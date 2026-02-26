New York poursuit le développeur de jeux vidéo Valve, affirmant que ses « loot boxes » constituent un jeu d'argent et de « promouvoir illégalement les jeux d'argent à travers des jeux vidéo populaires »

Le procureur général de New York poursuit un développeur de jeux vidéo pour avoir encouragé les paris illégaux à travers ses jeux. Les jeux Counter-Strike, Team Fortress et Dota de Valve comportent des fonctionnalités similaires à celles des machines à sous qui incitent les utilisateurs à payer pour avoir une chance de gagner des prix rares pouvant être échangés contre de l'argent. La plainte allègue que la fonctionnalité « loot box » intégrée au jeu de Valve enfreint les lois de New York sur les jeux d'argent et peut entraîner de graves préjudices, en particulier pour les jeunes.
En 2018, des États comme lAngleterre, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, ou la Belgique ont initié des actions en justice pour combattre le système des loot box mis en place par certains éditeurs de jeux vidéo. Ils estimaient que les loot box retrouvées sur des titres comme FIFA 18 ou Overwatch pouvaient être considérées comme des jeux dargent ou de hasard et représentaient un réel danger pour certains joueurs, notamment les plus jeunes.
Puis en 2019, aux USA, le sénateur républicain Josh David Hawley, avec le soutien des sénateurs démocrates Ed Markey et Richard Blumenthal, a déposé à létude son projet de loi sur linterdiction aux éditeurs de jeux vidéo de vendre des loot box aux mineurs. La législation bipartite déposée officiellement par les trois sénateurs interdit ce quils appellent lexploitation des enfants par le biais du principe « pay-to-win » ou « payer-pour-gagner », les pratiques de monétisation de l'industrie du jeu vidéo. Le sénateur Josh Hawley voit la loi comme une nouvelle approche pour accentuer la protection des enfants, car elle vise à éliminer les pratiques de monétisation exploitantes des jeux vidéo joués par des enfants.
Ces cas offrent une vision globale de certains avis sur les loot box. Récemment, c'est l'état de New York qui a intenté un procès contre Valve, accusant le développeur et propriétaire de la plateforme de « promouvoir illégalement les jeux d'argent via des jeux vidéo populaires auprès des enfants et des adolescents ». Le procès vise à démanteler l'écosystème de Valve autour des loot boxes, que le bureau assimile à des jeux d'argent illégaux (et non réglementés).
Selon un communiqué de presse, la plainte a été déposée à la suite d'une enquête qui a révélé que « les jeux vidéo de Valve, notamment Counter-Strike 2, Team Fortress 2 et Dota 2, permettent le jeu en incitant les utilisateurs à payer pour avoir une chance de gagner un objet virtuel rare d'une valeur monétaire importante ». La plainte accuse l'ensemble du secteur des loot boxes d'être « un jeu d'argent par excellence, interdit par la Constitution et le droit pénal de New York ». Elle mentionne le fonctionnement des loot boxes elles-mêmes, leurs implications sur le Steam Community Market, sur les marchés tiers et au-delà.
Lors de la conférence de presse, la procureure générale Leticia James a déclaré : « Les jeux d'argent illégaux peuvent être néfastes et entraîner de graves problèmes de dépendance, en particulier chez les jeunes... Valve a gagné des milliards de dollars en laissant les enfants et les adultes jouer illégalement pour avoir une chance de gagner des prix virtuels de grande valeur. Ces fonctionnalités sont addictives, néfastes et illégales, et mon bureau intente une action en justice pour mettre fin au comportement illégal de Valve et protéger les New-Yorkais. »
Le procès d'aujourd'hui est loin d'être la première fois que les loot boxes font l'objet d'une enquête et de poursuites judiciaires. L'année dernière, le développeur de Genshin Impact, Cognosphere, a été condamné à une amende de 20 millions de dollars par la FTC pour avoir vendu des loot boxes à des enfants de moins de 16 ans. En 2024, le gouvernement australien a imposé aux jeux contenant des loot boxes d'être classés « M », peu après que le Parlement européen ait voté en faveur d'une réglementation des loot boxes dans les jeux vidéo.
