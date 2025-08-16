L'accord d'exportation conclu par Donald Trump avec Nvidia et AMD, une taxe sur les exportations déguisée ? La Constitution américaine stipule que c'est illégal

La Constitution américaine stipule que c'est illégal
L'accord conclu par le président Donald Trump avec NVIDIA et AMD, deux grands fabricants américains de puces informatiques, qui prévoit une réduction de leurs revenus en échange de l'autorisation d'exporter leurs produits vers la Chine, a introduit une nouvelle tactique surprenante dans sa politique commerciale transactionnelle.
Dans le cadre de ces accords, Nvidia, le premier producteur mondial de puces pour l'IA, et son concurrent Advanced Micro Devices verseront au gouvernement américain 15 % de leurs revenus provenant de la vente de certaines puces en Chine. Les experts en commerce et en sécurité nationale ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Trump pourrait utiliser des accords similaires pour obtenir des concessions d'autres entreprises technologiques ou exportateurs américains.
Donald Trump a indiqué qu'il estimait que les entreprises pouvaient être tenues de verser à leur propre gouvernement une partie de leurs ventes à l'étranger, malgré l'interdiction constitutionnelle des taxes à l'exportation.
En quoi consiste laccord ?
Laccord permet à Nvidia et AMD dexporter certains puces AI vers la Chine, notamment les modèles H20 pour Nvidia et MI308 pour AMD, en échange de quoi ils doivent verser 15 % de leurs revenus générés en Chine au gouvernement américain. Cette mesure a suscité un vif débat, car elle soulève de sérieuses questions juridiques et constitutionnelles.
Ladministration présente laccord comme un compromis : préserver la sécurité nationale tout en maintenant une source de revenus pour le gouvernement et en réduisant la pression économique sur deux fleurons de lindustrie américaine.
Un impôt sur les exportations ?
L'un des principaux arguments soulevés par les critiques est que cet arrangement équivaut à un impôt sur les exportations, ce qui est explicitement interdit par la Constitution américaine. L'article I, section 9 de la Constitution américaine énumère les pouvoirs que le Congrès ne peut exercer. Il s'agit notamment de l'interdiction d'accorder des titres de noblesse, de suspendre l'habeas corpus sauf en cas de rébellion ou d'invasion, d'adopter des lois rétroactives ou des lois de condamnation sans jugement (bills of attainder), et de prélever des taxes sur les exportations. Dans sa clause 5 notamment, il est stipulé que « Aucun impôt ou droit ne sera perçu sur les articles exportés depuis un État. ».
Bien que l'administration ait évité de qualifier cette redevance de « taxe », la prise d'une part des revenus de vente est perçue par de nombreux experts comme une imposition déguisée. Malgré lusage du terme « accord », ce mécanisme ressemble clairement à une taxe à lexportation imposée indirectement. Et comme laccord est indispensable pour obtenir les licences dexportation, cette « option » imposée est juridiquement discutée.
Les arguments de la Maison-Blanche
Les conseillers de Donald Trump défendent le dispositif en affirmant :
- Quil ne sagit pas dune taxe, mais dun « accord volontaire » : Nvidia et AMD sont libres de refuser, mais elles perdraient alors la possibilité dexporter vers la Chine.
- Quil sagit dune redevance de licence dexportation, non dun impôt, et que lexécutif dispose du pouvoir de fixer ces conditions pour protéger la sécurité nationale.
- Que le contexte géopolitique lexige, car laisser la Chine développer ses propres puces AI plus rapidement pourrait constituer une menace stratégique pour les États-Unis.
La réaction des experts : certains y voient un « précédent dangereux »
« J'imagine que les dirigeants de nombreuses entreprises et de nombreux secteurs aux États-Unis évaluent actuellement le risque que ce type d'approche puisse être utilisé à leur encontre », a déclaré Scott Kennedy, expert de longue date sur la Chine, conseiller principal et président du conseil d'administration du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies. « Cela représenterait une rupture significative dans la manière dont le gouvernement américain et les entreprises interagissent entre eux », a déclaré Kennedy.
