Des organismes militaires chinois, des instituts de recherche sur l'intelligence artificielle gérés par l'État et des universités ont acheté l'année dernière de petits lots de semi-conducteurs Nvidia dont l'exportation vers la Chine est interdite par les États-Unis.Des organismes militaires chinois, des instituts de recherche sur l'intelligence artificielle gérés par l'État et des universités ont acheté l'année dernière de petits lots de semi-conducteurs Nvidia (NVDA.O) dont l'exportation vers la Chine est interdite par les États-Unis, selon un examen de documents d'appel d'offres réalisé par Reuters.Les ventes réalisées par des fournisseurs chinois largement inconnus mettent en évidence les difficultés rencontrées par Washington, malgré ses interdictions, pour couper complètement l'accès de la Chine aux puces américaines de pointe qui pourraient alimenter les percées dans le domaine de l'intelligence artificielle et les ordinateurs sophistiqués destinés à l'armée.L'achat ou la vente de puces américaines haut de gamme n'est pas illégal en Chine et les documents d'appel d'offres accessibles au public montrent que des dizaines d'entités chinoises ont acheté et réceptionné des semi-conducteurs Nvidia depuis que les restrictions ont été imposées.Il s'agit notamment des puces A100 et H100, plus puissantes, dont les exportations vers la Chine et Hong Kong ont été interdites en septembre 2022, ainsi que des puces A800 et H800, plus lentes, que Nvidia avait alors développées pour le marché chinois, mais qui ont également été interdites en octobre dernier.Les unités de traitement graphique - un type de puce - construites par Nvidia sont largement considérées comme bien supérieures aux produits concurrents pour les travaux d'intelligence artificielle, car elles peuvent traiter plus efficacement les énormes quantités de données nécessaires aux tâches d'apprentissage automatique.Le maintien de la demande et de l'accès aux puces Nvidia interdites souligne également l'absence de bonnes alternatives pour les entreprises chinoises, malgré le développement naissant de produits rivaux de Huawei (HWT.UL) et d'autres. Avant les interdictions, Nvidia détenait 90 % des parts du marché chinois des puces d'IA.Parmi les acheteurs figuraient des universités d'élite ainsi que deux entités soumises à des restrictions américaines sur les exportations : l'Institut de technologie de Harbin et l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine, qui ont été accusées d'être impliquées dans des affaires militaires ou d'être affiliées à un organisme militaire contraire à l'intérêt national des États-Unis.Le premier a acheté six puces Nvidia A100 en mai pour entraîner un modèle d'apprentissage profond. Le second a acheté une puce A100 en décembre 2022. Son objectif n'a pas été identifié.Que pensez-vous de la situation ?A votre avis, quelles pourraient être les conséquences de la Chine ayant à nouveau accès aux puces Nvidia ?