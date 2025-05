Les propriétaires d'appareils Apple équipés de Siri qui enregistraient leurs conversations privées sont invités à demander leur part du règlement d'une action collective de 95 millions de $

2 juillet 2025 : Date limite de réclamation

2 juillet 2025 : Date limite d'exclusion

2 juillet 2025 : Date limite d'opposition

1 août 2025 à 9:00 AM PDT : Audience d'approbation finale



La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En 2020, un rapport a révélé qu'Apple pourrait toujours enregistrer et transcrire les conversations entendues par Siri sur ses téléphones , bien qu'il ait promis de mettre fin à la pratique en 2019. Un ancien entrepreneur d'Apple qui a été embauché pour écouter les conversations des clients avait exprimé sa frustration sur le fait que rien ne semble avoir changé du côté d'AppleRécemment, des courriels sont envoyés aux consommateurs au sujet d'un "", expliquant que les destinataires pourraient avoir droit à de l'argent. L'email informe que le destinataire est identifié comme étant potentiellement un membre du groupe de règlement, sur la base des dossiers d'Apple, et pourrait être en droit de recevoir le règlement.Spécifiquement, le groupe de règlement est défini comme un propriétaire ou un acheteur actuel ou ancien d'un appareil équipé de Siri, qui réside également aux États-Unis. Ils doivent également croire que leurs communications confidentielles ou privées ont été obtenues par Apple et éventuellement partagées par des tiers à la suite d'une activation involontaire de Siri, entre le 17 septembre 2014 et le 31 décembre 2024.Le règlement convenu est un fonds évalué à 95 millions de dollars. Bien que cela semble beaucoup, ce n'est pas grand-chose dans l'ensemble, puisqu'il faut déduire les frais et honoraires des avocats approuvés par le tribunal, les primes de service et les coûts associés à la notification et à l'administration du règlement. Quant à savoir combien quelqu'un pourrait obtenir, le montant dépend de ce qui reste après ces déductions et du nombre de personnes qui s'inscrivent au fonds.Les membres du groupe peuvent soumettre des réclamations pour un maximum de cinq appareils équipés de Siri qui, selon eux, ont fait l'objet d'une activation Siri inattendue lors d'une conversation privée. Les réclamations valides recevront une part proportionnelle du montant net du règlement, jusqu'à un plafond de 20 dollars par appareil. Cela signifie que chaque membre du groupe pourrait recevoir jusqu'à 100 dollars, même si le montant final sera probablement bien inférieur.Les réclamations peuvent être déposées sur un site web dédié au règlement, les formulaires devant être complétés et soumis avant le 2 juillet 2025. Les courriers électroniques contiennent des codes d'identification et des codes de confirmation à utiliser au cours de la procédure de demande d'indemnisation. Les consommateurs doivent demander à faire partie du groupe pour recevoir le paiement, car ils ne recevront pas de paiement automatique s'ils ne font rien.Les personnes qui s'opposent au règlement peuvent également le faire avant le 2 juillet 2025, en prévision d'une audience d'approbation finale qui aura lieu le 1er août 2025. Les membres du groupe ont également la possibilité de s'exclure du règlement, ce qu'ils doivent faire s'ils envisagent de poursuivre Apple séparément.Alors qu'Apple a accepté de régler le procès, la société nie toujours avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié ou d'illégal. Le règlement n'est pas un aveu de culpabilité ou d'acte répréhensible de la part d'Apple, indique l'avis de règlement. Le procès remonte à 2019, qui affirmait qu'Apple avait illégalement enregistré des conversations sans l'autorisation de l'utilisateur. Il y avait des accusations selon lesquelles, suite à la discussion de produits tels que Air Jordan ou Olive Garden, des publicités étaient diffusées aux consommateurs pour ces produits et des produits connectés.La plainte a été déposée après la publication d'informations selon lesquelles Apple aurait fait appel à des sous-traitants pour examiner des enregistrements privés ou sensibles, dans le cadre d'un programme d'assurance qualité visant à améliorer la précision de Siri. À la suite de ces rapports, Apple a suspendu le programme afin d'examiner la possibilité que Siri enregistre accidentellement des utilisateurs.Une première version de l'action en justice a été rejetée en 2021, les plaignants n'ayant apparemment pas fourni suffisamment de faits à l'appui de leurs revendications. Les avocats et les consommateurs ont été autorisés à réviser et à réexaminer la plainte, ce qui a conduit à la deuxième action en justice. Finalement, Apple a déposé une demande d'accord pour un règlement de 95 millions de dollars en janvier 2025.Il est intéressant de noter qu'Apple n'est pas la seule à faire face à des plaintes concernant la confidentialité des données et la vie privée . En 2021, Alexa d'Amazon et Google Assistant d'Alphabet ont fait face à des plaintes qui les accusent d'enregistrer les conversations privées des utilisateurs sans leur accord. Cependant, les entreprises ont nié qu'elles écoutent les conversations à des fins autres que celles prévues, à savoir l'aide aux tâches ou la diffusion de musique.Voici les termes du règlement :[QUOTE][LIST][*]Un règlement a été conclu avec Apple Inc. (« Apple ») dans le cadre d'un recours collectif intenté au nom des propriétaires ou acheteurs actuels ou anciens d'un iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch ou Apple TV doté de Siri (« appareil(s) Siri ») dont les communications confidentielles ou privées auraient été obtenues par Apple et/ou partagées avec des tiers à la suite d'une activation involontaire de Siri. Apple nie toutes les allégations faites dans le procès et nie avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié ou d'illégal.[*]Le règlement prévoit un fonds de 95 millions de dollars pour les paiements aux membres du groupe de règlement qui sont des propriétaires ou des acheteurs actuels ou anciens d'un appareil Siri, qui résident aux États-Unis ou dans ses territoires, et dont les communications confidentielles ont été obtenues par Apple et/ou ont été partagées avec des tiers à la suite d'une activation involontaire de Siri. Le groupe de règlement exclut Apple, toute entité dans laquelle Apple détient une participation majoritaire, les administrateurs, dirigeants et employés d'Apple, ainsi que les représentants légaux, les successeurs et les ayants droit d'Apple. Sont également exclus du groupe de Règlement tous les huissiers de justice assignés à cette affaire, ainsi que leur personnel et leur famille proche. La période de recours s'étend du 17 septembre 2014 au 31 décembre 2024.[*]Si vous pensez être un membre du groupe de règlement, vous devez soumettre un formulaire de réclamation valide pour obtenir un paiement du règlement. Les membres de la Settlement Class peuvent soumettre des réclamations pour un maximum de cinq appareils Siri sur lesquels ils affirment avoir[/*]...