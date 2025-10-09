Le modèle Sora 2 d'OpenAI doit cesser de permettre les violations du droit d'auteur, selon la Motion Picture Association, car il est utilisé pour créer du contenu qui enfreint les droits d'auteur des médias

Envoyé par Sam Altman Envoyé par





Nous avons rapidement appris comment les gens utilisent Sora et avons pris en compte les commentaires des utilisateurs, des détenteurs de droits et d'autres groupes intéressés. Nous avons bien sûr passé beaucoup de temps à discuter de cela avant le lancement, mais maintenant que notre produit est disponible, nous pouvons aller au-delà de la théorie.



Nous allons bientôt apporter deux modifications (et beaucoup d'autres suivront).



Tout d'abord, nous donnerons aux titulaires de droits un contrôle plus précis sur la génération des personnages, similaire au modèle d'adhésion volontaire pour les ressemblances, mais avec des contrôles supplémentaires.



Nous recevons de nombreux commentaires de titulaires de droits qui sont très enthousiastes à l'idée de ce nouveau type de « fan fiction interactive » et pensent que ce nouveau type d'engagement leur apportera beaucoup de valeur, mais qui souhaitent pouvoir spécifier comment leurs personnages peuvent être utilisés (y compris ne pas les utiliser du tout). Nous partons du principe que différentes personnes adopteront des approches très différentes et trouveront celles qui leur conviennent le mieux. Mais nous voulons appliquer la même norme à tout le monde et laisser les détenteurs de droits décider de la marche à suivre (notre objectif étant bien sûr de rendre cette approche si attrayante que beaucoup de gens voudront l'adopter). Il peut y avoir quelques cas limites où des générations qui ne devraient pas passer passeront, et il faudra plusieurs itérations pour que notre pile fonctionne correctement.



Nous tenons tout particulièrement à saluer la remarquable production créative du Japon. Nous sommes impressionnés par la profondeur du lien qui unit les utilisateurs et le contenu japonais !



Deuxièmement, nous allons devoir trouver un moyen de générer des revenus pour la création de vidéos. Les utilisateurs créent beaucoup plus de vidéos que prévu, et bon nombre d'entre elles sont destinées à un public très restreint. Nous allons essayer de partager une partie de ces revenus avec les détenteurs de droits qui souhaitent que leurs personnages soient créés par les utilisateurs. Le modèle exact nécessitera quelques essais et erreurs, mais nous prévoyons de nous lancer très prochainement. Nous espérons que ce nouveau type d'engagement aura encore plus de valeur que le partage des revenus, mais bien sûr, nous voulons que les deux soient bénéfiques.



Attendez-vous à un rythme de changement très élevé de notre part ; cela me rappelle les débuts de ChatGPT. Nous prendrons de bonnes décisions et commettrons quelques erreurs, mais nous tiendrons compte des commentaires et nous efforcerons de corriger très rapidement ces erreurs. Nous prévoyons de tester différentes approches dans Sora, puis de les appliquer de manière cohérente à l'ensemble de nos produits.

