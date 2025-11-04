Donald Trump a bloqué les efforts de Nvidia visant à exporter des puces Blackwell avancées en matière d'IA vers la Chine afin de privilégier la domination américaine dans ce domaine

L'administration Trump a bloqué les efforts de Nvidia visant à exporter des puces IA avancées vers la Chine, donnant la priorité à la sécurité nationale dans le cadre des discussions avec Xi Jinping. Malgré le lobbying du PDG Jensen Huang, les restrictions sur les processeurs Blackwell restent en vigueur, soulignant les efforts des États-Unis pour maintenir leur domination dans le domaine de l'IA. Cette décision met en évidence les rivalités technologiques actuelles et les défis liés à la contrebande.
Depuis quelques années, les États-Unis sont engagés dans une guerre des puces avec la Chine. Washington a mis en place un ensemble de politiques strictes visant à restreindre les exportations d'équipements fabriqués sur le sol américain. Ces politiques ont mis à mal les ambitions de la Chine de se hisser au sommet dans le secteur des puces. Dans le même temps, les restrictions ont également impacté négativement les fabricants américains de semi-conducteurs.
En janvier, Nvidia a exprimé une vive opposition aux nouvelles restrictions d'exportation de puces d'intelligence artificielle (IA) imposées par l'administration Biden. Ces mesures, destinées à limiter la vente de technologies avancées à la Chine, visent à protéger les intérêts stratégiques des États-Unis dans un contexte de rivalité technologique croissante. Cependant, Nvidia considère ces restrictions comme une menace directe à l'innovation et à la compétitivité du pays.
Récemment, dans une décision décisive soulignant l'escalade de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine, l'administration Trump a fermement rejeté les demandes de Nvidia visant à assouplir les restrictions à l'exportation de puces IA avancées vers la Chine. Cette décision a été prise dans le cadre de négociations à haut risque entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, au cours desquelles les responsables de la Maison Blanche ont déconseillé d'aborder le sujet, privilégiant la sécurité nationale aux intérêts commerciaux. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, avait personnellement fait pression sur Trump, arguant que desservir le marché chinois profiterait aux deux nations, mais la position de l'administration reflète des préoccupations plus profondes concernant les ambitions technologiques de Pékin.
D'après des rapports récents, ce blocage s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges des États-Unis pour limiter l'accès de la Chine aux semi-conducteurs de pointe, qui sont essentiels au développement de l'IA. Les responsables ont torpillé la démarche de Nvidia, soulignant les risques pour l'avance américaine en matière d'IA. Ce n'est pas un cas isolé : une lettre de 20 experts en sécurité nationale a appelé à restreindre les puces H20 de Nvidia, mettant en garde contre d'éventuels goulets d'étranglement dans l'approvisionnement en puces des États-Unis si les ventes à la Chine se poursuivaient sans contrôle.
Trump lui-même s'est exprimé ouvertement sur la question. Dans une interview, il a déclaré : « Seuls les clients américains devraient avoir accès aux puces Blackwell haut de gamme proposées par Nvidia. » Cela fait écho à sa déclaration selon laquelle la Chine et d'autres pays ne peuvent pas disposer des processeurs d'IA les plus avancés de Nvidia, ce qu'il présente comme essentiel pour maintenir la domination américaine dans le domaine de l'IA et des semi-conducteurs. La famille Blackwell, les derniers semi-conducteurs IA de Nvidia, alimente les grands modèles de langage et est considérée comme la norme dans l'industrie. Huang espère les vendre à la Chine, mais la politique de Trump laisse présager une continuité des restrictions, ce qui pourrait maintenir les risques géopolitiques dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de puces.
Le point de vue de Huang contraste fortement avec celui de l'administration. Dans une interview, il a déclaré : « Il est dans l'intérêt des États-Unis de servir le marché chinois. Il est dans l'intérêt de la Chine de disposer de la technologie américaine. » Pourtant, les responsables de la Maison Blanche ont découragé Trump de discuter des exportations lors de sa rencontre avec Xi, à la suite des appels directs de Huang.
