TikTok conclut un accord juste avant le début du procès pour addiction aux réseaux sociaux, TikTok étant l'une des quatre entreprises accusées d'alimenter les problèmes de santé mentale chez les jeunes

TikTok a conclu un accord juste avant le début du procès pour addiction aux réseaux sociaux. TikTok a accepté de régler un procès historique sur la dépendance aux réseaux sociaux, selon l'un des avocats des plaignants, le jour même où le procès devait débuter contre les deux autres entreprises. L'affaire concerne une jeune Californienne de 19 ans, identifiée sous le nom de KGM, qui a déclaré être devenue dépendante des plateformes de ces entreprises dès son plus jeune âge en raison de leur conception attrayante, selon les documents judiciaires. L'accord avec TikTok intervient après que Snap a confirmé avoir conclu un accord pour éviter le procès intenté par KGM.
En novembre 2023, la juge Yvonne Gonzalez Rogers, du district d'Oakland, en Californie, a statué contre Alphabet, qui exploite Google et YouTube ; Meta Platforms, qui exploite Facebook et Instagram ; ByteDance, qui exploite TikTok ; et Snap, qui exploite Snapchat. La juge a rejeté les efforts déployés par les principales sociétés de médias sociaux pour rejeter les poursuites judiciaires nationales les accusant d'avoir illégalement attiré des millions d'enfants sur leurs plateformes, puis de les avoir rendus dépendants, ce qui a nui à leur santé mentale. Selon la juge, les médias sociaux doivent faire face à des poursuites pour addiction des jeunes.
TikTok est une application mobile de partage de courtes vidéos créatives (verticales et de quelques secondes à quelques minutes) et d'images, ainsi qu'un réseau social basé sur un algorithme de recommandation favorisant la viralité, lancée en 2016.Développée par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois, l'application accessible en Chine est dénommée Douyin' conçue séparément pour respecter les régulations locales sur les données. Elle est rapidement devenue la plus populaire chez les jeunes internautes, atteignant selon la plateforme environ un milliard d'utilisateurs mensuels actifs (UMA) au troisième trimestre 2021 et 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France en 2023 principalement chez les 15-25 ans.
Il est reproché à TikTok un algorithme de flux favorisant une addiction. En octobre 2024, les procureurs généraux de plusieurs États américains, ainsi que le District de Columbia, ont intenté des poursuites contre TikTok, accusant la plateforme de médias sociaux de créer un produit addictif destiné à attirer les enfants. Parmi ces techniques, on trouve lalgorithme de recommandation, le défilement infini, les notifications push, les filtres et la monnaie virtuelle intégrée. Selon eux, ces fonctionnalités exploitent les vulnérabilités des enfants et des adolescents, créant une dépendance similaire à celle de la nicotine. Cette action en justice met en lumière les préoccupations croissantes concernant limpact de TikTok sur la santé mentale et le bien-être des jeunes utilisateurs.
TikTok est l'une des quatre entreprises, avec Meta, Snap et YouTube, qui appartient à Google, filiale d'Alphabet, accusées d'aggraver la crise de santé mentale chez les jeunes. Le procès contre Meta et YouTube devait débuter par la sélection du jury à la Cour supérieure de Californie à Los Angeles. Le processus de sélection devrait prendre au moins quelques jours, car 75 jurés potentiels seront interrogés chaque jour. Des dirigeants, dont le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, devraient témoigner lors du procès, qui durera six à huit semaines.
L'affaire concerne une jeune Californienne de 19 ans, identifiée sous le nom de KGM, qui a déclaré être devenue dépendante des plateformes de ces entreprises dès son plus jeune âge en raison de leur conception attrayante, selon les documents judiciaires. Elle attribue sa dépression et ses pensées suicidaires aux applications qu'elle utilisait et cherche à tenir pour responsables les entreprises qui les ont conçues. KGM « est parvenue à un accord de principe pour régler son affaire » avec TikTok, a déclaré Joseph VanZandt, l'avocat de KGM. L'accord avec TikTok intervient après que Snap a confirmé avoir conclu un accord pour éviter le procès intenté par KGM. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.
Ce procès est le premier d'une série d'affaires qui devraient être jugées cette année et qui portent sur ce que les plaignants appellent la « dépendance aux réseaux sociaux » chez les enfants. « S'inspirant largement des techniques comportementales et neurobiologiques utilisées par les machines à sous et exploitées par l'industrie du tabac, les défendeurs ont délibérément intégré dans leurs produits une série de caractéristiques de conception visant à maximiser l'engagement des jeunes afin de générer des revenus publicitaires », indique le procès.
Les experts ont établi des similitudes avec les procès contre les géants du tabac qui ont abouti en 1998 à un accord obligeant les fabricants de cigarettes à payer des milliards de dollars en frais de santé et à restreindre le marketing ciblant les mineurs. Si cet argument est retenu, il pourrait contourner la protection offerte aux entreprises par le premier amendement et l'article 230, qui protège les entreprises technologiques de toute responsabilité pour les contenus publiés sur leurs plateformes.
Les entreprises technologiques ont engagé des avocats qui ont représenté des sociétés dans des litiges très médiatisés liés à la dépendance. Ils contestent les allégations selon lesquelles leurs produits nuisent délibérément aux enfants, invoquant une série de mesures de protection qu'ils ont ajoutées au fil des ans et arguant qu'ils ne sont pas responsables du contenu publié sur leurs sites par des tiers.
Depuis au moins 2018, Meta parraine des ateliers destinés aux parents sur la sécurité en ligne des adolescents dans des dizaines de lycées à travers les États-Unis. TikTok a également parrainé des réunions similaires et proposé des tutoriels sur les fonctionnalités destinées aux parents, notamment la possibilité de limiter le temps d'écran pendant la nuit. Julie Scelfo, fondatrice de Mothers Against Media Addiction (Mères contre l'addiction aux médias), qui soutient l'interdiction des smartphones dans les écoles, a déclaré que les entreprises technologiques « utilisaient tous les leviers d'influence imaginables ». « Les parents peuvent avoir du mal à savoir à qui faire confiance », a-t-elle ajouté.
La Chambre basse française a voté en faveur de l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans. La législation va maintenant être soumise au Sénat avant un vote final à la Chambre basse. En décembre, l'Australie est devenue le premier pays à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. D'autres pays, dont le Royaume-Uni, le Danemark, l'Espagne et la Grèce, étudient également la possibilité d'interdire les réseaux sociaux.
En 2022, une étude menée auprès d'adolescents utilisateurs de TikTok avait révélé que ceux qui présentaient des tendances addictives à l'égard de la plateforme obtenaient de moins bons résultats lors du rappel de séquences de chiffres. Comme l'ont supposé les chercheurs, la dépression, l'anxiété et le stress semblent expliquer, du moins en partie, pourquoi l'utilisation problématique de TikTok est liée à une moins bonne mémoire de travail. Lorsque les chercheurs ont analysé les résultats séparément pour les hommes et les femmes, des différences entre les sexes sont apparues. Les auteurs de l'étude affirment qu'il n'est pas clair si la capacité de mémoire réduite observée chez les étudiants masculins était due à leurs niveaux plus élevés de détresse mentale.
