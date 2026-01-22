La FTC annonce qu'elle fera appel de la décision antitrust concernant Meta et continue d'affirmer que Meta de Mark Zuckerberg a « illégalement maintenu un monopole » dans le domaine des réseaux sociaux

La Commission fédérale du commerce (FTC) a déclaré qu'elle ferait appel de la décision rendue en faveur de Meta dans son procès antitrust contre le géant des médias sociaux. La FTC continue d'affirmer que, depuis plus d'une décennie, Meta Platforms Inc. a « illégalement maintenu un monopole » dans le domaine des réseaux sociaux grâce à des pratiques anticoncurrentielles « en rachetant les concurrents importants qu'elle identifiait comme une menace, à savoir Instagram et WhatsApp ».
Mark Elliot Zuckerberg, né le 14 mai 1984, est un informaticien, chef d'entreprise et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur du site et réseau social Facebook en 2004. Mark Zuckerberg est actuellement un actionnaire important et le dirigeant du Groupe Meta. Meta détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads.
En novembre 2025, Meta a remporté une victoire décisive dans une affaire qui aurait pu contraindre le géant technologique à céder Instagram et WhatsApp, après qu'un juge a estimé que l'entreprise ne détenait pas de monopole dans le domaine des réseaux sociaux. Le juge fédéral américain James Boasberg a rendu son verdict, à l'issue d'un procès antitrust historique qui s'est achevé fin mai 2025. Sa décision fait suite à deux jugements distincts qui ont qualifié Google de monopole illégal dans les domaines de la recherche et de la publicité en ligne, portant un nouveau coup réglementaire à l'industrie technologique qui a connu pendant des années une croissance presque effrénée.
Meta a remporté la bataille contre la menace existentielle qui pesait sur son activité et qui aurait pu contraindre le géant technologique à se séparer d'Instagram et de WhatsApp, après qu'un juge a estimé que l'entreprise ne détenait pas de monopole dans le domaine des réseaux sociaux. Le juge fédéral américain James Boasberg a rendu son verdict le 18 novembre, après un procès antitrust historique qui s'est achevé fin mai.
Sa décision contraste fortement avec deux autres jugements qui ont qualifié Google de monopole illégal dans les domaines de la recherche et de la publicité en ligne, portant un coup dur à l'industrie technologique qui a connu pendant des années une croissance presque effrénée. Dans un communiqué, Meta a déclaré que la décision du tribunal « de rejeter les arguments de la FTC est correcte et reconnaît la concurrence féroce à laquelle nous sommes confrontés. Nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation et l'investissement en Amérique ».
Pourtant, en novembre 2025, les nouvelles conditions d'utilisation de Meta interdisent l'intégration d'une intelligence artificielle tierce dans WhatsApp. Microsoft pointe du doigt ses propres applications Copilot. Le chatbot IA Copilot de Microsoft n'est pas seulement disponible dans le navigateur ou via une application sur les smartphones, mais également dans WhatsApp depuis fin 2024. Cependant, cela prendra fin à la mi-janvier de l'année prochaine. Meta Platforms a mis à jour les conditions d'utilisation professionnelles de WhatsApp, interdisant l'intégration d'offres d'IA tierces à partir du 15 janvier 2026. Les chatbots IA externes seront donc supprimés du service de messagerie, seul l'IA Meta propre à l'entreprise restant disponible.
Voici le communiqué de la FTC :
La FTC fait appel du jugement rendu dans l'affaire de monopole de Meta
Aujourd'hui, la Federal Trade Commission a déposé un avis indiquant qu'elle ferait appel du jugement rendu en novembre 2025 par le tribunal fédéral de première instance du district de Columbia en faveur de Meta Platforms, Inc. (« Meta ») dans l'affaire de monopole intentée par la FTC contre Meta. L'appel sera examiné par la cour d'appel fédérale du district de Columbia.
La FTC continue d'affirmer, et des preuves solides présentées au procès l'ont démontré, que pendant plus d'une décennie, Meta a illégalement maintenu un monopole dans le domaine des services de réseaux sociaux personnels grâce à des pratiques anticoncurrentielles, en rachetant les concurrents qui représentaient une menace importante, à savoir Instagram et WhatsApp.
Le directeur du Bureau de la concurrence de la FTC, Daniel Guarnera, a publié la déclaration suivante concernant l'avis d'appel de la FTC :
« L'économie américaine prospère lorsque la concurrence peut s'épanouir et que les entreprises américaines se font concurrence de manière équitable. Pourtant, Meta a maintenu sa position dominante et ses profits records pendant plus d'une décennie, non pas grâce à une concurrence légitime, mais en rachetant ses principaux concurrents. La FTC Trump-Vance continuera à mener son procès historique contre Meta afin de garantir que la concurrence puisse s'épanouir dans tout le pays, au bénéfice de tous les Américains et de toutes les entreprises américaines. »
Source : Communiqué de la FTC