Ce n'est pas la première friction. Plus tôt en 2025, des rapports ont révélé que plus d'un milliard de dollars de puces IA Nvidia avaient été introduites clandestinement en Chine malgré le renforcement des contrôles, soulignant les difficultés d'application de la loi. Une situation qui a déjà été révélé en 2024. Les réactions reflètent le sentiment de l'industrie, des utilisateurs comme Dan Ives soulignant le panneau « Entrée interdite » de la Maison Blanche de Trump pour la Chine sur la technologie Nvidia, soulignant le « combat de boxe » tarifaire entre les États-Unis et la Chine.
Les origines de ces restrictions remontent aux administrations précédentes, mais elles se sont intensifiées sous Trump. Un rapport évoquait l'intention de l'administration d'imposer des interdictions plus strictes sur les ventes de Nvidia. Avant cela, en 2023, les États-Unis avaient déjà interdit les exportations des puces A800 et H800 de Nvidia. Des mesures contradictoires ont également été prises. Trump avait discrètement annulé une interdiction en septembre 2025, permettant à Nvidia de reprendre les livraisons de H20. Cependant, les derniers développements, notamment les récentes déclarations de Trump indiquent un durcissement de la position, interdisant totalement les ventes de Blackwell.
L'incertitude persiste pour Nvidia, nptamment l'implication du géant des puces électroniques dans la querelle économique entre les États-Unis et la Chine, dans un contexte de forte demande en matière d'IA. Les réactions critiquent les États-Unis pour avoir restreint les ventes, prédisant que la Chine produira en masse ses propres processeurs graphiques, ce qui pourrait nuire au marché de Nvidia. Les répercussions économiques sont importantes. Cela pourrait aggraver les pénuries de puces aux États-Unis.
La Chine accélère ses efforts en faveur de l'autosuffisance. Des rapports affirment que la Chine a développé des alternatives moins coûteuses, réduisant ainsi le besoin en puces Nvidia. Trump s'est « rendu » à Xi afin d'éviter l'éclatement de la bulle américaine de l'IA, bien que cela reste une hypothèse spéculative sur la plateforme. La contrebande reste une inconnue, notamment les opérations du marché noir des semi-conducteurs américains. Un rapport fait état d'un milliard de dollars de puces B200 introduites en contrebande après les contrôles de 2025. Ce commerce clandestin sape les restrictions, soulevant des questions quant à leur efficacité à long terme.
Pour les initiés du secteur, ces politiques sont le signe d'un paysage mondial fragmenté dans le domaine des semi-conducteurs. L'approche de Trump, qui combine droits de douane et interdictions d'exportation, vise à protéger l'innovation américaine, mais risque d'isoler les entreprises américaines. Le PDG de Nvidia remet en question les prétextes de sécurité nationale, prônant les avantages mutuels. Nvidia affirme notamment que les contrôles à l'exportation des puces H20 n'ont pas empêché la Chine de progresser dans le domaine de l'IA et qu'ils n'ont fait qu'étouffer le leadership économique et technologique des USA.
Pourtant, des experts affirment que la vente sans restriction érode l'avance des États-Unis dans le domaine de l'IA. En outre, Trump cible les failles via la Malaisie et la Thaïlande, fermant ainsi les voies d'exportation. À l'avenir, la valeur marchande de Nvidia, qui en fait l'entreprise la plus cotée au monde, dépendra de sa capacité à contourner ces restrictions. Trump insiste pour réserver les meilleurs composants électroniques à l'usage des États-Unis, ce qui pourrait stimuler l'IA nationale mais tendre les relations internationales. Le blocus illustre la politique technologique intransigeante de Trump, ouvrant la voie à des tensions prolongées entre les États-Unis et la Chine dans le domaine des semi-conducteurs.
Et vous ?
Pensez-vous que cette position de Trump est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Trump a menacé de démanteler Nvidia, sans même savoir de quoi il s'agissait : « que diable est Nvidia ? Je n'en ai jamais entendu parler auparavant », ce qui remet en question sa connaissance du secteur Tech
La Chine a bloqué la vente des puces d'IA de Nvidia afin d'intensifier ses efforts pour renforcer son indépendance en matière de semi-conducteurs et concurrencer les États-Unis
L'accord d'exportation conclu par Donald Trump avec Nvidia et AMD, une taxe sur les exportations déguisée ? La Constitution américaine stipule que c'est illégal
Vous avez lu gratuitement 687 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.