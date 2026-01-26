Les utilisateurs d'iPhone ont commencé à recevoir des paiements provenant du règlement à l'amiable de 95 millions $ conclu par Apple après que Siri ait secrètement enregistré leurs conversations

Un rapport a révélé que les utilisateurs d'iPhone aux États-Unis ont commencé à recevoir des paiements provenant du règlement à l'amiable de 95 millions de dollars conclu par Apple dans le cadre d'un recours collectif concernant la confidentialité de Siri. Les paiements ont déjà commencé, selon plusieurs utilisateurs qui ont déclaré avoir reçu des virements bancaires. Les projections initiales suggéraient que les utilisateurs pourraient recevoir jusqu'à 20 dollars par appareil, avec un paiement maximal de 100 dollars. Cependant, les administrateurs du règlement ont ensuite calculé que les paiements réels seraient d'environ 8,02 dollars par appareil, avec un maximum de 40,10 dollars pour les utilisateurs qui ont réclamé les cinq appareils.
En mai 2025, des courriels envoyés aux consommateurs au sujet d'un "règlement de recours collectif concernant l'assistant vocal de Lopez" ont révélé que les destinataires pourraient avoir droit à de l'argent. L'email informe que le destinataire est identifié comme étant potentiellement un membre du groupe de règlement, sur la base des dossiers d'Apple, et pourrait être en droit de recevoir le règlement. Spécifiquement, le groupe de règlement est défini comme un propriétaire ou un acheteur actuel ou ancien d'un appareil équipé de Siri. Le règlement convenu est un fonds évalué à 95 millions de dollars.
Siri est une intelligence artificielle vocale et un assistant virtuel développés par Apple. Siri comprend les instructions verbales ou écrites données par ses utilisateurs et répond à leurs requêtes. Les résultats renvoyés sont individualisés. L'interface homme-machine de Siri repose sur la reconnaissance vocale avancée, le traitement du langage naturel (oral) et la synthèse vocale. Technologie d'intelligence artificielle achetée par Apple en 2010, puis intégrée par la société américaine et qualifiée d'assistant personnel intelligent, elle a été présentée à la presse le 4 octobre 2011.
Le règlement concerne des plaintes selon lesquelles l'assistant vocal Siri d'Apple aurait enregistré des conversations sans le consentement des utilisateurs. Apple a accepté de régler l'affaire l'année dernière, tout en niant toute faute. Apple a accepté les réclamations des utilisateurs à la mi-2025. Selon un rapport, les utilisateurs éligibles qui ont déposé leur demande dans les délais voient désormais les fonds déposés sur leurs comptes bancaires ou leurs applications de paiement. Les autres, qui ont choisi d'autres options de paiement, attendent toujours de recevoir le montant de leur règlement.
Le procès remonte à des préoccupations soulevées en 2019 concernant des activations involontaires de Siri. Pour pouvoir bénéficier du règlement, les utilisateurs devaient posséder au moins un appareil Apple compatible avec Siri entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2024. Ils devaient également déclarer que Siri s'était activé sans leur consentement pendant cette période.
Chaque demandeur était autorisé à soumettre des demandes pour un maximum de cinq appareils. Alors que le montant total du règlement s'élevait à 95 millions de dollars, le montant final versé par appareil est inférieur aux estimations précédentes.
Les projections initiales suggéraient que les utilisateurs pourraient recevoir jusqu'à 20 dollars par appareil, avec un paiement maximal de 100 dollars. Cependant, les administrateurs du règlement ont ensuite calculé que les paiements réels seraient d'environ 8,02 dollars par appareil, avec un maximum de 40,10 dollars pour les utilisateurs qui ont réclamé les cinq appareils. Les utilisateurs qui ont choisi le virement bancaire ont commencé à recevoir leurs paiements. Ceux qui ont opté pour des cartes-cadeaux prépayées ou des chèques papier devraient les recevoir par e-mail ou par courrier. Les administrateurs du règlement ont conseillé aux utilisateurs de vérifier leurs dossiers de courrier indésirable et leurs boîtes aux lettres physiques.
L'affaire a débuté après qu'un rapport publié en 2019 a révélé que les sous-traitants d'Apple chargés de contrôler la qualité des enregistrements Siri pouvaient entendre des conversations privées. Apple a déclaré que moins de 1 % des interactions Siri étaient examinées et que les enregistrements n'étaient pas liés à l'identité des utilisateurs. Apple a ensuite modifié ses politiques, exigeant que les utilisateurs acceptent expressément l'examen des enregistrements Siri et mettant fin au recours à des sous-traitants externes pour ce travail.
Le procès portait principalement sur des allégations selon lesquelles Siri pouvait s'activer par erreur, entraînant l'enregistrement de conversations que les utilisateurs n'avaient pas l'intention de partager. Apple a déclaré que les enregistrements Siri n'avaient jamais été utilisés à des fins publicitaires et n'étaient pas liés aux comptes Apple. La société a réglé l'affaire à l'amiable tout en continuant à nier les allégations.
Pour améliorer Siri, Apple a récemment choisi l'IA Gemini de Google. Dans un communiqué commun, Apple et Google ont annoncé : « Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel dans le cadre duquel la prochaine génération de modèles Apple Foundation s'appuiera sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année. »
Le communiqué a ajouté : « Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu'elle offrira aux utilisateurs Apple. Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et Private Cloud Compute, tout en respectant les normes de confidentialité de pointe d'Apple. »
