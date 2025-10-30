Cameo, la plateforme vidéo dédiée aux célébrités, a intenté une action en justice contre OpenAI, affirmant que la nouvelle fonctionnalité « Cameo » de l'application de génération vidéo Sora d'OpenAI enfreignait sa marque déposée. Selon l'action en justice, cette fonctionnalité, qui permet aux utilisateurs de Sora de créer des vidéos à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) avec des répliques numériques de célébrités, provoquerait une confusion entre les marques et diluerait la marque déposée de Cameo.
Pour rappel, OpenAI a annoncé fin septembre 2025 la sortie de Sora 2 et d'une nouvelle application Sora, présentée comme une plateforme sociale permettant de partager, de remixer et de découvrir des vidéos générées par l'intelligence artificielle (IA). S'appuyant sur la technologie précédente de génération d'images par IA, Sora 2 permet aux utilisateurs de créer des « caméos », ou des apparitions d'invités, d'eux-mêmes ou d'autres personnes, dans des vidéos.
Le mardi 28 octobre 2025, le créateur de la plateforme vidéo Cameo, qui met en scène des célébrités, a poursuivi OpenAI devant un tribunal fédéral californien, arguant que la nouvelle fonctionnalité « Cameo » de l'application de génération vidéo Sora d'OpenAI violait ses droits de marque. Cameo a déclaré dans sa plainte que la fonctionnalité Cameo d'OpenAI, qui permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs sosies virtuels sur Sora, était susceptible de semer la confusion chez les consommateurs et de diluer sa marque.
Un porte-parole d'OpenAI a déclaré que la société examinait la plainte, mais « n'était pas d'accord avec le fait que quiconque puisse revendiquer la propriété exclusive du mot "cameo" ».
Le PDG de Cameo, Steven Galanis, a déclaré dans un communiqué que la société avait tenté de résoudre le litige « à l'amiable », mais qu'OpenAI avait refusé de cesser d'utiliser le nom Cameo.
Fondée en 2017, Cameo permet aux utilisateurs d'engager des célébrités pour qu'elles apparaissent dans de courtes vidéos personnalisées. Sora, l'outil du géant de l'IA OpenAI, lancée le 30 septembre sous forme d'application autonome, permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos générées par l'IA.
OpenAI a nommé « Cameos » les répliques numériques des utilisateurs de Sora sur l'application. Cameo a déclaré qu'OpenAI avait choisi ce nom « au mépris flagrant de la confusion évidente que cela créerait ». Cameo a également déclaré que Sora permettait aux utilisateurs de créer des vidéos avec des « caméos » de célébrités, notamment l'entrepreneur Mark Cuban et le boxeur et influenceur Jake Paul, plaçant ainsi le géant de l'IA en concurrence directe avec la plateforme Cameo.
« Les utilisateurs qui recherchent une vidéo personnalisée d'une célébrité ont désormais le choix : utiliser le service CAMEO du plaignant pour réserver un talent et recevoir une vidéo authentique et personnalisée préparée par cette célébrité, ou utiliser le service « Cameo » de Sora pour créer une vidéo extrêmement réaliste générée par l'IA et mettant en scène une célébrité », indique la plainte.
Cameo a demandé une indemnisation financière d'un montant non précisé et une ordonnance du tribunal interdisant à OpenAI d'utiliser le nom « Cameo ».
Alors que Cameo accuse OpenAI davoir violé sa marque déposée avec la fonctionnalité « Cameo » de Sora, lentreprise de Sam Altman poursuit son expansion technologique à un rythme soutenu pour répondre aux besoins énergétiques de Sora 2 et de ChatGPT. Lentreprise a en effet récemment signé un contrat de 10 gigawatts avec Broadcom pour concevoir des puces et des systèmes dIA sur mesure, une capacité équivalente à la consommation électrique dune grande ville, illustrant ainsi lempreinte énergétique colossale de lIA.
Cette course à la puissance nest toutefois pas sans conséquence. Depuis le lancement de l'outil de génération vidéo d'OpenAI, des logiciels de suppression du filigrane Sora 2 inondent le Web, rendant plus difficile la distinction entre contenus synthétiques et contenus authentiques. Ce phénomène fragilise la lutte contre les contenus trompeurs et accentue les risques de désinformation, suscitant des débats sur la responsabilité des acteurs de lIA générative.
Source : Steven Galanis, PDG de Cameo
