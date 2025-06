OpenAI s'insurge contre une décision de justice exigeant la sauvegarde de tous les journaux de ChatGPT, y compris les conversations supprimées

OpenAI qualifie l'ordonnance de cauchemar pour la vie privée

OpenAI affirme que l'ordonnance menace la vie privée de ses utilisateurs

OpenAI pourrait être contraint de modifier son infrastructure de données

Réactions des utilisateurs à la suite de la révélation de l'ordonnance

Envoyé par Critique Envoyé par



Pourquoi un tribunal pourrait-il privilégier l'intérêt du New York Times dans une vague accusation par rapport à l'intérêt et au droit de centaines de millions de personnes ?



Des milliards de personnes utilisent quotidiennement Internet. Si une organisation soupçonne certaines personnes d'utiliser Internet à des fins illicites, voire contraires à ses intérêts, le tribunal ordonnerait-il au FAI d'enregistrer toutes les activités de toutes les personnes ? Google serait-il obligé de sauvegarder les recherches de tous ses clients parce que certains pourraient les utiliser à des fins malveillantes ? Et une fois que nous aurons commencé, où nous arrêterons-nous ? Le tribunal ordonnera-t-il au FAI et à Google de conserver les journaux pendant 10 ans, 20 ans ? Pourquoi pas 100 ans ? Qui devrait supporter le coût de ces demandes scandaleuses ?



Les conséquences de telles ordonnances ont un impact énorme que le juge ne peut même pas commencer à comprendre. Le droit à la vie privée fait partie intégrante de la liberté d'expression, un droit de l'homme fondamental. Si vous n'avez pas de pensées privées, d'informations privées, n'importe qui peut être incriminé en utilisant ces informations passées. Nous cesserons d'exister en tant qu'individus et je soutiens que nous cesserons également d'exister en tant qu'êtres humains.





