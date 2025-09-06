le soulagement de Google aux États-Unis contraste avec loffensive de Bruxelles
Après cinq années de procédures, Google sort allégé dun procès antitrust historique aux États-Unis. Sundar Pichai, son PDG, a remercié Donald Trump lors dun dîner à la Maison-Blanche, marquant une trêve fragile entre la Silicon Valley et Washington : « Je suis content que ça soit terminé ». En sadressant directement à Donald Trump, dont ladministration a piloté les négociations de sortie, Pichai a exprimé un soulagement palpable, mais aussi une reconnaissance politique qui souligne à quel point les relations entre géants technologiques et pouvoir exécutif américain restent stratégiques. Mais derrière le soulagement affiché, dautres batailles judiciaires et géopolitiques se profilent.
Un procès au long cours contre le « monopole Google »
Laffaire trouve ses racines en 2020, lorsque le département de la Justice avait attaqué Google pour abus de position dominante sur le marché de la recherche. Laccusation centrale reposait sur des accords par défaut passés avec Apple, Mozilla et dautres acteurs, qui verrouillaient laccès des concurrents à des parts de marché substantielles. Le gouvernement américain accusait la firme de Mountain View de maintenir artificiellement son hégémonie en empêchant lémergence dalternatives viables.
Après cinq années de débats, de témoignages et de confrontations techniques, le jugement rendu cette semaine a reconnu le caractère monopolistique de Google, mais a écarté les mesures les plus radicales. Contrairement à ce que réclamaient certains régulateurs, la société ne sera pas forcée de se séparer de Chrome ou dAndroid, piliers de son écosystème. Le juge Amit Mehta a privilégié des remèdes dits « comportementaux », comme linterdiction des accords exclusifs et lobligation de donner un accès plus large aux données de recherche pour ses concurrents.
Un compromis qui reflète la prudence des régulateurs
Cette décision a été décrite par de nombreux observateurs comme une victoire en demi-teinte. Google conserve lintégralité de son architecture industrielle et évite une restructuration qui aurait pu affaiblir durablement son modèle économique. Pour les défenseurs de la concurrence, ce jugement reste insuffisant : les ajustements imposés ne changent pas fondamentalement la position de domination de Google sur la recherche en ligne.
Du côté des investisseurs, le verdict a été accueilli avec enthousiasme. Alphabet a ajouté cette semaine 230 milliards de dollars à sa capitalisation boursière après avoir évité une scission dans le cadre d'une affaire antitrust historique intentée par le ministère américain de la Justice en 2020. Google a été reconnu coupable l'année dernière de détenir un monopole illégal sur son marché principal, celui de la recherche sur Internet. En statuant cette semaine sur les sanctions, le juge fédéral américain Amit Mehta s'est prononcé contre les conséquences les plus sévères proposées par le ministère de la Justice.
C'est ce qui a fait bondir les actions de la société de recherche, reflétant un sentiment de stabilité retrouvée dans un contexte où la régulation de lIA et du numérique est de plus en plus imprévisible. Pour ladministration Trump, cette conclusion est présentée comme un succès : limiter lingérence étatique tout en montrant que le gouvernement reste attentif aux abus potentiels des géants technologiques.
La scène politique et le dîner à la Maison-Blanche : « J'apprécie que votre administration ait mené un dialogue constructif »
Le dîner à la Maison-Blanche, auquel participaient Sundar Pichai, Tim Cook, Satya Nadella, Mark Zuckerberg et Sam Altman, a offert une mise en scène claire. Ladministration voulait afficher son rôle darbitre pragmatique, mais aussi de catalyseur de linnovation américaine. C'est à l'occasion de ce dîner avec des dirigeants du secteur technologique que le président Donald Trump a félicité le PDG de Google, Sundar Pichai, et le cofondateur Sergey Brin après la décision favorable rendue mardi par l'Alphabet dans le cadre d'une affaire antitrust.
« Vous avez passé une très bonne journée hier », a déclaré Trump en s'adressant à Pichai lors du dîner de jeudi soir. « Google a passé une très bonne journée hier. Voulez-vous nous parler de cette grande journée que vous avez passée hier ? »
« Je suis content que ce soit terminé », a répondu Pichai à Trump, provoquant un éclat de rire chez les autres convives. « C'est un long processus », a déclaré Pichai. « J'apprécie que votre administration ait mené un dialogue constructif et que nous ayons pu parvenir à une certaine résolution. »
« C'est vrai », a répondu Trump.
