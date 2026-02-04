L'Espagne a annoncé son intention d'introduire une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, à l'instar de l'Australie, dans le cadre d'une répression plus large contre les géants de la technologie pour leur incapacité systémique à protéger les utilisateurs contre les dangers.
Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, s'est exprimé lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï et a dénoncé les manquements des plateformes de réseaux sociaux. Il a déclaré que les adolescents de moins de 16 ans ne pourront plus accéder aux plateformes de réseaux sociaux à partir de la semaine prochaine, dans le cadre d'une série de cinq mesures gouvernementales visant ces plateformes.
« Les réseaux sociaux sont devenus un État défaillant, un lieu où les lois sont ignorées, où la criminalité est tolérée, où la désinformation vaut plus que la vérité et où la moitié des utilisateurs sont victimes de discours haineux », a-t-il déclaré. « Un État défaillant dans lequel les algorithmes faussent le débat public et où nos données et notre image sont bafouées et vendues. »
Il a expliqué que pour appliquer l'interdiction aux moins de 16 ans, « les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes efficaces de vérification de l'âge, pas seulement des cases à cocher, mais de véritables barrières qui fonctionnent ».
Le Premier ministre espagnol a ajouté : « Aujourd'hui, nos enfants sont exposés à un espace qu'ils ne devraient jamais avoir à naviguer seuls : un espace de dépendance, d'abus, de pornographie, de manipulation et de violence. Nous ne l'accepterons plus. Nous les protégerons du Far West numérique. »
Ce mois-ci, Emmanuel Macron dit avoir demandé au gouvernement dengager la procédure accélérée dune proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La mesure désormais en gestation en France est similaire en termes de contenus et dobjectifs à celle déjà en vigueur en Australie. Dans un cas comme dans lautre le débat demeure le même : l'efficacité des mesures et la responsabilité des plateformes, avec des critiques récurrentes concernant le manque de détails techniques dans les lois pour une application concrète.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il s'agissait d'une « étape majeure » et que « le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre ».
Si le projet devient loi, les politiciens affirment qu'il pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre 2026, pour le début de la période scolaire. Selon les nouvelles règles, l'organisme français chargé de superviser les médias établirait une liste des réseaux sociaux considérés comme nuisibles, qui seraient totalement interdits aux moins de 15 ans. En outre, une liste distincte de sites « moins nocifs » serait accessible aux moins de 15 ans, mais uniquement avec l'accord des parents.
En 2025, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans. Lors de la proposition de cette interdiction en 2024, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que la législation était nécessaire pour protéger les jeunes des "méfaits" des médias sociaux, ce à quoi de nombreux groupes de parents ont fait écho. "Il s'agit d'un problème mondial et nous voulons que les jeunes Australiens aient essentiellement une enfance", a déclaré Anthony Albanese lors de la présentation du projet de loi à la chambre basse. "Nous voulons que les parents aient l'esprit tranquille."
Le 10 décembre 2025, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube (Alphabet) et Instagram et Facebook (Meta). Les dix plus grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer l'accès aux enfants à partir de minuit, sous peine d'amendes pouvant atteindre 33 millions de dollars américains en vertu de la nouvelle loi, qui a suscité les critiques des grandes entreprises technologiques et des défenseurs de la liberté d'expression, mais a été saluée par les parents et les défenseurs des droits des enfants.
Des appels ont été lancés en faveur d'une interdiction similaire au Royaume-Uni et le gouvernement a déclaré qu'il étudiait également des propositions. Des responsables politiques au Danemark, en Grèce, en Espagne et en Irlande ont également déclaré qu'ils envisageaient de suivre l'exemple australien. En Malaisie, les dirigeants ont également déclaré qu'ils prévoyaient d'interdire aux jeunes de moins de 16 ans d'avoir des comptes ouverts sur les médias sociaux, les nouvelles règles étant prévues pour 2026.
Le modèle de surveillance à la chinoise se met en place en UE comme en témoigne des projets comme ChatControl ou ProtectEU
L'un des objectifs au travers de ProtectEU est « d'identifier et d'évaluer les solutions technologiques qui permettront aux autorités répressives d'accéder aux données chiffrées de manière...
