OpenAI s'est vu temporairement interdire l'utilisation du mot « Cameo » ou de termes similaires dans son application de génération de vidéos par intelligence artificielle (IA) Sora, après qu'un juge fédéral a émis une ordonnance restrictive temporaire. OpenAI a indiqué qu'elle comptait contester cette décision, tandis que la plateforme vidéo de célébrités Cameo se félicite de cette mesure qu'elle estime nécessaire pour protéger sa marque. Une audience sur cette affaire est prévue en décembre.
Cette interdiction fait suite à une plainte déposée par Cameo, qui accuse OpenAI d'avoir porté atteinte à sa marque en nommant « Cameo » une fonctionnalité de Sora permettant de générer des vidéos avec des répliques numériques de célébrités. Selon la plainte, cette appellation créerait un risque de confusion pour le public et affaiblirait l'identité commerciale de Cameo, qui entend préserver l'usage exclusif de son nom.
Le lundi 24 novembre 2025, la juge fédérale américaine Eumi K. Lee a rendu une ordonnance restrictive temporaire interdisant à OpenAI d'utiliser la marque « cameo » ou des termes similaires tels que « Kameo » ou « CameoVideo » pour toute fonction liée à Sora, l'application de génération de vidéos par IA de la société. Selon cette ordonnance, la start-up spécialisée dans l'IA ne sera pas autorisée à utiliser le mot « cameo » pour nommer des produits ou des fonctionnalités de son application Sora pendant un mois.
« Nous contestons l'affirmation contenue dans la plainte selon laquelle quiconque peut revendiquer la propriété exclusive du mot « cameo », et nous sommes impatients de continuer à défendre notre cause devant le tribunal », a déclaré un porte-parole d'OpenAI.
Eumi K. Lee a rendu cette décision après qu'OpenAI ait été poursuivi en justice en octobre par Cameo, une plateforme qui permet aux utilisateurs d'acheter des vidéos personnalisées de célébrités. Cameo a intenté un procès pour violation de marque déposée contre l'entreprise d'IA à la suite du lancement de la fonctionnalité « Cameo » de Sora, qui permettait aux utilisateurs de générer des personnages d'eux-mêmes ou d'autres personnes et de les insérer dans des vidéos.
« Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal, qui reconnaît la nécessité de protéger les consommateurs contre la confusion créée par OpenAI en utilisant la marque Cameo », a déclaré Steven Galanis, PDG de Cameo, dans un communiqué. « Bien que l'ordonnance du tribunal soit temporaire, nous espérons qu'OpenAI acceptera de cesser définitivement d'utiliser notre marque afin d'éviter tout préjudice supplémentaire au public ou à Cameo. »
L'ordonnance doit expirer le 22 décembre 2025, et une audience visant à déterminer si la suspension doit être rendue permanente est prévue le 19 décembre.
Cette affaire intervient alors que Sora fait lobjet dun débat sur la protection de la propriété intellectuelle. La Motion Picture Association a en effet exhorté OpenAI à prendre des mesures pour que Sora 2 cesse de permettre les violations du droit d'auteur, craignant une prolifération d'usages illicites. Ces critiques soulignent les défis réglementaires majeurs auxquels les systèmes de génération vidéo par IA devront répondre à mesure que leur adoption saccélère.
Source : Steven Galanis, PDG de Cameo
