Les autorités américaines ont saisi 15 milliards $ de bitcoins dans le cadre d'une fraude de type « pig butchering » qui utilisait des travailleurs victimes de trafic en Asie du Sud-Est pour escroquer

Les autorités fédérales saisissent 15 milliards de dollars de bitcoins dans le cadre d'escroqueries de type « pig butchering » qui utilisaient des « camps de travail forcé ». Dans un acte d'accusation rendu public le 14 octobre, les procureurs fédéraux ont accusé Chen « Vincent » Zhi, 37 ans, d'avoir organisé des escroqueries « à l'échelle industrielle » qui utilisaient des travailleurs victimes de trafic en Asie du Sud-Est pour escroquer des victimes aux États-Unis et dans le monde entier. Les procureurs ont déclaré que le ministère américain de la Justice avait saisi environ 127 271 bitcoins, soit 15 milliards de dollars selon le ministère, provenant de ces crimes.
Une escroquerie de type « pig butchering » est un type d'escroquerie en ligne dans laquelle la victime est encouragée à verser des contributions financières de plus en plus importantes sur une longue période, généralement sous forme de cryptomonnaie. Ces escroqueries sont courantes sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre et impliquent souvent des éléments de catfishing, de fraude à l'investissement et d'escroquerie sentimentale.
L'escroc établit une relation de confiance avec la victime par le biais de communications en ligne, puis la persuade d'investir dans un système frauduleux de cryptomonnaie. Le « massacre » ou « abattage » de la victime se produit lorsque ses actifs ou ses fonds sont volés. Les auteurs sont généralement victimes d'une usine à fraude, où ils sont incités à voyager à l'étranger sous de faux prétextes, transportés vers un autre endroit et contraints de commettre la fraude par des gangs criminels organisés.
Récemment, les autorités fédérales américaines ont saisi environ 15 milliards de dollars de bitcoins dans le cadre d'escroqueries présumées et de systèmes de blanchiment d'argent qui utilisaient des travailleurs victimes de trafic en Asie du Sud-Est pour escroquer des victimes aux États-Unis et dans le monde entier. Dans un acte d'accusation rendu public le 14 octobre, les procureurs fédéraux ont accusé Chen « Vincent » Zhi, 37 ans, d'avoir organisé des escroqueries « à l'échelle industrielle » impliquant des camps de travail forcé à travers le Cambodge. Les procureurs ont affirmé que les travailleurs étaient retenus contre leur gré dans ces camps et contraints de participer à des escroqueries liées à des investissements dans des cryptomonnaies, connues sous le nom d'escroqueries « pig butchering ».
Zhi, fondateur et président présumé du Prince Holding Group, a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent. Les procureurs ont affirmé que Zhi avait secrètement développé le Prince Group, un conglomérat multinational basé au Cambodge, pour en faire « l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie ». Le département du Trésor américain a désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et, avec le Royaume-Uni, a sanctionné le groupe et les entités associées, selon les procureurs.
Les procureurs ont déclaré que le ministère américain de la Justice avait saisi environ 127 271 bitcoins, soit 15 milliards de dollars selon le ministère, provenant de ces crimes. Ils ont demandé l'autorisation du tribunal pour conserver définitivement ces bitcoins, dans le cadre de ce que les procureurs ont qualifié de « plus grande action de confiscation jamais menée » dans l'histoire du ministère de la Justice.
« Comme allégué, le défendeur était le cerveau d'un vaste empire de cyberfraude opérant sous l'égide du Prince Group, une entreprise criminelle fondée sur la souffrance humaine », a déclaré John Eisenberg, procureur général adjoint de la division de la sécurité nationale, dans un communiqué. « Les travailleurs victimes de traite étaient confinés dans des complexes ressemblant à des prisons et contraints de mener des escroqueries en ligne à l'échelle industrielle, s'attaquant à des milliers de personnes dans le monde entier, dont beaucoup ici aux États-Unis. »
Les procureurs ont déclaré que Zhi était toujours en fuite, mais qu'il se trouvait probablement au Cambodge. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 40 ans de prison. Selon l'acte d'accusation, Zhi est le fondateur et le président du Prince Group depuis environ 2015. Le Prince Group, qui exploite des dizaines d'entités commerciales dans plus de 30 pays, « se concentrait ostensiblement sur le développement immobilier, les services financiers et les services aux consommateurs ».
