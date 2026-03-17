L'administration Trump va empocher 10 milliards $ grâce à l'accord sur TikTok, une commission exceptionnellement élevée suite à la vente des activités américaines de l'entreprise négociée par le président

La bataille qui a duré des années autour de la propriété de TikTok s'est soldée par une manne de 10 milliards de dollars pour l'administration Trump. Les investisseurs impliqués dans l'accord conclu visant à créer une version de TikTok sous contrôle américain verseront au gouvernement cette somme exorbitante en reconnaissance de son rôle dans la facilitation de la transaction. Ces frais représentent environ 70 % de la valorisation de 14 milliards de dollars de la nouvelle entité américaine TikTok.
En janvier, TikTok a franchi une étape décisive vers la sécurisation de son avenir aux États-Unis en signant un accord visant à séparer ses activités américaines de sa maison mère chinoise, ByteDance. En vertu de cet accord, l'application américaine sera contrôlée par une nouvelle coentreprise dont 50 % seront détenus par un consortium d'investisseurs composé de la société Oracle, de Silver Lake et de la firme d'investissement MGX, soutenue par les Émirats arabes unis. Cette opération devrait permettre à TikTok de poursuivre ses activités auprès de ses 170 millions d'utilisateurs américains, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires, tout en transférant la gestion des données et la modération de contenu à des acteurs basés aux États-Unis.
Depuis son acquisition, la plateforme a connu une mise à jour défectueuse, un mot-clé ultrasensible et est déjà sous surveillance politique. En quelques heures, TikTok sest retrouvé accusé davoir invisibilisé des contenus liés à lImmigration and Customs Enforcement (ICE) et, plus largement, des messages critiques envers Donald Trump. Bug technique ou signal faible dune modération biaisée ? Le débat, déjà brûlant aux États-Unis, sest transformé en crise de confiance à léchelle mondiale.
La bataille qui a duré des années autour de la propriété de TikTok s'est soldée par une manne de 10 milliards de dollars pour l'administration Trump. Le Wall Street Journal a rapporté que les investisseurs impliqués dans l'accord conclu visant à créer une version de TikTok sous contrôle américain verseront au gouvernement cette somme exorbitante en reconnaissance de son rôle dans la facilitation de la transaction. Ces frais représentent environ 70 % de la valorisation de 14 milliards de dollars de la nouvelle entité américaine TikTok.
Finalisé en janvier, laccord sur TikTok met fin à une saga qui a débuté en 2019, lorsque des responsables politiques américains ont commencé à tirer la sonnette dalarme quant à la menace potentielle que représentait lapplication détenue par des Chinois pour la sécurité nationale. En 2024, le président Joe Biden a signé un projet de loi bipartite obligeant la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, à vendre lapplication sous peine dinterdiction.
Mais Trump bien quil ait été le premier président à tenter une telle interdiction a fait du « sauvetage de TikTok » lun de ses chevaux de bataille pour son second mandat, reconnaissant lattrait de lapplication auprès des jeunes électeurs. La solution de Trump ? Transférer la propriété des activités américaines de TikTok à un groupe dinvestisseurs américains dirigé par lun de ses alliés milliardaires, Larry Ellison.
Ellison est le président et cofondateur du géant des logiciels Oracle, qui détient désormais une participation et un siège au conseil d'administration de TikTok US. La société de capital-investissement Silver Lake et la société d'investissement émiratie spécialisée dans l'intelligence artificielle MGX sont également des investisseurs de premier plan, tandis que ByteDance conserve une participation de 19,9 %, le maximum autorisé par la loi.
Les détracteurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la vente de TikTok négociée par Trump enrichirait les alliés du président. Ellison lun des hommes les plus riches du monde a organisé en 2020 un dîner de collecte de fonds à 100 000 dollars par personne pour Trump. Son fils, David, a profité de sa récente acquisition de Paramount Skydance pour faire basculer CBS News vers la droite. La famille Ellison pourrait bientôt ajouter CNN à son empire médiatique, une perspective qui semble ravir ladministration Trump. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth sest récemment vanté auprès des journalistes : « Plus tôt David Ellison prendra le contrôle de cette chaîne, mieux ce sera. » MGX, quant à elle, a utilisé la cryptomonnaie World Liberty de la famille Trump pour réaliser un investissement considérable dans la plateforme déchange de cryptomonnaies Binance.
Désormais, avec ces honoraires de 10 milliards de dollars, il est clair que laccord concernant TikTok sera mutuellement avantageux. Pour leurs conseils sur des transactions similaires, les banquiers daffaires perçoivent généralement des honoraires inférieurs à 1 % de la valeur de la transaction. Bank of America, par exemple, reçoit 130 millions de dollars pour avoir conseillé une transaction de 71,5 milliards de dollars concernant Norfolk Southern. Il s'agit de l'une des plus importantes commissions jamais enregistrées pour une banque et pourtant, elle reste nettement inférieure à la rémunération versée par l'administration Trump. Des responsables de l'administration ont déclaré que cette commission reflétait fidèlement le rôle joué par Trump dans la préservation des activités de TikTok aux États-Unis tout en répondant aux préoccupations des législateurs en matière de sécurité.
Pourtant, les utilisateurs américains de TikTok suppriment l'application depuis son rachat par de nouveaux propriétaires américains, après avoir été interrogés sur leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur statut transgenre et d'immigration, ainsi que sur leurs informations financières. Dans les cinq jours qui ont suivi l'annonce d'une nouvelle coentreprise dirigée par des Américains, le nombre d'utilisateurs supprimant l'application TikTok a bondi de près de 150 % par rapport aux trois mois précédents.
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