Nous avons apporté une série de mises à jour et d'améliorations pour les personnes qui exploitent leurs propres serveurs Mastodon. Certaines d'entre elles concernent la conformité légale, comme l'ajout et la gestion des conditions d'utilisation, la traduction des règles du serveur dans différentes langues et la possibilité de fixer un âge minimum pour l'inscription de nouveaux utilisateurs. Notre précédent article de blog traite chacun de ces sujets plus en détail.



Outre les fonctionnalités juridiques, il existe plusieurs autres éléments utiles que les administrateurs devraient examiner. Les propriétaires de serveurs peuvent désormais envoyer des annonces importantes à tous les utilisateurs par e-mail, pour les communications critiques auxquelles il est impossible de se désabonner (essentielles pour les notifications d'urgence ou les changements de politique majeurs). Il existe également un nouveau système permettant aux modérateurs de conserver des notes internes sur les décisions de modération et les interactions avec les utilisateurs. Cela devrait contribuer à améliorer la coordination entre les équipes de modération et à faciliter le suivi des décisions prises.