Meta accepte de payer 25 millions de dollars à Donald Trump pour régler un procès au sujet de sa suspension de Facebook et Instagram en 2021 suite à l'attaque du Capitole

Meta n'est pas la première entreprise à passer à la caisse depuis le retour de Trump au pouvoir

Opération séduction de Meta

Meta a déclaré mercredi qu'elle paierait 25 millions de dollars pour régler un procès vieux de quatre ans intenté par le président Donald Trump au sujet de la décision de l'entreprise de médias sociaux de suspendre les comptes de Trump suite à l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.Meta, la société mère d'Instagram et de Facebook, a déposé un avis de règlement devant le tribunal fédéral de San Francisco, où le procès était en cours. Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a confirmé séparément les termes de l'accord : un paiement de 25 millions de dollars de la part de la société, dont 22 millions seront versés à un fonds pour la bibliothèque présidentielle de Trump et le reste sera consacré aux frais de justice.Le règlement n'exige pas que Meta admette avoir commis des actes répréhensibles, a précisé Stone.Trump a signé les documents relatifs à l'accord mercredi dans le bureau ovale, comme l'a confirmé son avocat John Coale.Jusqu'à récemment, les avocats de Meta s'étaient opposés à cette plainte, qu'ils avaient déclarée sans fondement dans des documents judiciaires, puisque « Meta et ses PDG sont des parties privées » et que le premier amendement ne s'applique qu'à la censure de la parole par le gouvernement. La plainte de Trump affirme que Meta n'a suspendu les comptes de Trump qu'après avoir subi des pressions de la part de représentants élus, arguant que Meta agissait alors sur ordre du gouvernement.En réponse, l'équipe juridique de Meta a déclaré que Trump avait été suspendu pour avoir enfreint les politiques contre l'incitation à la violence, et non en raison d'une déclaration faite par un membre du Congrès.Les avocats de Meta ont écrit dans un document juridique qu'il était « peu logique d'attribuer l'action d'une partie privée au gouvernement sur la base d'une poignée de déclarations de membres individuels du Congrès ».Zuckerberg a déclaré dans un message publié le 7 janvier 2021 sur Facebook que le refus de Trump de condamner ses partisans qui ont pris d'assaut et occupé le Capitole montrait qu'il avait « l'intention d'utiliser le temps qu'il lui reste pour saper la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden » :« Sa décision d'utiliser sa tribune pour approuver plutôt que condamner les actions de ses partisans au Capitole a, à juste titre, troublé les gens aux États-Unis et dans le monde entier. Nous avons supprimé ces déclarations hier parce que nous avons jugé que leur effet - et probablement leur intention - serait de provoquer de nouvelles violences.« Après la certification des résultats des élections par le Congrès, la priorité pour l'ensemble du pays doit maintenant être de veiller à ce que les 13 jours restants et les jours qui suivront l'investiture se déroulent pacifiquement et dans le respect des normes démocratiques établies.« Au cours des dernières années, nous avons permis au président Trump d'utiliser notre plateforme conformément à nos propres règles, en supprimant parfois du contenu ou en étiquetant ses posts lorsqu'ils violaient nos politiques. Nous l'avons fait parce que nous pensons que le public a le droit d'avoir l'accès le plus large possible au discours politique, même au discours controversé. Mais le contexte actuel est fondamentalement différent, puisqu'il s'agit d'utiliser notre plateforme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu ».Meta est au moins la deuxième grande entreprise à payer pour régler un procès intenté par Trump depuis qu'il a remporté un second mandat lors des élections de novembre.En décembre, ABC News a accepté de verser 15 millions de dollars à la bibliothèque présidentielle de Donald Trump pour mettre fin à un procès concernant l'affirmation inexacte faite à l'antenne par le présentateur George Stephanopoulos selon laquelle le président élu avait été jugé civilement responsable du viol de l'écrivain E. Jean Carroll.Selon les documents de règlement rendus publics, ABC