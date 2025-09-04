pourquoi la décision de justice renforce paradoxalement la domination de Google
Le procès antitrust le plus important intenté contre une entreprise technologique depuis plus de trente ans devait marquer un tournant. Pourtant, la décision du juge fédéral Amit Mehta, en rejetant les mesures les plus radicales proposées par le gouvernement américain, laisse Google largement intact. Derrière les concessions imposées au géant californien, cest un statu quo qui se dessine, favorable à lentreprise et à son allié Apple, mais aussi révélateur de la difficulté à réguler des acteurs devenus incontournables à lère numérique.
Depuis 2020, le ministère américain de la Justice et plusieurs États fédérés sattaquent à Google, accusé davoir illégalement maintenu son monopole sur la recherche en ligne. Les arguments du gouvernement étaient clairs : en payant chaque année des milliards de dollars à des partenaires comme Apple ou Samsung pour être installé par défaut, Google aurait verrouillé le marché et empêché toute concurrence sérieuse.
Après un long procès de dix semaines en 2023 et plusieurs audiences en 2024, le juge Mehta avait déjà conclu que Google avait abusé de sa position dominante. Restait la question cruciale : quelles mesures correctives imposer ? Les autorités réclamaient des remèdes spectaculaires, allant jusquà exiger la vente du navigateur Chrome ou linterdiction pure et simple de rémunérer des partenaires pour obtenir une place par défaut.
Or, la décision finale, rendue fin août 2025, a largement écarté ces scénarios radicaux. Google échappe à un démantèlement et conserve son modèle économique central, celui des paiements de distribution. Pour beaucoup dobservateurs, ce jugement ressemble davantage à un avertissement symbolique quà une véritable sanction.
Les concessions imposées à Google
La décision nest pas totalement dénuée de contraintes. Le juge a exigé plusieurs ajustements censés rééquilibrer le marché. Google devra mettre fin à certaines clauses dexclusivité qui empêchaient les constructeurs de proposer dautres moteurs de recherche. Lentreprise sera aussi contrainte de partager une partie de ses données de recherche avec ses concurrents, une première dans lhistoire du numérique.
Ces données pourraient nourrir les efforts de rivaux comme Microsoft avec Bing, DuckDuckGo, ou encore les nouveaux entrants dans lIA générative tels quOpenAI ou Perplexity. Lobjectif affiché est de permettre à ces acteurs de développer des moteurs ou assistants capables de rivaliser.
Enfin, sur le terrain dAndroid, Google ne pourra plus forcer les fabricants à préinstaller lensemble de ses applications pour avoir accès au Play Store. Une mesure qui pourrait ouvrir la porte à une diversification des écosystèmes mobiles.
Mais ces obligations restent limitées. Google conserve le droit de rémunérer ses partenaires pour rester le moteur par défaut, une pratique qui représente le cur de sa domination.
« Google est tenu responsable », a déclaré Abigail Slater, responsable antitrust du ministère américain de la Justice, dans un message publié sur X. « Le tribunal n'a pas ordonné toutes les mesures que nous avions demandées, et nous évaluons actuellement nos options. Mais le tribunal a reconnu la nécessité de mesures correctives qui rétabliront la concurrence et réouvriront le champ de jeu numérique, stimulant ainsi les investissements et l'innovation qui permettront à l'Amérique de rester à la pointe de la technologie dans la prochaine ère. »
Lintelligence artificielle comme argument central
Le rôle de lintelligence artificielle a profondément influencé le jugement. Le juge Mehta a reconnu que lémergence des modèles génératifs bouleversait déjà léquilibre du marché de la recherche. Des outils comme ChatGPT, Gemini ou Claude se rapprochent de plus en plus de fonctions de moteurs de recherche, capables de répondre directement aux requêtes des utilisateurs sans passer par des pages de résultats classiques.
Dans ce contexte, imposer un remède radical comme le démantèlement de Chrome aurait, selon le juge, risqué de freiner linnovation et de désavantager les États-Unis dans une course technologique stratégique. Cette vision illustre un dilemme récurrent : comment sanctionner une position dominante sans entraver lévolution dun secteur où les mutations sont rapides ?
Google, de son côté, a salué une décision qui, selon lui, prend acte de cette transformation du marché. Mais la firme sinquiète du partage de données, quelle présente comme un risque potentiel pour la confidentialité de ses utilisateurs.
