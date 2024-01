Un pasteur de Denver a empoché 1,3 million de dollars en vendant à ses fidèles des cryptomonnaies sans valeur sur une plateforme qu'il a créée avec sa femme, selon une plainte. Eli Regalado, qui dirige l'église en ligne Victorious Grace Church, a créé la bourse Kingdom of Wealth en 2022 avec son épouse Kaitlyn. Les investisseurs ont été informés que leurs INDXcoins, une forme de cryptomonnaie qui ne pouvait être échangée que sur la plateforme du couple, étaient "soutenus par Dieu". Ils achetaient chaque pièce pour 1,50 $ et on leur disait qu'elles valaient au moins 10 $, selon les enquêteurs.Mais le 1er novembre, la bourse a été fermée, ne laissant aux investisseurs aucun moyen de récupérer leurs fonds. Actuelement, M. Regalado et sa femme Kaitlyn sont poursuivis pour fraude en matière de valeurs mobilières, selon le Denver Post, et la SEC a gelé leurs avoirs.Les enquêteurs affirment que le couple a vendu 3,4 millions de dollars en INDXcoins "sans valeur" et empoché au moins 1,3 million de dollars, qu'ils ont dépensés pour une Range Rover, des sacs à main de luxe, des rénovations domiciliaires, des soins dentaires esthétiques et une jeune fille au pair, entre autres extravagances. Ils ont également envoyé 290 000 dollars à leur église, une organisation à but non lucratif appartenant au couple, selon le procès.Selon les enquêteurs de l'État, les investisseurs étaient faussement informés que les INDXcoins étaient beaucoup plus stables que les autres cryptomonnaies. Ils ont qualifié le système de "". "", a déclaré M. Regalado au Digital Journal.M. Regalado, qui a déjà purgé une peine pour des vols de voitures avec violence, affirme que Dieu lui a présenté l'idée d'introduire les cryptomonnaies dans son église. "", a déclaré M. Regalado dans une interview intitulée "". Dans la même interview, il a révélé qu'il avait été emprisonné à l'âge de 20 ans pour avoir "" avant d'être libéré et de trouver Dieu.Avant la fermeture de la bourse, les investisseurs ont été informés qu'il y avait 30 millions de pièces INDX en circulation, ce qui signifie que la société aurait dû en tirer 300 millions de dollars. Les enquêteurs de l'État n'ont trouvé que 30 000 dollars à la banque.", a déclaré Tung Chan, commissaire aux valeurs mobilières de l'État du Colorado, dans l'action en justice. Les défendeurs ont dit aux investisseurs qu'ils allaient "" et "" dans des causes qui aidaient les veuves et les orphelins... mais les paiements aux "" étaient principalement destinés aux Regalados.Avant leur incursion dans le domaine de la cryptographie, le couple dirigeait une entreprise de marketing appelée Grace Led Marketing. "", affirme M. Chan.Craignant un effondrement similaire à celui d'une banque, le couple a définitivement mis fin à ses activités l'année dernière. Regalado avait précédemment déclaré que "" qu'il est "" puisqu'il bénéficie d'un soutien divin.Le site web d'échange Kingdom of Wealth, aujourd'hui disparu, se targuait d'avoir été audité par la société de cybersécurité Hacken. Cependant, il n'a pas révélé que Hacken avait attribué à sa société une note de zéro sur dix, a déclaré M. Chan.Mercredi, le juge David Goldberg a ordonné le gel des comptes des Regalados pendant 14 jours et leur a interdit de vendre des titres au Colorado. Ils sont poursuivis au civil et non au pénal, ce qui signifie que s'ils sont jugés responsables, ils devront payer des amendes et ne seront pas condamnés à une peine de prison.Dans une déclaration, M. Regalado a réagi à l'action en justice en affirmant que les "" et que la société "" alors qu'elle "" de l'argent. Il a toutefois affirmé qu'il ne faisait qu'accomplir la volonté du Seigneur et a déclaré qu'il espérait que "".", a déclaré M. Regalado.Il a également exhorté ses partisans à ne pas se mettre "en colère" contre les avocats de la SEC.Quel est votre avis sur cette affaire ?