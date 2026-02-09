Sam Altman a révélé qu'il avait cessé d'écrire des lettres personnelles à son jeune fils après avoir réalisé qu'elles pourraient être utilisées dans le cadre du procès intenté par Elon Musk contre OpenAI

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a révélé qu'il avait cessé d'écrire des lettres personnelles à son jeune fils après avoir réalisé qu'elles pourraient être utilisées dans le cadre de la procédure judiciaire liée au procès intenté par Elon Musk contre l'entreprise d'intelligence artificielle. Dans une récente interview accordée à Forbes, Altman, qui est devenu parent en février 2025, a déclaré que la surveillance juridique croissante autour d'OpenAI l'avait contraint à repenser la part de sa vie privée qu'il rendait publique.
Samuel Harris Altman, né le 22 avril 1985, est un homme d'affaires et entrepreneur américain qui occupe depuis 2019 le poste de directeur général (PDG) de l'organisation de recherche en intelligence artificielle OpenAI. Ayant supervisé le lancement réussi de ChatGPT en 2022, il est largement considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA. En 2015, Elon Musk et Sam Altman font parties des cofondateurs d'OpenAI, qui a pour mission est de « garantir que l'intelligence artificielle générale (AGI) par laquelle nous entendons des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des travaux économiquement valorisés profite à toute l'humanité. »
En 2023, quatre ans après être devenu PDG d'OpenAI, Sam Altman a été évincé par le conseil d'administration de l'organisation, qui a invoqué un manque de « confiance dans sa capacité à continuer à diriger OpenAI » dans un communiqué officiel. Cependant, cette décision a immédiatement suscité une vive réaction de la part des employés et des investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration d'Altman cinq jours plus tard et à la formation d'un nouveau conseil d'administration.
En 2018, Elon Musk a quitté OpenAI, mais depuis qu'OpenAI a décidé d'adopter un modèle commercial pour financer ses recherches et ses développements coûteux, Elon Musk n'a cessé de déposer des plaintes contre la société. Dans le procès opposant Elon Musk à OpenAI, Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI, le créateur de ChatGPT, et à Microsoft, affirmant que l'entreprise d'intelligence artificielle l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Selon le dossier, Musk réclame une partie de la valorisation actuelle d'OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars. De son côté, OpenAI s'attend à ce qu'Elon Musk fasse des « déclarations délibérément extravagantes et sensationnelles ». « Nous avons de solides arguments pour notre défense et sommes confiants quant à nos chances de gagner le procès », a déclaré OpenAI.
Récemment, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a révélé qu'il avait cessé d'écrire des lettres personnelles à son jeune fils après avoir réalisé qu'elles pourraient être utilisées dans le cadre de la procédure judiciaire liée au procès intenté par Elon Musk contre l'entreprise d'intelligence artificielle. Dans une récente interview accordée à Forbes, Altman, qui est devenu parent en février 2025, a déclaré que la surveillance juridique croissante autour d'OpenAI l'avait contraint à repenser la part de sa vie privée qu'il rendait publique.
La question a retenu l'attention alors qu'OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en bourse et continue de se défendre contre un procès très médiatisé intenté par Elon Musk, un cofondateur qui a ensuite quitté l'entreprise. Au cours de l'interview, Altman a déclaré qu'il avait initialement écrit des lettres à son fils afin de documenter les moments importants de sa vie et de son travail. Ces lettres comprenaient des réflexions sur les défis rencontrés chez OpenAI et les décisions qu'il devait prendre en tant que PDG. Cependant, il a cessé de le faire après que des pages du journal intime du président d'OpenAI, Greg Brockman, aient été rendues publiques lors de la procédure judiciaire liée au procès intenté par Elon Musk contre OpenAI.
Elon Musk a poursuivi en justice OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, accusant l'entreprise d'avoir abandonné sa mission initiale et de privilégier le profit au détriment de la sécurité. Le procès a donné lieu à des demandes de documents et à des divulgations dans le cadre de la procédure judiciaire. Le procès doit officiellement s'ouvrir au printemps. Le mois dernier, la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a fixé la sélection du jury au 27 avril, le procès devant débuter le lendemain. Selon les documents judiciaires, le procès devrait durer jusqu'à quatre semaines, jusqu'au 22 mai.
Sam Altman a déclaré que le fait de devenir parent avait changé ses priorités. Un an après être devenu parent, il affirme que cette expérience est « largement sous-estimée ». « C'est de loin la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie », a déclaré Sam Altman à Forbes. « Et je ne pense pas avoir quoi que ce soit de profond ou de non cliché à dire à ce sujet, si ce n'est que je pensais que ça allait être génial, et que c'est bien mieux que ce que j'imaginais. »
Mais cela s'accompagne également de nouveaux défis. « Je me retrouve à vivre dans un monde étrangement isolé », a déclaré Altman, expliquant qu'il est souvent interpellé et sollicité pour des idées de start-up lorsqu'il se promène dans le parc avec son fils. « Je lutte contre cela de toutes mes forces... Je pense que plus on laisse le monde construire une bulle autour de soi, plus on devient fou. »
Dans le procès, Elon Musk réclame 134 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et Microsoft. Il allègue dans un procès qu'OpenAI l'a escroqué en s'écartant de sa mission à but non lucratif et s'est « moqué » de lui en tant qu'investisseur de la première heure. Elon Musk a engagé un expert qui a estimé que ses premières contributions dans OpenAI ont généré 50 à 75 % de la valeur actuelle de l'organisation à but non lucratif. Mais cette demande faramineuse d'Elon Musk a suscité la controverse. OpenAI a rejeté ces allégations et a déclaré que les dommages-intérêts réclamés par Elon Musk ont réduit à « zéro » la contribution des inventeurs de ChatGPT.