Une victoire pour Apple, un revers pour Washington
Lun des grands bénéficiaires indirects du jugement est Apple. En maintenant la possibilité pour Google de continuer à payer pour une position par défaut, le juge sécurise une source majeure de revenus pour lentreprise de Cupertino. Selon les estimations, ces accords rapportent environ 20 milliards de dollars par an à Apple, qui peut ainsi renforcer son segment « services », de plus en plus surveillé par les régulateurs mondiaux.
Pour le gouvernement américain, en revanche, cest un coup dur. La décision est perçue comme un échec dans la volonté de mettre au pas les géants de la Silicon Valley. Après des revers face à Microsoft dans le rachat dActivision Blizzard ou à dautres entreprises devant la FTC, lexécutif accumule les défaites. Certains analystes parlent même dune stratégie antitrust en déroute, incapable de contrer les tactiques de domination des Big Tech.
Des critiques se sont rapidement élevées. Gabriel Weinberg, fondateur de DuckDuckGo, estime que les mesures imposées « ne vont pas assez loin » et permettent à Google de continuer à exploiter son avantage historique. Pour de nombreux observateurs, limage dun « coup de règle sur les doigts » résume bien limpression générale.
Une réaction enthousiaste des marchés
Les investisseurs, eux, nont pas attendu pour applaudir la décision. Dès lannonce du jugement, laction Alphabet a grimpé de près de 6 % en préouverture, tandis quApple gagnait plus de 3 %. Pour les marchés financiers, le message est clair : le modèle économique qui fait la force de Google nest pas remis en cause.
Cette réaction traduit la conviction que le statu quo perdure. En protégeant les flux financiers entre Google et ses partenaires, la justice rassure les actionnaires sur la continuité dune mécanique bien huilée.
Plusieurs concurrents de Google ont critiqué cette décision, estimant qu'elle n'allait pas assez loin
L'un d'eux est DuckDuckGo qui s'est exprimée via son PDG. Voici un extrait de son billet :
De nombreuses idées visent à contrer l'avantage de Google en matière de distribution, mais nous pensons qu'il est tout aussi important de s'attaquer à son avantage en termes d'échelle. Les accords de distribution exclusifs de Google signifient que l'entreprise traite beaucoup plus de requêtes que ses concurrents, ce qui lui confère un avantage en termes d'échelle. L'avis de la cour quantifie cette disparité :
Plus d'utilisateurs signifie plus d'annonceurs, et plus d'annonceurs signifie plus de revenus... La taille de Google signifie non seulement qu'il voit plus de requêtes que ses concurrents, mais aussi plus de requêtes uniques, appelées « requêtes à longue traîne ». Pour illustrer ce point, le Dr Whinston a analysé 3,7 millions de phrases de requêtes uniques sur Google et Bing, montrant que 93 % des phrases uniques n'étaient vues que par Google, contre 4,8 % vues uniquement par Bing.
Comme le décrit le tribunal, l'avantage de Google en termes d'échelle alimente une puissante boucle de rétroaction de différents effets de réseau qui garantissent un « déficit perpétuel en termes d'échelle et de qualité » pour ses concurrents, ce qui renforce l'avantage de Google.
Le moyen le plus efficace et le plus rapide d'uniformiser les règles du jeu consiste pour Google à donner accès à ses résultats de recherche via des API (interfaces de programmation d'applications) en temps réel, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). Cela signifie que pour toute requête pouvant être saisie dans un moteur de recherche, un concurrent aurait accès aux mêmes résultats de recherche : tout ce que Google afficherait sur sa propre page de résultats de recherche en réponse à cette requête. Si Google était contraint d'accorder des licences pour ses résultats de recherche de cette manière, cela permettrait aux moteurs de recherche existants et aux nouveaux entrants potentiels sur le marché de s'appuyer sur les différents modules et index de Google et d'offrir aux consommateurs des alternatives plus compétitives et innovantes.
Une deuxième préoccupation potentielle est que les résultats à longue traîne sur les principaux moteurs de recherche pourraient être similaires dans certains cas, mais il s'agit là d'une caractéristique et non d'un bug. L'avantage de Google en termes d'échelle lui permet de déterminer quels liens obscurs devraient être mieux classés. Nous devons donc nous attendre à ce que certains résultats deviennent plus similaires lorsque des moteurs de recherche plus petits intègrent ces informations. Cependant, l'octroi de licences selon les conditions FRAND devrait également permettre aux moteurs de recherche concurrents de reclasser et de mélanger les résultats avec d'autres contenus, ce qui leur permettra de produire des algorithmes de classement différents à partir des mêmes résultats de recherche de haute qualité.
