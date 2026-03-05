Google et Epic annoncent un accord pour mettre fin à l'affaire antitrust concernant les boutiques d'applications, l'ère des 30 % de commission sur les boutiques d'applications est révolue sur Android

En janvier 2026, Google et Epic Games auraient discrètement conclu un nouvel accord stratégique concernant Android, Unreal Engine et des initiatives de développement de produits encore tenues secrètes. Lexistence de ce partenariat a été révélée lors des audiences dans le cadre du long contentieux antitrust qui oppose les deux groupes aux États-Unis. Selon les éléments évoqués devant le tribunal, cet accord prévoit un développement conjoint de produits, des engagements marketing communs et des partenariats autour d'Android et des technologies dEpic. Le juge californien James Donato s'interroge sur l'impact de cette collaboration potentielle, évaluée à 800 millions de dollars sur six ans, sur le règlement du litige qui oppose les deux entreprises.
Selon un nouveau rapport, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, qui a passé des années à dénoncer publiquement Google et Apple comme des « entreprises de type mafieux » tout au long de ses batailles juridiques antitrust, a renoncé à son droit de critiquer Google jusqu'en 2032. Timothy Dean Sweeney (né en 1970) est un programmeur de jeux vidéo et homme d'affaires américain. Il est le fondateur et PDG d'Epic Games, ainsi que le créateur d'Unreal Engine, une plateforme de développement de jeux vidéo.
Tim Sweeney vient d'échanger son mégaphone contre un accord. Le fondateur d'Epic Games, qui a fait la une des journaux pendant des années avec ses attaques virulentes contre les monopoles des app stores des géants de la technologie, a accepté une clause de non-dénigrement avec Google qui le réduit au silence jusqu'en 2032. Cette restriction figure dans la liste des conditions contraignantes de l'accord conclu entre Epic et Google. Cette clause de confidentialité, enfouie dans un accord contraignant conclu entre Epic et Google concernant les frais d'application, marque un revirement spectaculaire pour le dirigeant qui s'était bâti une réputation de guerrier intrépide dans la guerre des plateformes.
Il ne s'agit pas d'un simple dirigeant qui se tait. Sweeney a combattu Apple et Google jusqu'à la Cour suprême, les qualifiant publiquement de « malhonnêtes » et de « trompeurs ». Il a qualifié Android de « fausse plateforme ouverte » et a décrit le projet Hug de Google - une initiative visant à empêcher les principaux développeurs de quitter le Play Store - comme « une initiative étonnamment corrompue à grande échelle », selon des interviews précédentes.
Cet accord met fin à la bataille que menait Epic depuis des années contre la structure de commission du Google Play Store. Epic a remporté une victoire juridique importante en décembre 2023, lorsqu'un jury a estimé que Google maintenait un monopole illégal grâce à ses systèmes de distribution d'applications et de paiement. Mais les fruits de cette victoire sont désormais assortis de conditions, notamment le silence de Sweeney.
Les clauses de non-dénigrement ne sont pas inhabituelles dans les accords entre entreprises, mais celle-ci revêt une importance particulière. Sweeney n'était pas seulement l'avocat d'Epic, il était aussi le porte-parole de la réforme des boutiques d'applications, utilisant sa plateforme pour rallier les développeurs et les régulateurs contre ce qu'il considérait comme des pratiques anticoncurrentielles. Son fil Twitter était devenu une lecture incontournable pour tous ceux qui suivaient la guerre des plateformes. Désormais, ce canal est fermé en ce qui concerne Google.
Le timing révèle la stratégie de Google. Plutôt que de risquer de continuer à nuire à ses relations publiques en raison des attaques de Sweeney tout en mettant en uvre les changements ordonnés par le tribunal sur le Play Store, l'entreprise a essentiellement acheté la paix. L'accord prévoit une réduction de 20 % des frais pour les développeurs, mais il neutralise également le critique le plus virulent du secteur pour les sept prochaines années.
Les experts juridiques y voient des implications plus larges. « Cela établit un modèle permettant aux plateformes dominantes d'utiliser les accords pour gérer non seulement leur responsabilité juridique, mais aussi leur risque de réputation », note Sarah Chen, avocate spécialisée dans les questions antitrust. Lorsque les entreprises défenderesses peuvent faire taire leurs détracteurs dans le cadre d'accords négociés, cela change la donne pour les futurs challengers qui hésitent entre conclure un accord ou aller jusqu'au jugement.
Cette clause complique également la bataille en cours entre Epic et Apple, qui a emprunté une voie différente devant les tribunaux. Alors qu'Epic a obtenu certaines concessions de Google grâce à un procès et à un accord, son combat contre Apple est largement au point mort après des décisions mitigées. L'accord de Sweeney de ne pas dénigrer Google pourrait encourager d'autres plateformes à rechercher des conditions similaires.
Pour les développeurs qui considèrent la saga Epic comme un test pour contester le pouvoir des plateformes, le message donne à réfléchir. Une victoire au tribunal ne garantit pas la liberté de discuter de la bataille par la suite. La victoire juridique devient une victoire à la Pyrrhus si le règlement signifie renoncer à sa voix pendant près d'une décennie.
Pourtant, dans le cadre d'une initiative commune, [URL="https://jeux.developpez.com/actu/380195/Plus-de-600-entreprises-japonaises-exigent-d-Apple...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.