devait également affiché sur son site web une note exprimant ses regrets pour l'affirmation faite le 10 mars dans l'émissionde Stephanopoulos et verser un million de dollars en frais juridiques à l'avocat de Trump.Dans un communiqué, ABC News a déclaré : « Nous sommes heureux que les parties soient parvenues à un accord pour rejeter l'action en justice selon les termes de l'action en justice ».Trump a poursuivi Stephanopoulos et la chaîne ABC pour diffamation quelques jours après que le présentateur eut affirmé, lors d'une interview avec la députée Nancy Mace (Caroline du Sud), que Trump avait été « jugé responsable de viol », ce qui était faux par rapport aux verdicts des deux procès intentés par Carroll à son encontre.En 2023, Trump a été jugé responsable d'avoir agressé sexuellement et diffamé Carroll et a été condamné à lui verser 5 millions de dollars. En janvier 2024, il a été reconnu responsable d'autres accusations de diffamation et condamné à verser 83,3 millions de dollars à Carroll. Trump fait appel des deux verdicts.Aucun des deux verdicts n'a donné lieu à la constatation d'un viol tel que défini par la loi new-yorkaise.Le juge des deux affaires, Lewis Kaplan, a déclaré que la conclusion du jury était que Carroll n'avait pas réussi à prouver que Trump l'avait violée « au sens étroit et technique d'une section particulière de la loi pénale de New York ». Kaplan a noté que la définition du viol était « beaucoup plus étroite » que la définition du viol dans le langage moderne courant, dans certains dictionnaires, dans certaines lois pénales fédérales et d'État et ailleurs.Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s'est efforcé de courtiser Trump depuis l'élection. Il avait une place de choix pour la prestation de serment de Trump ce mois-ci et, quelques heures plus tard, il a organisé une fête en l'honneur de ce dernier. Meta a révisé ses politiques de modération de contenu pour s'aligner plus étroitement sur l'administration Trump, notamment en autorisant les insultes à l'encontre des personnes transgenres et en mettant fin à son programme indépendant de vérification des faits aux États-Unis. Zuckerberg a également promu un républicain de longue date, Joel Kaplan, au poste de chef de la politique mondiale de l'entreprise.Trump a déjà critiqué Zuckerberg et Meta. Fin août, il a affirmé que Zuckerberg « passera le reste de sa vie en prison » s'il a fait « quoi que ce soit d'illégal » pour influencer l'élection présidentielle. À l'époque, Meta a refusé de commenter cette déclaration.La nouvelle du règlement de Meta est tombée juste au moment où l'entreprise publiait ses derniers résultats. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, Mark Zuckerberg a déclaré que 2025 allait être « une grande année pour redéfinir nos relations avec les gouvernements ». Bien qu'il n'ait pas cité nommément Trump, il a déclaré que « nous avons maintenant une administration américaine qui est fière de nos grandes entreprises, qui donne la priorité à la technologie américaine gagnante et qui défendra nos valeurs et nos intérêts à l'étranger ».Zuckerberg, qui a déclaré plus tôt cette semaine que l'entreprise dépenserait jusqu'à 65 milliards de dollars en investissements dans l'IA cette année, a prédit que Meta AI atteindrait 1 milliard d'utilisateurs en 2025. Il a également commenté la montée en puissance de DeepSeek, un assistant d'IA open source originaire de Chine, en déclarant qu'elle avait « renforcé notre conviction » concernant l'IA open source. « L'une des choses dont nous parlons, c'est qu'il y aura une norme open source au niveau mondial », a-t-il déclaré. « Et je pense que pour notre propre avantage national, il est important que ce soit une norme américaine ».Sources : accord à l'amiable, Mark Zuckerberg La suspension des comptes de Donald Trump en 2021 était-elle une mesure justifiée ou une censure abusive ?Quelle analyse faites-vous de cet accord à l'amiable trouvez quatre ans après le litige et malgré le fait que des avocats de Meta estiment que la plainte n'avait aucun fondement ? Cadeau à Trump pour se rapprocher davantage du pouvoir ou non ?Faut-il davantage de régulation gouvernementale pour encadrer les décisions de modération des réseaux sociaux ?