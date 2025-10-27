Les États-Unis et la Chine ont conclu un accord pour transférer la version américaine de TikTok à de nouveaux propriétaires, les amis investisseurs américains de Donald Trump en obtiendront 80 %.

Les États-Unis et la Chine ont finalisé un accord pour transférer la version américaine de TikTok à de nouveaux propriétaires. Le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping « concluront » officiellement cet accord lorsqu'ils se rencontreront à Busan, en Corée du Sud, marquant ainsi leur première rencontre en personne depuis 2019. Trump avait signé un décret le mois dernier pour ouvrir la voie à l'accord de transfert de TikTok, mais les deux parties avaient encore quelques détails à régler à ce moment-là.
La vente de TikTok suscite des craintes quant à la création d'une machine de propagande de droite sous la houlette de milliardaires. Les acheteurs potentiels sont un groupe de milliardaires proches du président Donald Trump, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la possibilité que la plateforme soit transformée en un vecteur de messages politiques de droite. Les détracteurs suggèrent que le nouveau propriétaire américain pourrait introduire un ensemble de défis différents, notamment en matière de neutralité du contenu et d'influence politique.
Récemment, les États-Unis et la Chine ont finalisé un accord pour transférer la version américaine de TikTok à de nouveaux propriétaires, a révélé le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping « concluront » officiellement cet accord lorsqu'ils se rencontreront à Busan, en Corée du Sud, marquant ainsi leur première rencontre en personne depuis 2019.
« Nous sommes parvenus à un accord final sur TikTok », a déclaré Bessent à l'émission « Face the Nation » de CBS News. « Nous sommes parvenus à un accord à Madrid, et je pense qu'à ce jour, tous les détails ont été réglés, et qu'il appartiendra aux deux dirigeants de conclure cette transaction jeudi en Corée. » Trump avait signé un décret le mois dernier pour ouvrir la voie à l'accord de transfert de TikTok, mais les deux parties avaient encore quelques détails à régler à ce moment-là.
Bessent a refusé de fournir des détails supplémentaires sur l'accord finalisé, précisant qu'il ne faisait pas « partie de l'aspect commercial de la transaction ». « Ma mission consistait à obtenir l'accord des Chinois pour approuver la transaction, et je pense que nous y sommes parvenus au cours des deux derniers jours », a-t-il expliqué.
Selon le cadre dévoilé dans le décret présidentiel de Trump, la société mère de TikTok, ByteDance, détiendra moins de 20 % de la populaire plateforme de partage de vidéos et « certains investisseurs » en obtiendront 80 %. Cela serait conforme à la législation adoptée par le Congrès et promulguée par l'ancien président Joe Biden l'année dernière, qui impose à TikTok de se séparer de ses propriétaires liés au Parti communiste chinois pour des raisons de sécurité nationale.
Trump a reporté à plusieurs reprises la date limite fixée pour la cession de TikTok afin de gagner du temps pour les négociations. Si BytDance avait refusé de céder TikTok, l'application aurait été interdite dans les principales boutiques d'applications aux États-Unis. Le président avait précédemment déclaré que le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, le magnat de la technologie Michael Dell et le président émérite de News Corp, Rupert Murdoch, joueraient un rôle dans l'accord TikTok.
En outre, des rapports ont révélé que le plus jeune fils de Donald Trump, Barron Trum, pourrait être nommé au conseil d'administration de TikTok. Il a récemment attiré l'attention pour sa réussite financière et son rôle potentiel dans l'avenir des réseaux sociaux. Âgé de seulement 19 ans, il a accumulé une fortune estimée à 150 millions de dollars, principalement grâce à des investissements dans les cryptomonnaies. Alors qu'il poursuit ses études universitaires, Barron Trump serait pressenti pour un poste important chez TikTok, au sein du conseil d'administration de la plateforme, alors que celle-ci passe sous contrôle américain.
Bessent a également indiqué que Trump prévoyait de retirer le taux de droit de douane de 155 % qu'il avait menacé d'imposer à Pékin la semaine dernière en raison de sa frustration face aux projets de la Chine de renforcer les contrôles à l'exportation sur son traitement des terres rares. Selon Trump, ce taux de droit de douane de 155 % aurait dû entrer en vigueur le 1er novembre. Actuellement, les États-Unis appliquent un taux de droit de douane d'environ 55 % sur la plupart des importations en provenance de Chine.
« Cela représenterait une augmentation de 100 % par rapport à la situation actuelle, et je pense que cette mesure est désormais hors de question », a déclaré Bessent. « Je ne vais pas devancer les deux dirigeants qui se rencontreront jeudi en Corée, mais je peux vous dire que nous avons passé deux très bonnes journées. » « Je pense donc que la menace d'une hausse de 100 % a disparu, tout comme celle d'une imposition immédiate par la Chine d'un régime mondial de contrôle des exportations. »
Le secrétaire au Trésor a également laissé entendre que « les producteurs de soja seront extrêmement satisfaits de cet accord pour cette année et les années à venir », sans donner plus de détails. Les détracteurs ont accusé l'administration Trump de nuire aux producteurs de soja américains en accordant à l'Argentine un swap de devises de 20 milliards de dollars, craignant que le soutien à l'économie de Buenos Aires ne permette à ce pays d'Amérique latine de vendre davantage de soja à la Chine.
« Ce soja allait de toute façon être acheté. Cela s'est simplement produit à un moment où les Argentins avaient supprimé leurs taxes à l'exportation. Ce soja allait donc de toute façon être mis sur le marché », a rétorqué Bessent. « Je pense que nous avons rétabli l'équilibre du marché et que les Chinois vont à nouveau effectuer des achats importants. »
Et vous ?
Pensez-vous que cet accord est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le président américain Donald Trump suggère qu'un accord a été conclu sur l'avenir de TikTok après un appel avec le dirigeant chinois Xi Jinping : « Ils sont en train de négocier TikTok en ce moment même »
Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur une réduction des droits de douane pendant 90 jours à la suite des menaces sur leur industrie technologique respective
L'algorithme de TikTok, la technologie qui détermine ce que les utilisateurs voient dans leur fil d'actualité, sera copié et réentraîné à partir des données des utilisateurs américains
Vous avez lu gratuitement 670 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.