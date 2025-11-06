Le Studio Ghibli et d'autres géants japonais exigent qu'OpenAI cesse l'entraînement de l'IA sur les personnages protégés par le droit d'auteur et les styles artistiques distinctifs appartenant à ces entreprises

Les géants japonais de la propriété intellectuelle, notamment Studio Ghibli et Bandai Namco, ont demandé à OpenAI de cesser d'utiliser leurs personnages et styles artistiques protégés par le droit d'auteur dans le cadre de l'entraînement de l'intelligence artificielle (IA). Représentées par la Content Overseas Distribution Association (CODA), ces entreprises affirment que les pratiques d'OpenAI, en particulier avec le modèle Sora 2, enfreignent les lois sur le droit d'auteur. Cette initiative souligne les préoccupations mondiales croissantes concernant l'impact de l'IA sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les médias japonais.
Cette prise de position des entreprises japonaises fait écho à des critiques déjà formulées au sein même d'OpenAI. En octobre 2023, Suri Balaji, un ancien chercheur de l'entreprise, avait dénoncé l'utilisation illégale de contenus protégés pour entraîner les modèles d'IA d'OpenAI. Selon lui, les sorties de ChatGPT ne respectent pas le principe de « fair use ». Il estime que les pratiques de la société compromettent les lois sur le droit dauteur et menacent léquilibre économique de lécosystème numérique mondial.
Un défi important pour les pratiques d'acquisition de contenu d'OpenAI est apparu au Japon. La Content Overseas Distribution Association (CODA), une organisation de premier plan dans la lutte contre le piratage qui représente d'éminents détenteurs de propriété intellectuelle japonais tels que Studio Ghibli et Bandai Namco, a récemment adressé une demande officielle à OpenAI. La CODA exhorte l'entreprise de recherche en IA à cesser d'utiliser les uvres créatives de ses membres pour l'entraînement de l'IA, citant notamment des préoccupations concernant le modèle Sora 2.
Selon des rapports, la lettre de CODA stipule explicitement que « CODA considère que l'acte de reproduction au cours du processus d'apprentissage automatique peut constituer une violation du droit d'auteur ». Cette affirmation est étayée par le constat que les modèles d'IA d'OpenAI ont par la suite généré du contenu mettant en scène des personnages protégés par le droit d'auteur et des styles artistiques distinctifs appartenant à ces entreprises.
Les résultats de Sora 2 soulèvent des questions pour la propriété intellectuelle japonaise
La controverse s'est intensifiée après le lancement de Sora 2 le 30 septembre, qui a déclenché un torrent de contenus générés par l'IA mettant largement en avant des éléments de propriété intellectuelle japonaise facilement identifiables. Cette prolifération immédiate de contenus protégés par le droit d'auteur a incité le gouvernement japonais à demander officiellement à OpenAI de mettre fin à la reproduction non autorisée d'uvres d'art japonaises.
Ce n'est pas la première fois que les applications d'OpenAI s'inspirent largement des médias japonais ; le dévoilement de GPT-4o en mars a notamment mis en évidence une recrudescence d'images « à la Ghibli ». Même la photo de profil personnelle du PDG d'OpenAI, Sam Altman, sur X présente actuellement un style qui rappelle l'animation emblématique du Studio Ghibli.
Politique de refus soumise à examen
Alors que Sam Altman a annoncé le mois dernier qu'OpenAI modifierait la politique de refus (opt-out) de Sora pour les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, CODA fait valoir que le principe même d'un système de refus pourrait être contraire à la loi japonaise sur le droit d'auteur. La déclaration de CODA précise que « dans le cadre du système japonais de droit d'auteur, l'utilisation d'uvres protégées par le droit d'auteur nécessite généralement une autorisation préalable, et il n'existe aucun système permettant d'échapper à la responsabilité en cas de violation par le biais d'objections ultérieures ». Cette position juridique suggère que le simple fait de proposer un opt-out après que le contenu a potentiellement été utilisé pour l'entraînement de l'IA est insuffisant dans le cadre juridique japonais.
Au nom de ses membres, parmi lesquels figurent également des acteurs majeurs tels que Square Enix, la CODA demande désormais à OpenAI de « répondre sincèrement » à ces revendications en matière de droits d'auteur. Leur demande va au-delà de la simple production de Sora et inclut l'arrêt de l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle japonaise comme données d'entraînement fondamentales pour les modèles d'apprentissage automatique sans l'autorisation préalable explicite des détenteurs des droits. Ce conflit qui s'intensifie met en évidence la tension mondiale croissante entre le développement rapide de l'IA et les droits de propriété intellectuelle établis.
Alors quOpenAI fait face à une pression croissante sur la question des droits dauteur, des chercheurs ont démontré quun entraînement éthique de lIA reste possible. Le collectif EleutherAI, rassemblant des experts du MIT et de lUniversité de Toronto, a conçu un modèle de 7 milliards de paramètres formé uniquement sur des contenus sous licence ouverte ou appartenant au domaine public, atteignant des performances comparables à celles de LLaMA 2-7B de Meta.
Source : Content Overseas Distribution Association (CODA)
