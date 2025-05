Les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur une réduction des droits de douane pendant 90 jours à la suite des menaces sur leur industrie technologique respective

La Chine va lever les restrictions sur les exportations de terres rares

L'accord entre les États-Unis et la Chine a été annoncé ce 12 mai 2025. Elle fait suite à des négociations de plusieurs jours entre fonctionnaires américains et chinois à Genève, en Suisse. Selon les analystes, il s'agit d'un accord plus favorable que prévu : les États-Unis acceptent de réduire leurs droits de douane sur les importations de produits chinois de 145 à 30 %. En contrepartie, la Chine réduit ses taxes sur les importations américaines de 125 à 10 %.Ce nouvel accord ne modifie pas la suppression de l'exemption de minimis, qui a mis fin à une faille dans la taxation qui permettait à des détaillants en ligne tels que Temu et Shein d'envoyer des marchandises de moins de 800 dollars aux États-Unis sans aucun droit de douane supplémentaire.Lors d'une conférence de presse à Genève, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré : « nous avons conclu que nous avions un intérêt commun. Nous voulons un commerce plus équilibré et je pense que les deux parties sont déterminées à y parvenir. Aucune des deux parties ne souhaite un découplage ». L'accord a été conclu pour une durée de 90 jours et met fin à une guerre commerciale préjudiciable qui a ravivé les craintes de récession.« C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que les droits de douane seraient ramenés à environ 50 %. Il s'agit évidemment d'une nouvelle très positive pour les économies des deux pays et pour l'économie mondiale, qui rend les investisseurs beaucoup moins préoccupés par les dommages causés aux chaînes d'approvisionnement mondiales à court terme », a déclaré Zhiwei Zhang, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management à Hong Kong.À la suite de l'annonce, les contrats à terme sur le Dow Jones ont bondi de plus de 2 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de près de 3 % et que les contrats à terme sur le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ont progressé de plus de 3,5 % au cours des échanges de l'après-midi en Asie. Les marchés asiatiques ont également progressé, l'indice Hang Seng de Hong Kong ayant terminé en hausse d'environ 3 %.En vertu de l'accord, la Chine suspendra ou annulera ses contre-mesures non tarifaires imposées aux États-Unis depuis le 2 avril. En réponse à Washington, Pékin avait imposé des restrictions à l'exportation de certains minéraux des terres rares , placé des dizaines d'entreprises américaines sur sa « liste d'entités non fiables » et sa « liste de contrôle des exportations », et lancé une enquête antimonopole sur le géant américain de la chimie DuPont.La guerre tarifaire a déjà affecté les économies des deux superpuissances. En particulier, le secteur technologique américain et l'industrie manufacturière chinoise ont été sérieusement impactés. Les exportations de la Chine vers les États-Unis ont fortement chuté le mois dernier, ce qui a eu un impact sur l'énorme industrie manufacturière de la nation asiatique. En avril, l'activité des usines chinoises s'est contractée à son rythme le plus rapide depuis 16 mois.Quant aux États-Unis, leur PIB a enregistré sa première contraction trimestrielle depuis le début de l'année 2022, les importateurs s'étant empressés d'importer des marchandises avant l'entrée en vigueur des tarifs douaniers punitifs. Les droits de douane de Donald Trump menaçaient de faire grimper en flèche les prix des équipements électroniques pour les Américains, ce qui était un casse-tête principalement pour les intégrateurs de systèmes américains.En février, la Consumer Technology Association (CTA) avait averti que les prix des ordinateurs portables et des tablettes pourraient augmenter de 68 % , ceux des consoles de 58 %, ceux des écrans de 48 % et ceux des smartphones de 40 % pour les acheteurs américains et ralentir la croissance économique aux États-Unis et ailleurs. Les groupes industriels ont prévenu que ces mesures pourraient nuire gravement à l'industrie technologique mondiale.Dan Ives, directeur général chez Wedbush Securities, a déclaré que l'accord visant à suspendre la plupart des droits de douane sur les produits des deux parties était le « meilleur scénario » de ces négociations. Wedbush Securities est une société privée de services financiers basée à Los Angeles, en Californie.Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont promis que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, a déclaré à Erin Burnett, de CNN, que cette idée est une « utopie ».Ce plan pourrait rendre le smartphone beaucoup plus cher pour les Américains. Par exemple, le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis , car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie.Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis. La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement intégrée. Apple prévoit d'investir plus 500 milliards de dollars aux États-Unis, mais les analystes estiment que cet investissement louable reste insuffisant.La fabrication et l'assemblage des pièces de smartphones se sont déplacés vers l'Asie il y a des décennies, les entreprises américaines s'étant concentrées sur le développement de logiciels et la conception de produits, qui génèrent des marges bénéficiaires beaucoup plus importantes. Cette évolution a contribué à faire d'Apple l'une des entreprises les plus précieuses au monde et à consolider sa position de plus grand fabricant de smartphones au monde.« Vous construisez cette (chaîne d'approvisionnement) aux États-Unis avec une usine en Virginie-Occidentale et dans le New Jersey. Ce seront des iPhone à 3 500 dollars », a déclaré Dan Ives, en faisant référence aux installations de production de haute technologie où sont normalement fabriquées les puces informatiques qui alimentent les appareils électroniques. Selon les analystes, les droits de douane de Donald Trump menacent directement l'empire d'Apple.Un rapport publié en avril 2025 indique qu'Apple envisage de déplacer la production des iPhone destinés au marché américain de la Chine vers l'Inde en raison des droits de douane imposés par le président Donald Trump. Le PDG Tim Cook a révélé au début de ce mois que les droits de douane coûteront à Apple au moins 900 millions de dollars au second trimestre 2025 , et a mis en garde contre une nouvelle augmentation de ces droits de douane.Les droits de douane avaient déjà aggravé les pénuries de GPU et augmenté les prix pour les consommateurs, car les fabricants tentaient de quitter la Chine pour des pays moins taxés comme le Vietnam. Maintenant que ces pays sont également soumis à des droits de douane élevés, il n'y a plus d'endroit où aller. La vision de Donald Trump, à travers les droits de douane élevés, consiste à contraindre les entreprises à délocaliser leurs usines aux États-Unis.Toutefois, les analystes estiment qu'il est peu probable que cette politique ait l'effet escompté , notamment en des matières premières non disponibles sur place, le coût élevé de main-d'œuvre, etc. Selon les experts...