LOI modifiant la loi générale sur les affaires, en ce qui concerne la vérification des antécédents criminels pour l'achat d'imprimantes tridimensionnelles capables de créer des armes à feuLE PEUPLE DE L'ÉTAT DE NEW YORK, REPRÉSENTÉ AU SÉNAT ET À L'ASSEMBLÉE, PROMULGUE CE QUI SUIT :Section 1. La loi générale sur les entreprises est modifiée par l'ajout d'un nouvel article 398-g pour lire comme suit :§ 398-G. Vente de certaines imprimantes tridimensionnelles.1. Tout détaillant d'une imprimante tridimensionnelle vendue dans cet état et capable d'imprimer une arme à feu ou tout élément d'une arme à feu est tenu et autorisé à demander et à recevoir des informations sur les antécédents criminels de l'acheteur auprès de la division des services de justice pénale, conformément aux dispositions de la section huit cent quarante-cinq-b de la loi exécutive. L'accès à ces informations et leur utilisation sont régis par les dispositions de cette section. La division des services de justice pénale est autorisée à transmettre les empreintes digitales au bureau fédéral d'investigation en vue d'une vérification nationale des antécédents judiciaires.2. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande d'informations sur les antécédents criminels conformément à la présente section, le commissaire de la division des services de justice pénale examine ces informations sur les antécédents criminels et détermine si l'acheteur a été condamné pour un crime ou une infraction grave ou s'il ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt émis à la suite de la commission présumée d'un crime ou d'une infraction grave qui l'empêcherait d'obtenir un permis de port ou de possession d'une arme à feu en vertu de la section 400.00 de la loi pénale. Le commissaire notifie rapidement au vendeur sa décision à cet égard. Aucun détaillant ne peut vendre une imprimante tridimensionnelle capable d'imprimer une arme à feu à moins que la division des services de justice pénale n'ait notifié par écrit la décision prise en vertu de la présente sous-section....