Conclusion



En 2023, le New York Times a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft . La plainte allègue que des millions d'articles du New York Times ont été incorporés sans autorisation dans les données d'entraînement des grands modèles de langage (LLM) d'OpenAI. Le New York Times soutient également que ChatGPT peut reproduire des extraits de ses articles, ce qui constituerait une violation de ses droits d'auteur. Bien sûr, OpenAI rejette ces allégations.Dans le cadre de l'affaire, un tribunal a ordonné à OpenAI de conserver indéfiniment tous les journaux de ChatGPT, y compris les conversations supprimées, afin de préserver les preuves pour le procès. Dans sa décision rendue le 13 mai 2025, le juge Ona T. Wang, de New York, demande à OpenAI de « conserver et de séparer toutes les données de sortie qui seraient autrement supprimées jusqu'à nouvel ordre de la Cour ». Une décision controversée.Bien que la décision ait été rendue il y a plusieurs semaines, la nouvelle n'a été révélée que récemment, car OpenAI conteste l'ordonnance. Elle fait suite aux plaintes du New York Times et des autres organisations de presse selon lesquelles OpenAI aurait détruit des preuves . OpenAI n'a pas eu le temps de répondre à ces allégations avant la décision du tribunal. L'entreposé exige maintenant des arguments oraux pour bloquer l'ordonnance du juge Ona Wang.Dans un billet de blogue publié le 5 juin, OpenAI s'oppose à l'ordonnance du juge Ona Wang. OpenAI allègue que le tribunal a précipité l'ordonnance en se fondant uniquement sur une intuition du New York Times et d'autres plaignants du secteur de l'information. « Et maintenant, sans aucune raison valable, l'ordonnance continue d'empêcher OpenAI de respecter les décisions de ses utilisateurs en matière de protection de la vie privée », a déclaré OpenAI.« Ce risque s'étend aux utilisateurs de ChatGPT Free, Plus et Pro, ainsi qu'aux utilisateurs de l'interface de programmation d'applications (API) d'OpenAI », a ajouté l'entreprise. OpenAI soutient que l'ordonnance du 13 mai est prématurée et devrait être annulée, jusqu'à ce que, « au minimum », les organes de presse puissent établir un besoin substantiel pour OpenAI de conserver tous les journaux de conversation de ChatGPT, y compris les chats supprimés.Dans le billet de blogue, OpenAI affirme que des millions de personnes utilisent quotidiennement ChatGPT à des fins diverses, allant du plus banal au plus personnel. Il ajoute que les utilisateurs peuvent choisir de supprimer les journaux de discussion qui contiennent leurs pensées privées, ainsi que des informations sensibles, comme les données financières de l'équilibre du budget de la maison ou les détails intimes de l'atelier sur les vœux de mariage.Et pour les utilisateurs professionnels qui se connectent à l'API d'OpenAI, les enjeux peuvent être encore plus importants, car leurs journaux peuvent contenir les données les plus confidentielles de leur entreprise, y compris des secrets commerciaux et des informations commerciales privilégiées.« Compte tenu de cet éventail de cas d'utilisation hautement confidentiels et personnels, OpenAI se donne beaucoup de mal pour protéger les données et la vie privée de ses utilisateurs », a déclaré OpenAI. Selon l'entreprise, la vie privée de centaines de millions d'utilisateurs de ChatGPT dans le monde est menacée chaque jour où cette « ordonnance radicale et sans précédent » continue d'être appliquée.Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance à la mi-mai, OpenAI ne conservait l'historique des conversations que pour les utilisateurs de ChatGPT qui n'avaient pas choisi de ne pas conserver leurs données. Désormais, OpenAI a été contraint de conserver ces données même lorsque les utilisateurs choisissent de ne pas conserver certaines conversations en les supprimant manuellement ou en lançant une conversation éphémère, qui disparaît une fois fermée.Auparavant, les utilisateurs pouvaient également demander à supprimer entièrement leur compte OpenAI, y compris tout l'historique des conversations, qui était alors purgé dans un délai de 30 jours. Dans un document déposé au tribunal cette semaine, les avocats d'OpenAI ont fait valoir que l'ordonnance créerait une « charge substantielle » et exigerait de l'entreprise qu'elle apporte « des changements significatifs à son infrastructure de données ».En obligeant l'entreprise à conserver toutes les conversations supprimées, l'ordonnance pourrait même obliger OpenAI à violer ses propres politiques de protection de la vie privée. Si l'ordonnance est maintenue, les utilisateurs de ChatGPT devront supposer que toutes leurs conversations avec le chatbot sont désormais conservées, ce qui soulève de graves problèmes de confidentialité pour des centaines de millions de personnes.« Les utilisateurs qui ont découvert l'ordonnance de conservation ont paniqué », a noté l'OpenAI. Dans les documents déposés au tribunal, les avocats d'OpenAI ont cité des messages sur les médias sociaux sonnant l'alarme sur LinkedIn et X (ex-Twitter). Les avocats ont également fait valoir que le tribunal aurait dû prendre en compte les inquiétudes des utilisateurs avant d'émettre une ordonnance de conservation, mais « cela n'a pas été le cas ici ».Sur LinkedIn, un travailleur de la technologie a suggéré que « l'ordonnance créait une grave rupture de contrat pour toutes les entreprises qui utilisent OpenAI », tandis que les défenseurs de la vie privée sur X ont averti que « tous les services d'IA propulsés par OpenAI devraient être concernés ».Un consultant a demandé à ses clients d'être « très prudents » en partageant des données sensibles avec ChatGPT ou via l'API d'OpenAI pour l'instant, avertissant que leurs résultats pourraient éventuellement être lus par d'autres personnes, même s'ils ont choisi de ne pas partager les données de formation ou s'ils ont utilisé un chat temporaire. Les internautes ont recommandé d'utiliser d'autres outils pour éviter les problèmes de confidentialité.L'ordonnance fait l'objet de nombreuses critiques. Un professionnel de la cybersécurité a décrit la conservation des journaux de conversation de ChatGPT comme « un risque de sécurité inacceptable ». « La raison de cette inquiétude est simple. Les utilisateurs se sentent plus libres d'utiliser ChatGPT lorsqu'ils savent qu'ils contrôlent leurs informations personnelles, y compris les conversations qui sont conservées et celles qui ne le sont pas », a déclaré OpenAI.Les experts affirment que l'ordonnance du juge Ona Wang va à l'encontre des pratiques habituelles en matière de cybersécurité. Elle pourrait créer un précédent dangereux, ouvrant la voie à des décisions similaires dans d'autres affaires, même hors contexte de litige sur la propriété intellectuelle. Certains évoquent le risque d'une surveillance généralisée des outils d'IA si les autorités judiciaires peuvent forcer la conservation de toutes les interactions des utilisateurs.L'ordonnance est perçue comme une mesure « excessive », qui soulève des problèmes en matière de respect de la vie privée et de gouvernance des données. Toutefois, les analystes affirment qu'il n'est pas certain qu'OpenAI parvienne à faire fléchir le juge si des plaidoiries sont prévues.Le juge Ona Wang a déjà justifié l'ordonnance en partie par l'affirmation des organismes de presse selon laquelle « le volume des conversations supprimées est important ». Selon elle, OpenAI aurait pu prendre des mesures pour rendre anonymes les journaux de conversation, mais a choisi de ne pas le faire, se contentant d'expliquer pourquoi il ne serait pas en mesure de séparer les données, plutôt que d'expliquer pourquoi « il ne le peut pas ».Sources : OpenAI Quel est votre avis sur le sujet ?OpenAI est contraint de conserver tous les journaux de ChatGPT, y compris les conversations supprimées. Qu'en pensez-vous ?Quels impacts cette décision pourrait-elle avoir sur OpenAI et les utilisateurs de ChatGPT ?