YouTube, propriété de Google, a accepté de verser 24,5 millions de $ pour régler un procès intenté par le président Donald Trump suite à la suspension de son compte en 2021 après l'attaque du Capitole

YouTube, propriété de Google, a accepté de verser 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président Donald Trump suite à la suspension de son compte en 2021 après l'attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. Alphabet, la société mère de Google, est la troisième grande entreprise technologique à régler une série de poursuites judiciaires intentées par Trump pour ce qu'il considérait comme une censure injuste à son égard après la fin de son premier mandat présidentiel en janvier 2021.
En 2021, après la victoire électorale de Joe Biden et des scènes de violence sans précédent aux US Capitole, Donald Trump a été suspendu sur les médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube. Dans un message vidéo à la suite, Donald Trump a exprimé son indignation face aux affrontements qui ont fait des morts au siège du gouvernement américain. Malgré cela, ces comptes étaient restés suspendu.
Récemment, YouTube, propriété de Google, a accepté de verser 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président Trump après que le site vidéo ait suspendu son compte à la suite des attaques du 6 janvier 2021 contre le Capitole, après l'élection qui l'a conduit à quitter la Maison Blanche pour quatre ans. Selon les documents judiciaires déposés, le règlement de cette affaire vieille de plus de quatre ans prévoit que 22 millions de dollars soient versés par Trump au Trust for the National Mall et à la construction d'une salle de bal à la Maison Blanche. Les 2,5 millions de dollars restants seront versés à d'autres parties impliquées dans l'affaire, notamment l'écrivain Naomi Wolf et l'American Conservative Union.
Alphabet, la société mère de Google, est la troisième grande entreprise technologique à régler une série de poursuites judiciaires intentées par Trump pour ce qu'il considérait comme une censure injuste à son égard après la fin de son premier mandat présidentiel en janvier 2021. Il a intenté des poursuites similaires contre Meta Platforms, la société mère de Facebook, et Twitter avant que ce dernier ne soit racheté par le milliardaire Elon Musk en 2022 et rebaptisé X.
Meta a accepté de verser 25 millions de dollars pour régler le procès intenté par Trump concernant sa suspension de Facebook en 2021, et X a accepté de régler le procès intenté par Trump contre Twitter pour 10 millions de dollars. Lorsque les procès contre Meta, Twitter et YouTube ont été intentés, les experts juridiques ont prédit que Trump avait peu de chances de l'emporter.
Après avoir racheté Twitter pour 44,5 milliards de dollars, Musk est devenu l'un des principaux contributeurs à la campagne victorieuse de Trump en 2024, qui a abouti à sa réélection. Il a ensuite passé plusieurs mois à mener une campagne de réduction des coûts qui a conduit au licenciement de milliers d'employés du gouvernement fédéral, avant que les deux hommes ne se brouillent définitivement. Le PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, figuraient parmi les dirigeants du secteur technologique qui se sont rangés derrière Trump lors de sa deuxième investiture en janvier, dans un élan de solidarité largement interprété comme un signe de l'intention de l'industrie de travailler plus étroitement avec le président que lors de son premier mandat.
ABC News, quant à elle, a accepté en décembre de verser 15 millions de dollars à la bibliothèque présidentielle de Trump pour régler un procès en diffamation concernant l'affirmation inexacte faite à l'antenne par le présentateur George Stephanopoulos selon laquelle le président élu avait été reconnu civilement responsable du viol de l'écrivain E. Jean Carroll. Et en juillet, Paramount a décidé de verser 16 millions de dollars à Trump pour régler un procès concernant le montage de l'émission d'information « 60 Minutes » de CBS.
L'accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, précise le dossier. Google a confirmé l'accord, mais a refusé de commenter les raisons de l'accord. Le compte YouTube de Trump a été rétabli depuis 2023. Cet accord n'aura pratiquement aucun impact sur Alphabet, dont la valeur boursière s'élève à près de 3 000 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 600 milliards de dollars, ou 25 %, depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. La divulgation de l'accord est intervenue une semaine avant l'audience prévue le 6 octobre pour discuter de l'affaire avec la juge fédérale Yvonne Gonzalez-Rogers à Oakland, en Californie.
