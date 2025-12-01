Le président Macron accuse les USA de nuire aux enquêtes de l'UE sur les géants de la Tech : le président français affirme que les responsables européens craignent des représailles américaines.

Envoyé par Jade Emy Envoyé par Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ? Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?

0 0

Ben là, il a raison.Des gens qui bossent pour l'UE ont peur de la réponse US.Le gouvernement US veut protéger des entreprises comme Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Google.Donc les USA mettent la pression sur l'UE.Il faut regarder la balance commerciale, c'est le pays qui importe le moins qui est en position de force.Par exemple les USA dépendent beaucoup plus de la Chine, que la Chine dépend des USA (les États-Unis importent beaucoup plus de biens de la Chine que l'inverse), donc la Chine est en position de force.Si la Chine ne vendant plus rien aux USA, les USA seraient dans la merde. (après c'est le jeu, quand tu décides de dépendre des autres, tu te mets dans la merde)Je n'ai pas compris.Pour moi il y a 2 sujets qui n'ont aucun lien.- L'UE voulait taxer des grosses entreprises et ça ne plaît pas aux USA, parce qu'il y a des entreprises US dans le tas.- L'UE veut mettre en place des règles sur l'IAIl doit me manquer un élément, parce que je ne vois pas de contradiction dans "L'UE fait chier avec ses règles sur l'IA. L'UE a peur de la réponse des USA (lourds droits de douane) au sujet des Digital Services Tax, Digital Services Act, Digital Markets Act."C'est toujours cool de voir un président Français en désaccord avec l'UE, ça donne un peu l'impression qu'il essaie de résister.Cela dit il ne faut accorder aucune importante aux paroles de Macron, il ne fait que se contredire en permanence depuis le début, son discours change en fonction de l'audience. (dommage pour lui que ce soit enregistré et retranscris)