Une troisième préoccupation concerne le fait que les index des concurrents pourraient devenir trop dépendants de Google. Cependant, si tous les résultats obtenus via les API peuvent également être utilisés pour créer des index de recherche, cela garantirait la viabilité et l'indépendance à long terme des concurrents. Pour notre part, nous irions encore plus loin dans cette voie. Ce processus pourrait être accéléré si les API donnaient également accès aux signaux de classement anonymes de Google (par exemple, la fréquence et la rapidité avec lesquelles les utilisateurs cliquent en retour après avoir visité un lien), ce qui permettrait d'ajuster encore plus rapidement les index des concurrents et d'améliorer les algorithmes de reclassement en temps réel. Cela dit, nous reconnaissons que l'octroi de licences pour les résultats de recherche de Google doit être une intervention à long terme, car leur avantage en termes d'échelle persistera tant que Google détiendra une part de marché beaucoup plus importante que ses concurrents.
Un statu quo qui profite au duopole Google-Apple
Derrière les apparences de concessions, cest un duopole qui sort renforcé. Google conserve la mainmise sur la recherche, Apple sécurise une rente confortable, et les concurrents restent cantonnés à des positions marginales. Certes, le partage de données pourrait, à terme, favoriser lémergence dalternatives. Mais rien ne garantit que ces nouveaux venus réussiront à se hisser à un niveau de compétitivité suffisant.
Le juge a toutefois prévenu quil pourrait revenir sur sa décision si la concurrence nétait pas rétablie de façon tangible. Une menace qui reste pour linstant théorique, tant les précédents montrent quil est difficile dinverser la tendance une fois un marché verrouillé.
Les prochaines batailles : la publicité et lEurope
Google nen a pas fini avec les régulateurs. Une autre affaire antitrust, cette fois sur le marché de la publicité en ligne, pourrait déboucher sur des mesures plus lourdes. La justice américaine envisage sérieusement de forcer la vente de certains outils publicitaires, considérés comme essentiels à lemprise du groupe sur le marché mondial de lad tech.
En Europe, la Commission européenne continue de pousser une approche plus stricte, combinant amendes et obligations de conformité via le Digital Markets Act. LUnion nhésite pas à imposer des changements structurels aux géants du numérique, quitte à provoquer des frictions diplomatiques avec Washington.
Une décision révélatrice dun dilemme politique
Au fond, ce jugement illustre une tension de plus en plus visible aux États-Unis. Dun côté, lexigence de réguler des entreprises accusées de verrouiller les marchés et de nuire à la concurrence. De lautre, la volonté de ne pas freiner lessor de lintelligence artificielle, considérée comme un secteur vital pour la compétitivité internationale et la sécurité nationale.
Le plan daction sur lIA publié par la Maison-Blanche en juillet 2025 allait déjà dans ce sens, appelant les régulateurs à ne pas prendre de mesures susceptibles de freiner linnovation. Le jugement de Mehta sinscrit clairement dans cette logique.
Reste que ce choix politique a un prix : il laisse en place un acteur qui continue de dicter les règles du jeu à léchelle planétaire.
Conclusion : un faux tournant
La décision du juge Mehta aurait pu marquer une rupture dans la régulation du numérique. Au lieu de cela, elle sapparente à un compromis qui préserve lessentiel des pratiques contestées. Si Google devra ajuster certains comportements, son pouvoir sur la recherche en ligne et son alliance stratégique avec Apple demeurent largement intacts.
Pour les régulateurs, le message est inquiétant : même face à des preuves accablantes de monopole, les mesures correctives peuvent se révéler timides. Pour les concurrents, la perspective dun marché ouvert reste lointaine. Et pour les citoyens, la question de la diversité des choix en ligne reste entière.
La grande inconnue, désormais, est de savoir si lIA générative, brandie comme argument pour justifier la prudence, deviendra réellement une force de disruption ou si elle ne fera, au contraire, que renforcer encore la domination des mêmes acteurs.
Sources : DuckDuckGo, décision de justice
Et vous ?
La justice américaine peut-elle réellement contenir la puissance des géants de la tech, ou assiste-t-on à une régulation de façade ?
Le partage de données de recherche imposé à Google peut-il vraiment aider des concurrents comme DuckDuckGo ou Perplexity à émerger ?
Largument de lintelligence artificielle comme facteur de mutation du marché justifie-t-il des sanctions moins sévères ?
Apple est-il devenu le grand bénéficiaire caché des procès antitrust visant Google ?
LEurope, avec le DMA, est-elle mieux armée que les États-Unis pour imposer des règles contraignantes aux Big Tech ?
Les utilisateurs ont-ils réellement le choix de leur moteur de recherche, ou bien la logique des « défauts » verrouille-t-elle toujours le marché ?