Mais sous la direction de Zhi, les procureurs ont déclaré que le Prince Group avait réalisé « d'énormes profits en exploitant des complexes frauduleux à travers le Cambodge qui mettaient en uvre des stratagèmes d'investissement frauduleux dans les cryptomonnaies ». Les procureurs ont allégué que le Prince Group avait victime de traite des centaines de travailleurs. Les complexes utilisaient de fausses offres d'emploi pour attirer les travailleurs qui étaient ensuite contraints de commettre des fraudes en ligne sous la menace de tortures et de violences, selon les procureurs.
Les complexes se composaient de « vastes dortoirs entourés de hauts murs et de barbelés, et fonctionnaient comme des camps de travail forcé violents », ont déclaré les procureurs. Les procureurs ont accusé Zhi de gérer directement les complexes en tenant des registres, notamment des grands livres comptables répertoriant les profits et les stratagèmes mis en uvre dans chaque pièce.
Les procureurs ont déclaré que ces stratagèmes consistaient à attirer les victimes dans de fausses relations amoureuses avant de les persuader d'investir des sommes importantes dans des plateformes frauduleuses de cryptomonnaie. « Les auteurs de ces escroqueries établissaient souvent des relations avec leurs victimes au fil du temps, gagnant leur confiance avant de leur voler leurs fonds », ont déclaré les procureurs, ajoutant que des victimes du monde entier étaient ciblées avec l'aide de réseaux locaux travaillant pour le compte du Prince Group.
Un réseau opérait à Brooklyn, New York, et facilitait le blanchiment de millions de dollars pour le compte du Prince Group auprès de plus de 250 victimes à travers le pays, ont déclaré les procureurs.
Les procureurs ont déclaré que Zhi et ses associés utilisaient une partie des fonds provenant de ces stratagèmes pour financer des voyages et des divertissements de luxe. Ils utilisaient également le produit de ces activités pour acheter des montres, des yachts, des jets privés, des maisons de vacances, des objets de collection haut de gamme et des uvres d'art rares, notamment un tableau de Picasso acheté dans une salle des ventes à New York.
Zhi et d'autres cadres supérieurs du Prince Group ont également été accusés d'avoir utilisé leur influence politique dans plusieurs pays pour « protéger leur entreprise criminelle et versé des pots-de-vin à des fonctionnaires afin d'éviter toute perturbation par les forces de l'ordre », selon les procureurs. Les procureurs ont allégué que Zhi et ses associés avaient blanchi les fonds par le biais de sociétés de jeux d'argent en ligne et d'extraction de cryptomonnaies. Les fonds étaient auparavant stockés dans des portefeuilles de cryptomonnaies appartenant à Zhi, selon les procureurs.
Sous la direction de Zhi, les associés du Prince Group auraient utilisé « des techniques sophistiquées de blanchiment de cryptomonnaies pour dissimuler » la source des profits frauduleux, ont déclaré les procureurs. Ces techniques comprenaient le « spraying » et le « funneling », qui consistent à répartir de grands volumes de cryptomonnaies entre de nombreuses adresses de monnaie virtuelle, puis à les regrouper en un nombre réduit d'adresses.
Cette affaire montre le rôle des cryptomonnaies dans les escroqueries et les activités. Selon un rapport de Chainalysis, ces stablecoins ont été impliqués dans 70 % des transactions d'escroquerie en cryptomonnaie en 2023, représentant un total de 40 milliards de dollars sur les années 2022 et 2023. L'évasion des sanctions a été la principale catégorie de criminalité, avec 83 % des paiements en cryptomonnaie vers des pays sanctionnés et 84 % vers des individus et entreprises spécifiquement sanctionnés. Tether, le stablecoin le plus populaire, a été particulièrement mis en avant, notamment dans des escroqueries de type « Pig butchering ». Bien que Tether ait la capacité de geler des fonds criminels, les données indiquent que son impact est limité face à l'ampleur des transactions illicites en stablecoins.
