Le modèle Sora 2 d'OpenAI doit cesser de permettre les violations du droit d'auteur, selon la Motion Picture Association, car il est utilisé pour créer du contenu qui enfreint les droits d'auteur des médias

La Motion Picture Association (MPA) a exhorté OpenAI à mettre en place des mesures de protection plus strictes contre son dernier modèle de génération vidéo, Sora 2, avertissant que le système d'intelligence artificielle (IA) est utilisé pour produire des contenus qui enfreignent les droit d'auteur. Le groupe, qui représente les principaux studios hollywoodiens, soutient qu'OpenAI doit veiller à ce que les capacités de Sora 2 ne facilitent pas la violation du droit d'auteur, alors que les outils d'IA de génération vidéo connaissent une adoption rapide.
Ce développement fait suite au lancement par OpenAI de Sora 2, son nouveau modèle de génération vidéo et audio doté de capacités photoréalistes accrues, ainsi que de Sora, une nouvelle application sociale d'IA permettant de créer des deepfakes d'autres personnes grâce à des « caméos ».
Cependant, le fonctionnement de Sora suscite des inquiétudes. La nouvelle version du générateur vidéo d'OpenAI peut en effet créer des vidéos contenant du matériel protégé par le droit d'auteur, à moins que les détenteurs de ces droits n'activent une option de refus « opt out ». Cette nouvelle procédure exige notamment que les studios de cinéma et autres détenteurs de droits de propriété intellectuelle demandent explicitement à OpenAI de ne pas inclure leurs contenus protégés dans les vidéos créées par Sora.
Le lundi 6 octobre 2025, la Motion Picture Association (MPA) a exhorté OpenAI à « prendre des mesures immédiates et décisives » contre son nouveau modèle de création vidéo Sora 2, qui est utilisé pour produire du contenu qui, selon l'Association, enfreint les droits d'auteur.
Suite au lancement de l'application Sora la semaine dernière, les utilisateurs ont envahi la plateforme avec des clips générés par l'IA mettant en scène des personnages de séries et de marques populaires.
« Depuis la sortie de Sora 2, les vidéos qui enfreignent les droits d'auteur des films, séries et personnages de nos membres se sont multipliées sur le service d'OpenAI et sur les réseaux sociaux », a déclaré Charles Rivkin, PDG de la MPA, dans un communiqué.
Sam Altman, PDG d'OpenAI, a précisé dans un article de blog que la société donnerait aux détenteurs de droits « un contrôle plus précis » sur l'utilisation de leurs personnages.
Mais Charles Rivkin a déclaré qu'OpenAI « doit reconnaître qu'il lui incombe, et non aux titulaires des droits, d'empêcher toute violation du service Sora 2 » et que « le droit d'auteur bien établi protège les droits des créateurs et s'applique ici ».
Des inquiétudes ont immédiatement surgi après la création, la semaine dernière, de vidéos Sora mettant en scène James Bond jouant au poker avec Sam Altman ou encore des images filmées par une caméra corporelle montrant le personnage de dessin animé Mario échappant à la police.
Bien qu'OpenAI disposait auparavant d'un système de refus "opt-out", qui imposait aux studios de demander que leurs personnages n'apparaissent pas sur Sora, le billet de blog publié par Altman indique que la plateforme passe désormais à un modèle d'inscription, suggérant que Sora n'autorisera pas l'utilisation de personnages protégés par des droits d'auteur sans autorisation.
Cependant, Sam Altman a souligné que la société pourrait ne pas être en mesure d'empêcher toute utilisation abusive de la propriété intellectuelle. « Il peut y avoir quelques cas marginaux où des générations qui ne devraient pas passer passeront, et il faudra plusieurs itérations pour que notre pile fonctionne correctement », a écrit Sam Altman.
Les questions de droits d'auteur sont devenues un enjeu majeur pendant le boom de l'IA générative.
Disney et Universal ont poursuivi en justice le créateur d'images IA Midjourney en juin 2025, alléguant que la société avait utilisé et distribué des personnages générés par IA issus de leurs films et ignoré leurs demandes de cessation. Disney a également envoyé une lettre de mise en demeure à la start-up d'IA Character AI en septembre, avertissant la société de cesser d'utiliser ses personnages protégés par le droit d'auteur sans autorisation.
Alors que la MPA appelle à une meilleure régulation de Sora 2, un ancien employé d'OpenAI a récemment exprimé ses préoccupations concernant les pratiques commerciales de la société. Suchir Balaji, ex-chercheur dOpenAI, affirme que l'entreprise enfreint la loi sur le droit d'auteur et détruit l'internet. Dans un essai publié sur son site personnel, il a tenté de démontrer combien d'informations protégées par des droits d'auteur de la base de données de formation de ChatGPT se retrouvent finalement dans les sorties du modèle et ne respectent pas le standard « d'utilisation équitable ».
