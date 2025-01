Apple a accepté de payer 95 millions de dollars pour mettre fin à un recours collectif selon lequel son assistant à commande vocale Siri aurait violé la vie privée des utilisateurs

En 2019, des rapports ont fuité sur le fait que l'assistant vocal d'Apple "Siri" s'active automatiquement sans qu'on l'ai sollicité. Cette situation a conduit à des enregistrements de données personnelles très sensibles. Mais le plus choquant, c'est que Apple ait demandé secrètement à des sous-traitants d'écouter les enregistrements des clients pour effectuer des analyses du contenu, sous prétexte d'améliorer le service.À la suite de ce rapport, Apple a officiellement présenté ses excuses pour ses pratiques en matière de protection de la vie privée. L'éditeur d'iOS a affirmé que "".Cependant, quelques mois plus tards, un ancien collaborateur d'Apple a révélé que le géant technologique aurait continué à enregistrer et transcrire les conversations entendues par Siri sur les téléphones. Les fichiers audio ont été transmis aux travailleurs humains pour transcrire, étiqueter et analyser afin d'améliorer les réseaux neuronaux de Siri qui traitent les commandes vocales des utilisateurs. Chaque fois que Siri entendait quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, il envoyait une copie de l'audio à Apple pour traitement afin qu'il puisse être recyclé pour faire mieux la prochaine fois.Depuis, Apple fait face à des plaintes sur la confidentialité des données et à la vie privée concernant Siri. La société a demandé à un tribunal fédéral américain de rejeter les plaintes, mais un juge a déclaré que la société ne pourrait pas échapper au procès cette fois-ci. Les propriétaires d'appareils mobiles se plaignaient qu'Apple enregistrait régulièrement leurs conversations privées après avoir activé Siri de manière involontaire, et divulguait ces conversations à des tiers tels que des annonceurs.Les assistants vocaux réagissent généralement lorsque les gens utilisent des "mots chauds" tels que "Hey, Siri". Deux plaignants ont déclaré que leurs mentions de baskets Air Jordan et de restaurants Olive Garden ont déclenché des publicités pour ces produits. Un autre a déclaré avoir reçu des publicités pour un traitement chirurgical de marque après en avoir discuté, en privé selon lui, avec son médecin.La période visée par le recours collectif s'étend du 17 septembre 2014 au 31 décembre 2024. Elle a débuté lorsque Siri a intégré la fonction "Hey, Siri" qui aurait donné lieu à des enregistrements non autorisés. Les membres du groupe, dont le nombre est estimé à plusieurs dizaines de millions, peuvent recevoir jusqu'à 20 dollars par appareil compatible avec Siri, comme les iPhones et les Apple Watches.Apple a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement. Les avocats des plaignants peuvent demander jusqu'à 28,5 millions de dollars d'honoraires, plus 1,1 million de dollars pour les dépenses, à partir du fonds de règlement. Les 95 millions de dollars représentent environ neuf heures de bénéfices pour Apple, dont le revenu net s'est élevé à 93,74 milliards de dollars au cours de son dernier exercice fiscal.Un procès similaire au nom des utilisateurs de l'assistant vocal de Google est en cours devant le tribunal fédéral de San Jose, en Californie, dans le même district que le tribunal d'Oakland. Les plaignants sont représentés par les mêmes cabinets d'avocats que dans l'affaire Apple.Fait intéressant, en 2023, un rapport a révélé que même les employés d'Apple détestent Siri et sont sceptiques quant à son avenir. Le rapport évoque des tensions internes freinant le développement de l'assistant et provoquant des départs.Pensez-vous que cet accord est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?