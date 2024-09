Alors que l'utilisation des cryptomonnaies dans le système financier mondial continue de croître, il en va de même pour leur utilisation par des acteurs criminels. En 2023, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du Federal Bureau of Investigation (FBI) a reçu plus de 69 000 plaintes du public concernant des fraudes financières impliquant l'utilisation de cryptomonnaies, telles que le Bitcoin, l'Ethereum ou le Tether. Les pertes estimées ayant un lien avec les cryptomonnaies s'élèvent à plus de 5,6 milliards de dollars. Alors que le nombre de plaintes liées aux cryptomonnaies ne représente qu'environ 10 % du nombre total de plaintes pour fraude financière, les pertes associées à ces plaintes représentent près de 50 % des pertes totales.Les plaintes déposées en 2023 montrent que les acteurs criminels exploitent les cryptomonnaies dans chaque catégorie de stratagèmes suivie par l'IC3. L'exploitation des cryptomonnaies était la plus répandue dans les escroqueries à l'investissement, où les pertes représentaient près de 71 pour cent de toutes les pertes liées aux cryptomonnaies. Les fraudes dans les centres d'appel, y compris les escroqueries au support technique/client et les escroqueries d'usurpation d'identité gouvernementale, représentaient environ 10 pour cent des pertes associées aux cryptomonnaies.La nature décentralisée des cryptomonnaies, la rapidité des transactions irréversibles et la possibilité de transférer de la valeur dans le monde entier font des cryptomonnaies un véhicule attrayant pour les criminels, tout en créant des défis pour récupérer les fonds volés. Une fois qu'un individu envoie un paiement, le destinataire possède la cryptomonnaie et la transfère souvent rapidement sur un compte à l'étranger à des fins d'encaissement. La rapidité et la précision du signalement des plaintes sont essentielles pour aider les forces de l'ordre à enquêter sur les schémas de fraude qui exploitent les cryptomonnaies.L'IC3 est le point d'accueil central pour les personnes aux États-Unis ou à l'étranger qui souhaitent signaler une fraude. Ces plaintes sont analysées et regroupées afin d'identifier les tendances et de contribuer à l'élaboration de stratégies pour lutter contre ces systèmes et protéger les victimes de l'escroquerie. L'IC3 partage également les plaintes qu'il reçoit avec les bureaux locaux du FBI, d'autres organismes chargés de l'application de la loi et des organismes de réglementation, en vue d'une enquête ou d'une action plus poussée, le cas échéant. En collaboration avec le ministère de la justice, les services répressifs, les organismes de réglementation et les institutions financières partenaires, le FBI s'efforce en permanence d'identifier les auteurs de ces escroqueries et de les traduire en justice.Ce rapport sur la fraude aux cryptomonnaies, qui complète le rapport annuel 2023 de l'IC3 et le 2023 Elder Fraud Report déposé plus tôt cette année, est publié pour attirer l'attention sur la prolifération des pertes liées à la fraude en cryptomonnaie, renforcer la sensibilisation aux schémas les plus répandus utilisant les cryptomonnaies, et éduquer le public sur les moyens de se protéger contre ce type de fraudes.