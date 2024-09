Après l'entrée en vigueur de la CCPA (California Consumer Privacy Act) en 2020 qui a remodelé significativement la façon dont les sociétés Internet collectent et traitent les données des Californiens, l'État de Californie pourrait à nouveau leur porter un coup dur. Deux sénateurs ont présenté le projet de loi "Kids Online Safety Act" qui obligerait les plateformes en ligne à prévenir ou à atténuer certains dommages causés aux mineurs, comme le suicide, les troubles alimentaires et la toxicomanie. Ces nouvelles mesures auraient un impact majeur sur la façon dont les plateformes comme Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok sont conçues.Avec la signature par le gouverneur Gavin Newsom de la nouvelle loi, la Californie suit l'État de New York, qui a adopté au début de l'année 2024 une loi permettant aux parents d'empêcher leurs enfants de recevoir des messages de médias sociaux suggérés par l'algorithme d'une plateforme. L'Utah a adopté ces dernières années des lois visant à limiter l'accès des enfants aux médias sociaux, mais elles ont été contestées devant les tribunaux.La loi californienne entrera en vigueur dans un État où se trouvent certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. Des propositions similaires n'ont pas été adoptées ces dernières années, mais M. Newsom a signé en 2022 une loi, la première du pays, interdisant aux plateformes en ligne d'utiliser les informations personnelles des utilisateurs d'une manière susceptible de nuire aux enfants. Cette loi s'inscrit dans le cadre des efforts croissants déployés par les États du pays pour tenter de remédier à l'impact des médias sociaux sur le bien-être des enfants.« Chaque parent connaît les dommages que l'addiction aux médias sociaux peut infliger à ses enfants : isolement des contacts humains, stress et anxiété, heures interminables perdues jusque tard dans la nuit », a déclaré Gavin Newsom dans un communiqué. « Avec ce projet de loi, la Californie contribue à protéger les enfants et les adolescents contre des fonctionnalités délibérément conçues pour alimenter ces habitudes destructrices. »La loi interdit aux plateformes d'envoyer des notifications aux mineurs sans l'autorisation des parents entre 12 heures et 6 heures du matin, et entre 8 heures et 15 heures les jours de semaine, de septembre à mai, lorsque les enfants sont généralement à l'école. La législation prévoit également que les plateformes règlent par défaut les comptes des enfants sur le mode privé.Les opposants à la législation affirment qu'elle pourrait, par inadvertance, empêcher les adultes d'accéder au contenu s'ils ne peuvent pas vérifier leur âge. D'autres affirment qu'elle menacerait la vie privée en ligne en obligeant les plateformes à collecter davantage d'informations sur les utilisateurs.La loi définit un « flux addictif » comme un site web ou une application « dans lequel plusieurs éléments de médias générés ou partagés par des utilisateurs sont, simultanément ou séquentiellement, recommandés, sélectionnés ou classés par ordre de priorité pour être affichés à un utilisateur en fonction, en tout ou en partie, des informations fournies par l'utilisateur, ou autrement associées à l'utilisateur ou à l'appareil de l'utilisateur », à quelques exceptions près.Le sujet a suscité un regain d'attention en juin 2024, lorsque le ministre américain de la Santé, Vivek Murthy, a appelé le Congrès à exiger des étiquettes d'avertissement sur les plateformes de médias sociaux et leur impact sur les jeunes. Les procureurs généraux de 42 États ont approuvé ce projet dans une lettre envoyée au Congrès.La sénatrice Nancy Skinner, représentante démocrate de Berkeley et auteure de la loi californienne, a déclaré après l'adoption du projet de loi que « les entreprises de médias sociaux ont conçu leurs plateformes pour rendre leurs utilisateurs dépendants, en particulier nos enfants ».« Avec l'adoption de la loi SB 976, la législature californienne a envoyé un message clair : Lorsque les entreprises de médias sociaux ne veulent pas agir, il est de notre responsabilité de protéger nos enfants », a-t-elle déclaré dans un communiqué.À l’aube du 21ème siècle, l’avènement des smartphones a marqué un tournant dans la manière dont nous interagissons avec le monde. Ces appareils, qui tiennent dans la paume de notre main, sont devenus des portails vers un univers d’informations et de connexions. Si l'essor des smartphones a transformé de nombreux aspects de notre vie quotidienne, cette révolution technologique n’est pas sans conséquences, surtout lorsqu’il s’agit de nos enfants. Selon Jonathan Haidt, éminent psychologue social et professeur d’éthique, qui tire la sonnette d’alarme et nous exhorte à mettre fin à ce qu’il appelle une « enfance basée sur le téléphone », l'augmentation de l'addiction aux médias sociaux serait corrélée à une forte baisse du raisonnement critique et de la résolution de problèmes chez les enfants Gavin Newsom, gouverneur démocrate de CalifornieQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la mesure prise par le gouverneur de Californie pertinente et justifiée ?