OpenAI va enfin cesser de conserver la plupart des conversations supprimées et temporaires des utilisateurs de ChatGPT, après qu'un procès ait contraint OpenAI à conserver les journaux « indéfiniment »

OpenAI peut cesser de sauvegarder toutes les conversations que les utilisateurs ont avec ChatGPT après une nouvelle décision de justice. Il convient de noter que la start-up spécialisée dans l'IA avait sauvegardé toutes les conversations avec son chatbot en vertu d'une « ordonnance de conservation » dans le cadre du procès intenté par le New York Times et d'autres éditeurs de presse.
ChatGPT est un agent conversationnel (chatbot) développé par OpenAI. ChatGPT est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer du code informatique, de faire des recherches sur Internet, d'écrire, de traduire ou encore de synthétiser des textes. Il peut le faire en tenant compte du contexte et de contraintes telles que le style d'écriture. Il peut aussi servir d'assistant vocal ou générer des images. Les abonnements payants (ChatGPT « Plus », « Team » et « Enterprise ») offrent un seuil d'utilisation plus élevé, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires.
En juin, OpenAI a contesté fermement une ordonnance émise par le juge de l'affaire qui l'oppose au New York Times aux États-Unis. Le juge a ordonné à OpenAI de conserver l'intégralité des journaux de ChatGPT, y compris les conversations supprimées et les données sensibles collectées via son API. Cette mesure conservatoire est intervenue après que le New York Times et les autres plaignants ont accusé OpenAI de détruire des preuves. OpenAI s'oppose à cette décision, affirmant que cette exigence contredit ses engagements en matière de confidentialité des utilisateurs. La bataille judiciaire entre OpenAI et le New York Times menace la vie privée des utilisateurs de ChatGPT.
Une nouvelle ordonnance rendue par la juge américaine Ona Wang a approuvé une requête conjointe d'OpenAI et des organes de presse visant à mettre fin à l'ordonnance de conservation. Cela signifie qu'OpenAI n'aura plus besoin de « conserver et de séparer toutes les données des journaux de sortie qui seraient autrement supprimées à l'avenir ». Les organes de presse continueront d'avoir accès à toutes les conversations temporaires et même supprimées qui ont été enregistrées en vertu de l'ordonnance de conservation jusqu'au 26 septembre.
De plus, OpenAI continuera apparemment à surveiller certains comptes ChatGPT et à enregistrer les conversations supprimées et temporaires de tout utilisateur signalé par les organes de presse après qu'ils aient commencé à examiner les données.
En décembre 2023, le New York Times et d'autres publications d'information ont intenté un procès contre OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft, les accusant d'avoir utilisé leurs contenus protégés par le droit d'auteur pour entraîner leurs modèles d'IA. OpenAI a tenté de lutter contre ce qu'il a qualifié de tentative de « surveillance de masse » des données des utilisateurs de ChatGPT par le NYT et a soulevé des préoccupations en matière de confidentialité, mais n'a pas réussi à convaincre le tribunal de préserver la confidentialité des données des utilisateurs.
Un juge fédéral américain a ordonné à OpenAI de conserver indéfiniment toutes les conversations ChatGPT, y compris les conversations normales, temporaires et supprimées. Le Times a fait valoir que ces journaux prouveraient que ChatGPT a été formé à partir de ses articles protégés par le droit d'auteur, les résultats de l'IA étant des extraits littéraux ou quasi littéraux de leur contenu.
En réponse aux plaintes pour violation du droit d'auteur déposées par les organes de presse, OpenAI a souvent invoqué la doctrine de l'« usage loyal », affirmant qu'il avait le droit d'utiliser de manière limitée et sans licence du matériel protégé par le droit d'auteur à des fins de recherche et de commentaire.
Source : Juge fédérale américaine Ona Wang