En 2024, plusieurs sociétés de jeux vidéo de renom ont fait l'objet d'une plainte dans l'UE pour « tromperie des consommateurs ». Les sociétés de jeux vidéo Epic Games, Electronic Arts, Roblox et quatre autres ont fait l'objet d'une plainte de consommateurs de l'UE le 12 septembre 2024, les accusant de tromper les joueurs et de les inciter à dépenser de l'argent. Cette décision intervient alors que l'on s'inquiète de plus en plus de voir des enfants devenir accros aux jeux, certains parents affirmant que les fabricants de jeux vidéo ont intentionnellement conçu des produits qui les ont rendus dépendants de ces jeux.
Voici le communiqué de l'l'état de New York :
La procureur général James poursuit un développeur de jeux vidéo pour avoir encouragé les paris illégaux à travers ses jeux
La procureure générale de New York, Letitia James, a poursuivi aujourd'hui Valve Corporation (Valve), un développeur de jeux vidéo, pour promotion illégale des jeux d'argent via des jeux vidéo populaires auprès des enfants et des adolescents. Une enquête menée par le bureau du procureur général (OAG) a révélé que les jeux vidéo de Valve, notamment Counter-Strike 2, Team Fortress 2 et Dota 2, permettent de jouer en incitant les utilisateurs à payer pour avoir une chance de gagner un objet virtuel rare d'une valeur monétaire importante. Dans le jeu le plus populaire de Valve, le processus ressemble à celui d'une machine à sous, avec une roue animée qui finit par s'arrêter sur un objet sélectionné. Les objets virtuels sélectionnés au hasard n'ont aucune fonctionnalité dans le jeu, mais peuvent être vendus en ligne contre de l'argent, un objet ayant même été vendu pour plus d'un million de dollars. Le procès allègue que Valve a gagné des milliards de dollars en incitant ses utilisateurs, dont beaucoup sont des adolescents ou des enfants, à s'adonner au jeu dans l'espoir de gagner des objets virtuels coûteux qu'ils peuvent revendre. Avec ce procès, la procureure générale James cherche à empêcher définitivement Valve de continuer à promouvoir les jeux d'argent illégaux dans ses jeux et à lui faire payer des amendes et des restitutions.
« Les jeux d'argent illégaux peuvent être néfastes et entraîner de graves problèmes de dépendance, en particulier chez les jeunes », a déclaré la procureure générale James. « Valve a gagné des milliards de dollars en laissant les enfants et les adultes jouer illégalement pour avoir une chance de gagner des prix virtuels de grande valeur. Ces fonctionnalités sont addictives, néfastes et illégales, et mon bureau intente une action en justice pour mettre fin au comportement illégal de Valve et protéger les New-Yorkais. »
Valve est un développeur, éditeur et distributeur de jeux vidéo et l'opérateur d'une plateforme appelée Steam, qui permet aux utilisateurs de télécharger directement ses jeux, notamment Counter-Strike 2, Team Fortress 2 et Dota 2. Le procès allègue que Valve permet les jeux d'argent dans ces jeux en faisant payer aux utilisateurs la possibilité de gagner un objet virtuel rare en ouvrant un conteneur virtuel appelé « loot box ».
Les objets virtuels attribués lorsqu'un utilisateur ouvre une « loot box » sont purement esthétiques, comme un chapeau pour le personnage d'un joueur ou des skins artistiques pour les armes d'un joueur. À l'instar des machines à sous, les prix gagnés dans les loot boxes sont déterminés de manière aléatoire en fonction des cotes fixées par le casino, qui dans ce cas est Valve. Valve rend intentionnellement certains objets beaucoup plus difficiles à gagner que d'autres, ce qui rend les objets rares plus précieux. Bien qu'ils n'aient aucune fonctionnalité dans le jeu, ces objets virtuels peuvent avoir une valeur extrêmement élevée, les plus rares se vendant à des milliers de dollars en ligne.