Liza Tobin, qui a été nommée directrice pour la Chine au sein du Conseil national de sécurité de Trump en 2019 et a continué à occuper ce poste sous la présidence de Joe Biden jusqu'en 2021, a qualifié ces accords de « précédent dangereux ». « Il s'agit de restrictions de sécurité nationale sur des technologies sensibles, et maintenant nous les mettons pratiquement en vente, les grandes entreprises pouvant payer une redevance pour s'en débarrasser », a-t-elle déclaré.
Trump a décrit l'accord qu'il a conclu avec Nvidia lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche lundi, affirmant avoir dit à l'entreprise qu'il attendait quelque chose en échange de l'autorisation de reprendre les ventes de sa puce H20 en Chine après que son gouvernement en ait bloqué les exportations en avril. « J'ai dit : si je fais cela, je veux que vous nous payiez quelque chose en tant que pays, car je vous accorde une dérogation », a déclaré Trump.
Il a remercié Jensen Huang, PDG de Nvidia, de l'avoir dissuadé de son projet initial qui consistait à demander au gouvernement de prélever 20 % des revenus chinois de l'entreprise pour les puces H20.
Les responsables de la Maison Blanche ont confirmé que l'accord s'appliquait également à AMD, qui fabrique sa propre version de puces IA, connues dans l'industrie sous le nom de « Graphics Processing Units » (GPU). Cet accord ouvre la voie à des milliards de dollars de ventes potentielles pour les deux entreprises.
Nvidia avait précédemment déclaré qu'elle aurait vendu pour environ 7,1 milliards de dollars de puces H20 au cours de son trimestre financier se terminant fin avril, mais qu'elle avait perdu environ un tiers de ce montant lorsque Trump a interdit les exportations. Dans le cadre de son nouvel accord avec le président, la société aurait perçu l'intégralité de ces revenus, mais aurait dû 1,1 milliard de dollars au gouvernement américain.
« Nous respectons les règles fixées par le gouvernement américain pour notre participation aux marchés mondiaux. Bien que nous n'ayons pas expédié de H20 en Chine depuis des mois, nous espérons que les règles de contrôle des exportations permettront à l'Amérique d'être compétitive en Chine et dans le monde entier », a déclaré lundi un porte-parole de Nvidia.
De qui pourrait provenir une éventuelle contestation juridique ?
Après la divulgation des détails des accords conclus par Nvidia et AMD, des experts juridiques ont souligné qu'ils semblaient contraires à la Constitution américaine, qui interdit explicitement au gouvernement de taxer les exportations.
À ce jour, on ignore encore d'où pourrait venir une éventuelle contestation juridique. Les actionnaires pourraient poursuivre les entreprises en justice, arguant que les dirigeants ont renoncé à des revenus potentiels en acceptant l'accord proposé par Trump. Mais ces mêmes investisseurs pourraient estimer qu'il était préférable pour l'entreprise de percevoir certains revenus provenant de Chine plutôt que d'être complètement coupée du marché.
Les principaux groupes industriels, qui s'expriment souvent sur la politique commerciale, ont choisi de rester silencieux après la divulgation des détails des accords. La Chambre de commerce américaine et l'Association de l'industrie des semi-conducteurs, qui ont toutes deux critiqué les droits de douane imposés par Trump, n'ont pas publié de communiqué lundi au sujet de ces accords.
Les représentants de trois des plus importants groupes commerciaux du secteur technologique, l'Information Technology Industry Council, la Consumer Tech Association et la Computer & Communications Industry Association, n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires lundi.
Conséquences possibles si laccord est contesté
Si un tribunal fédéral juge que cet accord constitue bien une taxe sur les exportations, il pourrait être annulé. Les impacts seraient multiples :
- Pour Nvidia et AMD : retour immédiat aux restrictions dexportation, perte de parts de marché en Chine et manque à gagner estimé à plusieurs milliards de dollars.
