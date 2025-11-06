Epic et Google conviennent de régler leur litige et de changer le destin d'Android à l'échelle mondiale : au lieu de supprimer l'accès à son magasin d'applications, Google autorisera Epic à y accéder.

Google a conclu un accord global devant un tribunal américain avec le créateur du jeu vidéo « Fortnite », Epic Games, acceptant de réformer Android et son magasin d'applications afin de réduire les frais, de stimuler la concurrence et d'élargir les choix pour les développeurs et les consommateurs. Selon la nouvelle proposition, Google permettrait aux utilisateurs de télécharger et d'installer plus facilement des boutiques d'applications tierces répondant aux nouvelles normes de sécurité. Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a qualifié la proposition de Google d'« impressionnante » et a déclaré qu'elle « renforce véritablement la vision originale d'Android en tant que plateforme ouverte ».
Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels. Epic Games a développé Unreal Engine, un moteur de jeu disponible dans le commerce qui alimente également ses jeux vidéo développés en interne, tels que Fortnite et les séries Unreal, Gears of War et Infinity Blade. Suite à la sortie du populaire Fortnite Battle Royale en 2017, la société a obtenu des investissements supplémentaires qui lui ont permis d'élargir son offre Unreal Engine, d'organiser des événements e-sport autour de Fortnite et de lancer l'Epic Games Store. En avril 2022, la société avait une valeur nette de 32 milliards de dollars américains.
Depuis 2020, Epic Games, créateur du célèbre jeux Fortnite, et Google se sont engagés dans une bataille juridique où Epic accusait Google de monopole illégal sur la distribution des applications. Dans un verdict historique rendu fin décembre 2023, un jury a décidé que Google avait effectivement un monopole illégal sur la distribution des applications pour smartphones. Après avoir gagné son procès antitrust contre Google Store, Epic Games a proposé des réformes à la justice pour abolir la situation de monopole.
Puis en septembre 2024, le créateur de Fortnite a intenté une nouvelle action en justice aux États-Unis contre Google et Samsung, qu'il accuse de "s'entendre" pour rendre plus difficile le téléchargement d'applications tierces sur leurs plateformes. Epic Games a accusé Google de pousser Samsung - qui utilise le système d'exploitation Android de Google sur ses téléphones - à rendre plus difficile pour les utilisateurs le téléchargement d'applications à partir d'endroits qui ne sont pas les propres magasins d'applications de Google ou de Samsung.
Face à cette situation, Google a déposé une injonction s'opposant aux réformes proposées par Epic Games. Cependant, le géant technologique a perdu son appel, la 9e cour d'appel fédérale de San Francisco rejetant à l'unanimité les arguments de Google selon lesquels le juge de première instance avait commis des erreurs juridiques dans l'affaire antitrust de 2020, qui avait injustement favorisé Epic Games. Cette décision interviennait après qu'Epic Games a conclu son procès contre Samsung concernant le contrôle des applications.
Dans cette affaire, Google a récemment conclu un accord global devant un tribunal américain avec le créateur du jeu vidéo « Fortnite », Epic Games, acceptant de réformer Android et son magasin d'applications afin de réduire les frais, de stimuler la concurrence et d'élargir les choix pour les développeurs et les consommateurs. Dans un dossier conjoint, devant le tribunal fédéral de San Francisco, les entreprises ont demandé au juge fédéral James Donato d'examiner une proposition visant à résoudre le procès antitrust intenté par Epic en 2020, qui accusait Google de monopoliser illégalement la manière dont les utilisateurs accèdent aux applications et effectuent des achats intégrés sur les appareils Android.
La proposition doit être approuvée par le juge Donato. Le juge a présidé un procès devant jury en 2023, remporté par Epic, et a rendu l'année dernière une injonction radicale imposant des réformes de la boutique d'applications Play, que Google a jugées excessives. Google a déclaré que ces réformes risquaient de nuire à sa position concurrentielle et de compromettre la sécurité des utilisateurs.
Les développeurs seront également autorisés à diriger les utilisateurs vers d'autres méthodes de paiement, tant au sein des applications que via des liens web externes. Google a déclaré qu'il mettrait en place des frais de service plafonnés à 9 % ou 20 % sur les transactions effectuées dans les applications distribuées par Play qui utilisent d'autres options de paiement. Ces plafonds s'appliquent aux applications installées ou mises à jour pour la première fois à partir de Google Play après le 30 octobre.
Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, a déclaré que les modifications proposées garantissaient la sécurité des utilisateurs tout en offrant une plus grande flexibilité aux développeurs et aux consommateurs. Samat a ajouté que Google était impatient de discuter de la résolution avec le juge Donato, qui devrait rencontrer les avocats impliqués dans l'affaire lors d'une audience prévue de longue date.
Google a fait une proposition formidable, sous réserve de l'approbation du tribunal, visant à ouvrir Android dans le cadre de l'affaire Epic v Google aux États-Unis et à régler nos différends. Elle renforce véritablement la vision initiale d'Android en tant que plateforme ouverte afin de rationaliser les installations de boutiques concurrentes à l'échelle mondiale, de réduire les frais de service pour les développeurs sur Google Play et de permettre les paiements tiers dans les applications et sur le web.
Il s'agit d'une solution globale, qui contraste avec le modèle d'Apple consistant à bloquer toutes les boutiques concurrentes et à laisser les paiements comme seul vecteur de concurrence. Les documents publics sont disponibles en ligne.
En 2024, après sa victoire, Epic a déposé une injonction demandant de contraindre Google à autoriser une version Android de l'Epic Games Store dans son propre Google Play Store pendant 6 ans ; de permettre à Epic Games Store d'accéder à toutes les applications de Google Play et à permettre aux utilisateurs d'Android ; d'interdire à Google de conclure des accords avec les fabricants dappareils qui les empêcheraient de précharger des magasins dapplications tiers. Selon Epic, cela bénéficierait à la fois aux développeurs mobiles et aux utilisateurs.
Google a contesté sans succès l'injonction du juge devant une cour d'appel fédérale, qui l'a confirmée dans une décision rendue en juillet. La Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de Google visant à geler temporairement certaines parties de l'injonction.
Dans leur requête déposée, Google et Epic ont demandé au juge Donato de modifier son injonction, tout en conservant intactes de nombreuses parties de celle-ci. La proposition maintient en place un comité technique composé de trois membres chargé d'examiner les litiges relatifs à la mise en uvre de l'injonction. Si elle est approuvée par le tribunal, cette entente résoudrait également un autre procès intenté cette année par Epic contre Google et Samsung concernant les téléchargements d'applications. Epic a conclu un accord avec Samsung en juillet.
Google fait face à d'autres poursuites judiciaires intentées par le gouvernement, des consommateurs et des plaignants commerciaux qui contestent ses pratiques commerciales en matière de recherche et de publicité. L'entreprise a nié avoir enfreint les lois fédérales et celles des États dans ces affaires.
Source : Requête conjointe de Google et Epic