La valeur des skins de Counter-Strike a considérablement augmenté ces dernières années, attirant des spéculateurs et des investisseurs qui considéraient ces objets virtuels comme des actifs numériques potentiellement lucratifs. En mars 2025, il a été rapporté que le marché des skins Counter-Strike avait dépassé les 4,3 milliards de dollars.
Valve permet aux utilisateurs de monnayer les objets virtuels qu'ils ont gagnés de deux manières. Les utilisateurs peuvent vendre les objets qu'ils ont gagnés sur la place de marché virtuelle de Valve, le Steam Community Market, où ils peuvent utiliser le produit de la vente pour acheter d'autres jeux vidéo, du matériel de jeu vidéo et d'autres objets virtuels. Les utilisateurs peuvent également connecter leurs comptes Valve à des marchés tiers où les objets virtuels peuvent être vendus directement contre de l'argent. L'enquête de l'OAG a révélé que Valve facilite et aide même ces marchés tiers dans leurs opérations.
La valeur élevée des skins rares de Counter-Strike et la facilité avec laquelle les objets peuvent être liquidés sur les marchés tiers ont fait des objets virtuels de Valve une cible attrayante pour les voleurs. Valve a reçu des centaines de milliers de demandes d'assistance de la part d'utilisateurs signalant que leur compte Steam avait été piraté ou qu'ils avaient été amenés par la ruse à transférer des objets à un acteur malveillant.
Le modèle de loot box de Valve peut être particulièrement néfaste pour les enfants. La procureure générale James affirme que les jeunes utilisateurs disposant de fonds limités peuvent être incités à se lancer dans le jeu grâce aux loot boxes, dans l'espoir d'obtenir un objet virtuel qui, selon eux, améliorera leur statut dans les mondes virtuels des jeux. Des recherches ont montré que les enfants qui sont initiés au jeu ont quatre fois plus de risques de développer un problème de jeu plus tard dans leur vie que ceux qui ne le sont pas. En outre, bien que cette affaire concerne le jeu illégal, il est important de noter que la promotion par Valve de jeux qui glorifient la violence et les armes à feu contribue à alimenter la dangereuse épidémie de violence armée, en particulier chez les jeunes joueurs qui peuvent devenir insensibles à la violence grave avant que leur cerveau ne soit complètement développé.
Dans le procès intenté aujourd'hui, la procureure générale James cherche à empêcher définitivement Valve de promouvoir les fonctionnalités de jeu dans ses jeux, à lui faire restituer tous ses gains illicites et à lui faire payer des amendes pour avoir enfreint les lois de New York.
Cette action en justice est la dernière initiative en date de la procureure générale James pour protéger les enfants en ligne et prévenir les jeux d'argent illégaux à New York. Au début du mois, la procureure générale James a mis en garde les New-Yorkais contre les risques liés aux paris sportifs et aux marchés de prédiction avant le Super Bowl. En février, la procureure générale James et une coalition bipartisane de 39 procureurs généraux ont appelé le Congrès à adopter la version sénatoriale du Kids Online Safety Act (KOSA) afin de protéger les enfants et leurs données. En 2024, la procureure générale James a défendu la loi SAFE for Kids Act de New York visant à restreindre l'accès aux flux addictifs des réseaux sociaux pour les utilisateurs de moins de 18 ans. La procureure James dirige actuellement des coalitions bipartites dans le cadre de poursuites judiciaires distinctes contre Meta et TikTok, qui traitent des dommages causés à la santé mentale des jeunes par ces plateformes. L'année dernière, la procureure James a mis fin aux activités illégales de 26 casinos en ligne se faisant passer pour des loteries légales à New York.
Source : Plainte contre Valve