- Pour la Maison-Blanche : un revers politique majeur, affaiblissant la crédibilité de Trump sur les questions économiques et commerciales.
- Pour le marché mondial : opportunité pour les entreprises chinoises comme Huawei ou SMIC de capter rapidement la demande locale.
Donald Trump modèle l'industrie technologique via des menaces juridiques et une politique commerciale
Depuis son entrée en fonction en janvier, Trump a régulièrement utilisé la politique commerciale et les menaces juridiques et politiques pour modeler l'industrie technologique à sa guise, les PDG des grandes entreprises technologiques devenant des visiteurs réguliers de la Maison Blanche pour des événements publics et des réunions privées.
Peu après son investiture, Trump a abandonné une action en justice dans laquelle il accusait Meta de l'avoir censuré en ligne après les attaques du 6 janvier 2021, lorsque la société a accepté de verser 25 millions de dollars à titre de règlement, dont la majeure partie sera versée à sa bibliothèque présidentielle.
Apple, Nvidia et d'autres entreprises technologiques ont annoncé des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars aux États-Unis après que Trump ait menacé à plusieurs reprises d'imposer des droits de douane sur leurs chaînes d'approvisionnement asiatiques, à des taux pouvant atteindre 100 %.
Les accords conclus avec Nvidia et AMD ouvrent une nouvelle voie, mettant fin à des années de politique américaine relativement bipartisane en matière d'exportation de puces, dominée par des préoccupations de sécurité nationale et soutenue par de nombreux dirigeants du secteur technologique.
À mesure que l'intelligence artificielle prenait de l'importance dans l'industrie technologique et au Pentagone, la première administration Trump a commencé à renforcer les restrictions à l'exportation de puces informatiques avancées vers la Chine. Biden a continué à durcir les contrôles et Nvidia a réagi en concevant des puces IA spéciales, moins puissantes, pour la Chine afin de se conformer aux règles d'exportation.
Après de nouvelles avancées dans le domaine de l'IA, notamment le lancement de ChatGPT, Biden en 2024, puis Trump cette année, ont de nouveau renforcé les règles d'exportation, interdisant les puces destinées à la Chine. En avril, Trump a interdit à Nvidia de vendre sa puce H20, ce qui, selon l'entreprise, lui a fait perdre 2,5 milliards de dollars de revenus au premier trimestre. AMD a déclaré ce mois-ci à ses investisseurs qu'elle avait dû passer par pertes et profits 800 millions de dollars de stocks.
En juillet, la Maison Blanche a fait marche arrière, autorisant les entreprises à demander de nouvelles licences d'exportation pour leurs puces. L'assouplissement des restrictions est intervenu après l'annonce d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, qui a levé les contrôles chinois sur les exportations de minéraux rares vers les États-Unis.
Les accords confirmés lundi par Trump et les responsables de la Maison Blanche semblent être le résultat des négociations visant à obtenir ces licences d'exportation de puces. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s'est rendu à la Maison Blanche le 8 août.
Ce revirement politique est en partie le résultat de luttes internes entre les alliés de Trump, certains souhaitant couper complètement la Chine des technologies de pointe, tandis que d'autres soutiennent les entreprises américaines qui souhaitent vendre leurs produits à des entreprises chinoises, a déclaré une personne qui travaille en étroite collaboration avec l'administration, mais qui a souhaité garder l'anonymat pour éviter des représailles.
Source : Constitution américaine
Et vous ?
Un accord commercial peut-il contourner une interdiction explicite de la Constitution américaine sil est présenté comme « volontaire » ?
L'accord peut-il être considéré comme une taxe déguisée sur les exportations ? La distinction entre « taxe » et « redevance » est-elle une subtilité juridique ou un prétexte politique pour éviter une censure judiciaire ?
Comment cet accord affecte-t-il la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le Congrès ?
Vous avez lu gratuitement 514 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.