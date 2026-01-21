Dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les armes fantômes à New York, un projet de loi de 2023 propose que toute personne achetant des imprimantes 3D soit soumise à une vérification de ses antécédents criminels. Un résumé du projet de loi indique qu'il "exige une vérification des antécédents criminels pour l'achat d'une imprimante tridimensionnelle capable de créer des armes à feu". La crainte est que les personnes qui ne peuvent pas se procurer légalement une arme à feu se tournent vers des armes imprimées en 3D, ce qui irait à l'encontre de l'objectif poursuivi en leur refusant un permis de détention d'arme à feu.
Récemment, New York pourrait devenir le premier État à exiger des fabricants d'imprimantes 3D qu'ils bloquent la production d'armes à feu et de pièces détachées en vertu d'une nouvelle législation proposée par la gouverneure Kathy Hochul. Le projet de loi rendrait également illégale la possession ou la vente des plans numériques nécessaires à la production d'armes à feu imprimées en 3D sans licence.
« Des canalisations en fer aux canalisations en plastique, ces propositions permettront d'éradiquer les armes fantômes illégales des rues de New York et de renforcer les mesures visant à suivre et à bloquer la production d'armes à feu dangereuses et illégales dans notre État », a déclaré Hochul dans un communiqué annonçant la proposition. Certaines entreprises d'impression 3D, dont Thingiverse, ont déjà commencé à déployer une technologie permettant de détecter et de supprimer rapidement les plans numériques d'armes à feu.
Au début de l'année, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a envoyé des lettres aux entreprises d'impression 3D pour leur demander de contribuer à la lutte contre la propagation des armes à feu artisanales, qu'il a qualifiées de « menace croissante ». Luigi Mangione aurait utilisé une arme à feu et un silencieux imprimés en 3D lors du meurtre, en décembre 2024, de Brian Thompson, directeur général de United Healthcare.
Bragg a demandé aux entreprises de supprimer les plans en ligne, appelés fichiers CAO, qui peuvent être utilisés pour imprimer des armes à feu et des pièces d'armes sans vérification des antécédents. Le bureau du procureur a admis que cette mesure n'empêcherait pas la prolifération des armes fantômes, mais a déclaré que l'objectif était de rendre plus difficile l'accès aux plans permettant de les fabriquer.
« Ces armes à feu illégales sont actuellement fabriquées dans des maisons et utilisées pour commettre des crimes, c'est pourquoi je travaille depuis plusieurs années avec mes collègues d'Albany et du secteur privé pour mettre fin à leur prolifération. L'adoption de ces mesures permettra de réduire la criminalité et de renforcer la sécurité publique pour tous les New-Yorkais », a déclaré Bragg dans le communiqué du gouverneur.
Outre la criminalisation de la possession non autorisée de fichiers CAO pour les armes à feu et l'obligation pour les fabricants d'utiliser une technologie empêchant l'imprimante de créer des armes à feu, le projet de loi imposerait également la déclaration des armes à feu imprimées en 3D à une base de données de la police d'État et obligerait les fabricants d'armes à feu à concevoir des pistolets qui ne puissent pas être rapidement et facilement modifiés pour tirer en mode automatique.
Depuis 2024, le gouvernement américain s'appuie sur l'industrie de l'impression 3D pour contrecarrer les dispositifs de conversion en mitraillettes. Ces dispositifs convertissent les armes à feu en armes entièrement automatiques. Des représentants du ministère de la justice se tournent vers l'industrie de l'impression 3D pour mettre fin à la prolifération de minuscules pièces de plastique transformant des armes semi-automatiques en mitraillettes artisanales illégales dans les rues des États-Unis.
Voici un extrait de l'annonce :
Assurer la sécurité des New-Yorkais : la gouverneure Hochul annonce des propositions novatrices au niveau national pour lutter contre les armes à feu imprimées en 3D et autres armes illégales
Dans le cadre de son programme pour l'État de 2026, la gouverneure Kathy Hochul a dévoilé aujourd'hui des propositions visant à renforcer la législation de New York, déjà à la pointe au niveau national, en matière d'armes à feu, en sévir contre les armes à feu imprimées en 3D et illégales. La nouvelle législation instaurerait des sanctions pénales pour la fabrication d'armes à feu imprimées en 3D et imposerait des normes de sécurité minimales aux fabricants d'imprimantes 3D afin de bloquer la production d'armes à feu et de composants d'armes à feu. La législation proposée exigerait également des fabricants d'armes à feu qu'ils conçoivent leurs pistolets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être rapidement et facilement transformés en mitrailleuses illégales, et obligerait les services de police et les bureaux des shérifs à signaler à l'État toutes les armes à feu imprimées en 3D qui ont été récupérées. Ces propositions s'appuient sur les efforts historiques de la gouverneure Hochul pour retirer les armes à feu de la circulation, réduire le nombre de décès par arme à feu et mettre fin au fléau de la violence armée dans l'État de New York, qui donnent des résultats spectaculaires. En 2025, les fusillades dans tout l'État ont atteint leur niveau le plus bas jamais enregistré, avec une baisse de 60 % par rapport à l'époque où le gouverneur Hochul a pris ses fonctions en 2021.
« La sécurité publique est ma priorité absolue. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai promis aux New-Yorkais de m'attaquer de front à l'épidémie de violence par arme à feu, et à mesure que la technologie des armes à feu continue d'évoluer, nos lois sur les armes à feu, les plus strictes du pays, évoluent également », a déclaré la gouverneure Hochul. « Des canalisations en fer aux canalisations en plastique, ces propositions permettront d'éradiquer les armes fantômes illégales des rues de New York et de renforcer les mesures visant à suivre et à bloquer la production d'armes à feu dangereuses et illégales dans notre État. Je reste déterminée à poursuivre les progrès réalisés en 2025 pour réduire la violence par arme à feu à New York et à faire en sorte que nos lois restent les plus strictes et les plus sûres du pays. »
Renforcer les lois sur les armes à feu de New York, les plus strictes du pays
La nouvelle législation proposée pour poursuivre les progrès réalisés par l'État de New York dans la lutte contre les armes à feu imprimées en 3D et les armes fantômes permettrait :
- De criminaliser la vente, la distribution ou la possession intentionnelle d'instructions numériques permettant de fabriquer ou de produire illégalement une arme à feu ou des pièces détachées sans licence.
- D'imposer la déclaration des armes à feu imprimées en 3D à la base de données Criminal Gun Clearinghouse gérée par la police de l'État de New York.
- Créerait une politique unique en son genre aux États-Unis qui exigerait la mise en place de normes de sécurité minimales pour les fabricants d'imprimantes 3D afin de garantir que leurs produits soient équipés d'une technologie empêchant l'imprimante de créer des armes à feu et des pièces détachées.
- Exigerait des fabricants d'armes à feu qu'ils conçoivent des pistolets qui ne puissent pas être rapidement et facilement transformés en mitrailleuses artisanales à l'aide de dispositifs illégaux, tels que les commutateurs Glock.
Prévention de la violence par arme à feu à New York
Depuis son entrée en fonction, la gouverneure Hochul a investi 1,27 milliard de dollars dans des initiatives de prévention de la violence par arme à feu. Le budget de l'exercice 2026 comprenait un financement de 347 millions de dollars pour ces initiatives. Les allocations récentes au titre de ce programme comprennent :
