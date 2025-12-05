OpenAI perd son combat face au New York Times pour garder secrets les journaux ChatGPT dans une affaire de droits d'auteur et doit produire des millions de journaux de discussion des utilisateurs de ChatGPT

La juge a rejeté les objections d'OpenAI relatives à la confidentialité concernant une ordonnance antérieure exigeant que la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle soumette les enregistrements comme preuves. OpenAI doit donc produire des millions de journaux de discussion anonymisés provenant d'utilisateurs de ChatGPT dans le cadre de son litige très médiatisé avec le New York Times et d'autres organes de presse, a statué un juge fédéral de Manhattan.
L'affaire qui oppose le New York Times à OpenAI ne se limite plus à une simple question de droit d'auteur. Elle révèle une tension bien plus fondamentale : peut-on sacrifier la vie privée des utilisateurs sur lautel de la justice ? À la suite dune décision de justice favorable au NYT, le journal va pouvoir examiner des journaux de conversation supprimés de ChatGPT, dans le cadre de son action en justice contre OpenAI. Derrière cette victoire judiciaire se cache une réalité beaucoup plus trouble, où les principes de confidentialité, de suppression volontaire des données, et même de légalité internationale, vacillent dangereusement.
En novembre 2025, OpenAI a alors déposé une requête d'urgence pour contester la décision de justice qui oblige l'entreprise à remettre 20 millions de conversations ChatGPT complètes au New York Times. Le géant technologique affirme que cette ordonnance menace la vie privée des utilisateurs à une échelle sans précédent. Chacun de ces 20 millions d'enregistrements contient une conversation complète avec de multiples échanges entre les utilisateurs et ChatGPT. OpenAI prévient que cela diffère considérablement des paires de questions-réponses isolées. L'entreprise a comparé la différence entre écouter une discussion privée dans son intégralité et en capter un bref extrait de cinq secondes.
Pourtant, le juge a récemment rejeté les objections d'OpenAI liées à la confidentialité concernant l'ordonnance exigeant que l'entreprise à soumette les enregistrements comme preuves. « Il existe plusieurs niveaux de protection dans cette affaire, précisément en raison de la nature hautement sensible et privée d'une grande partie des éléments découverts », a déclaré la juge Wang.
OpenAI doit donc produire des millions de journaux de discussion anonymisés provenant d'utilisateurs de ChatGPT dans le cadre de son litige très médiatisé avec le New York Times et d'autres organes de presse, a statué un juge fédéral de Manhattan. Dans la décision rendue publique, la juge fédérale américaine Ona Wang a déclaré que les 20 millions de journaux étaient pertinents pour les revendications des médias et que leur remise ne risquait pas de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs.
La juge a rejeté les objections d'OpenAI relatives à la confidentialité concernant une ordonnance antérieure exigeant que la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle soumette les enregistrements comme preuves. « Il existe plusieurs niveaux de protection dans cette affaire, précisément en raison de la nature hautement sensible et privée d'une grande partie des éléments découverts », a déclaré la juge Wang.
En réponse, un porte-parole d'OpenAI a cité un article de blog publié précédemment qui affirmait que la demande du Times concernant les journaux de discussion « ne tenait pas compte des protections de longue date en matière de vie privée » et « allait à l'encontre des pratiques de sécurité dictées par le bon sens ». OpenAI a fait appel séparément de la décision de la juge Wang auprès du juge présidant l'affaire, le juge fédéral Sidney Stein.
Un groupe de journaux appartenant à MediaNews Group, filiale d'Alden Global Capital, est également impliqué dans le procès. Le rédacteur en chef de MediaNews Group, Frank Pine, a déclaré dans un communiqué que les dirigeants d'OpenAI « hallucinaient en pensant pouvoir s'en tirer en dissimulant des preuves montrant que leur modèle économique repose sur le vol de journalistes qui travaillent dur ».
Cette affaire, initialement intentée par le Times en 2023, fait partie des nombreuses poursuites engagées par des titulaires de droits d'auteur contre des entreprises technologiques telles qu'OpenAI, Microsoft et Meta Platforms pour avoir utilisé leur contenu sans autorisation afin d'entraîner leurs systèmes d'IA. Les médias ont fait valoir dans leur procès contre OpenAI que les journaux étaient nécessaires pour déterminer si ChatGPT reproduisait leur contenu protégé par le droit d'auteur et pour réfuter l'affirmation d'OpenAI selon laquelle ils avaient « piraté » les réponses du chatbot afin de fabriquer des preuves.
OpenAI a rétorqué que la remise des journaux divulguerait des informations confidentielles sur les utilisateurs et que « 99,99 % » des transcriptions n'avaient rien à voir avec les allégations de violation. Malgré cela, en août, OpenAI a proposé de donner accès à 20 millions de conversations d'utilisateurs issues de sa plateforme ChatGPT. Le Times, cependant, réclame une divulgation beaucoup plus large (120 millions de conversations) afin de vérifier si le système d'IA a reproduit mot pour mot ses articles protégés par le droit d'auteur.
Dans son ordonnance initiale demandant la production des conversations, la juge Wang avait déclaré que la vie privée des utilisateurs d'OpenAI serait protégée par la « dépersonnalisation exhaustive » et d'autres mesures de protection mises en place par l'entreprise. Dans sa nouvelle décision, la juge Wang a réitéré que les mesures prises par l'entreprise « atténueraient raisonnablement les préoccupations liées à la vie privée ». La juge Wang a ordonné à OpenAI de produire les journaux dans un délai de sept jours après avoir supprimé les informations permettant d'identifier les utilisateurs.
