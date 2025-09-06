IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

« Je suis content que ce soit terminé » : le PDG de Google remercie Trump pour la « résolution » de son affaire antitrust
Le soulagement de Google aux États-Unis contraste avec l'offensive de Bruxelles

Le , par Stéphane le calme
351 commentaires

4PARTAGES

9  0 
« Je suis content que ce soit terminé » : le PDG de Google remercie Trump pour la « résolution » de son affaire antitrust,
le soulagement de Google aux États-Unis contraste avec loffensive de Bruxelles

Après cinq années de procédures, Google sort allégé dun procès antitrust historique aux États-Unis. Sundar Pichai, son PDG, a remercié Donald Trump lors dun dîner à la Maison-Blanche, marquant une trêve fragile entre la Silicon Valley et Washington : « Je suis content que ça soit terminé ». En sadressant directement à Donald Trump, dont ladministration a piloté les négociations de sortie, Pichai a exprimé un soulagement palpable, mais aussi une reconnaissance politique qui souligne à quel point les relations entre géants technologiques et pouvoir exécutif américain restent stratégiques. Mais derrière le soulagement affiché, dautres batailles judiciaires et géopolitiques se profilent.

Un procès au long cours contre le « monopole Google »

Laffaire trouve ses racines en 2020, lorsque le département de la Justice avait attaqué Google pour abus de position dominante sur le marché de la recherche. Laccusation centrale reposait sur des accords par défaut passés avec Apple, Mozilla et dautres acteurs, qui verrouillaient laccès des concurrents à des parts de marché substantielles. Le gouvernement américain accusait la firme de Mountain View de maintenir artificiellement son hégémonie en empêchant lémergence dalternatives viables.

Après cinq années de débats, de témoignages et de confrontations techniques, le jugement rendu cette semaine a reconnu le caractère monopolistique de Google, mais a écarté les mesures les plus radicales. Contrairement à ce que réclamaient certains régulateurs, la société ne sera pas forcée de se séparer de Chrome ou dAndroid, piliers de son écosystème. Le juge Amit Mehta a privilégié des remèdes dits « comportementaux », comme linterdiction des accords exclusifs et lobligation de donner un accès plus large aux données de recherche pour ses concurrents.


Un compromis qui reflète la prudence des régulateurs

Cette décision a été décrite par de nombreux observateurs comme une victoire en demi-teinte. