle les dispositifs de conversion en mitrailleuses exige "", a déclaré Lisa Monaco, vice-procureur général des États-Unis. Cela signifie qu'il faut trouver des moyens d'empêcher les criminels d'exploiter la technologie pour fabriquer ces dispositifs.", a déclaré Mme Monaco lors d'une réunion à Washington de fonctionnaires fédéraux chargés de l'application de la loi, de membres de l'industrie de l'impression 3D et d'universitaires. "Selon Steve Dettelbach, directeur du Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs, les dispositifs qui transforment les armes à feu en armes entièrement automatiques se sont répandus "" en raison des progrès de la technologie de l'impression 3D. Son agence a fait état d'une augmentation de 570 % du nombre de dispositifs de conversion collectés par les services de police entre 2017 et 2021.", a déclaré M. Dettelbach.Les pièces de plastique ou de métal sont considérées comme des mitraillettes illégales en vertu de la loi fédérale, mais elles sont si petites qu'elles risquent de ne pas être détectées par les forces de l'ordre. Des armes munies de dispositifs de conversion ont été utilisées dans plusieurs fusillades de masse, dont une qui a fait quatre morts lors d'une fête de seizième anniversaire en Alabama en 2023.Ces dispositifs "", a déclaré M. Monaco.M. Monaco a également annoncé plusieurs autres mesures destinées à lutter contre ces dispositifs, notamment une initiative nationale de formation destinée aux forces de l'ordre et aux procureurs. Le procureur général adjoint a également mis en place un comité chargé de repérer les tendances et de recueillir des informations.Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?