« L'intelligence artificielle est l'une des transformations les plus importantes que nous ayons jamais connues ou que nous connaîtrons au cours de notre vie. Il est donc important de s'assurer que les États-Unis soient à l'avant-garde dans ce domaine, et je pense que votre administration investit beaucoup dans ce domaine », a déclaré Pichai. « Je pense que le plan d'action en matière d'intelligence artificielle mis en place sous votre direction est déjà un excellent début, et nous sommes impatients de travailler ensemble. Merci pour votre leadership. »
Le plan auquel Pichai fait référence est celui de l'administration intitulé « Winning the AI Race: America's AI Action Plan » (Gagner la course à l'IA : le plan d'action américain en matière d'IA), lancé en juillet, qui prétend identifier 90 mesures politiques fédérales s'articulant autour de trois piliers : l'accélération de l'innovation, la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle et le leadership en matière de diplomatie et de sécurité internationales. Une partie de ce plan comprend un décret présidentiel de juillet qui stipule que les modèles d'IA ne doivent pas intégrer « l'IA woke » ou « des dogmes idéologiques tels que la DEI », c'est-à-dire la diversité, l'équité et l'inclusion.
Google est également en pourparlers avec les avocats de Trump dans le cadre d'un procès en cours que le président a intenté il y a plus de quatre ans, accusant la plateforme vidéo en ligne YouTube de censure illégale. Le procès fait suite à la suspension des comptes de Trump sur les réseaux sociaux après l'émeute du Capitole américain le 6 janvier.
Une victoire partielle, mais des menaces toujours présentes
Si Sundar Pichai peut savourer ce répit, la bataille est loin dêtre terminée. Google fait face à un autre procès antitrust, cette fois-ci sur ses pratiques en matière de publicité numérique, dont laudience sur les remèdes doit débuter le 22 septembre. Ce dossier est tout aussi sensible : la publicité représente encore lessentiel des revenus du groupe, et une décision défavorable pourrait remodeler le marché de ladtech.
À linternational, la pression est encore plus forte. LUnion européenne vient dinfliger à Google une amende record de 2,95 milliards deuros pour ses pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne. Une sanction qui a provoqué lire de Donald Trump, menaçant Bruxelles de représailles tarifaires. Pour le président américain, ces amendes sont perçues comme une attaque économique déguisée contre les champions technologiques des États-Unis.
Envoyé par Donald Trump
Une lecture géopolitique incontournable
Cette séquence met en évidence un nouvel équilibre mondial. Les États-Unis, plutôt enclins à négocier, cherchent à préserver la puissance de leurs entreprises technologiques tout en affichant une volonté de régulation minimale. LEurope, en revanche, accentue sa ligne dure, inscrivant ces sanctions dans le prolongement du Digital Markets Act (DMA) et de sa stratégie de « souveraineté numérique ».
Pour les géants comme Google, le risque est désormais de devoir naviguer entre deux régimes réglementaires contradictoires. Dun côté, un environnement américain qui tolère les ajustements progressifs, de lautre, une Europe qui nhésite pas à imposer des amendes dissuasives et à contraindre les modèles daffaires.
Un futur encore incertain pour Google
La déclaration de Sundar Pichai, « Je suis content que ça soit terminé », sonne comme un soulagement personnel mais aussi comme une parenthèse fragile. Le groupe reste sous surveillance accrue, confronté à des régulateurs déterminés, des rivaux en quête dopportunités et un marché technologique transformé par lessor de lIA générative.
Pour les professionnels du numérique, cette affaire illustre une tendance de fond : les grandes entreprises technologiques ne peuvent plus compter uniquement sur leur puissance économique et leur capacité dinnovation. Elles doivent composer avec une régulation de plus en plus intrusive et un environnement géopolitique où chaque décision judiciaire résonne bien au-delà des salles daudience.
Conclusion : entre soulagement et vigilance
La fin du procès antitrust sur la recherche est une victoire stratégique pour Google et un signe de pragmatisme de la part de Washington. Mais il ne sagit pas dune absolution. Les prochains mois, avec le procès sur la publicité et les tensions commerciales transatlantiques, seront déterminants pour mesurer si ce « je suis soulagé » de Sundar Pichai reste une étape ponctuelle ou le prélude à une nouvelle ère de confrontation entre Big Tech, régulateurs et puissances politiques.
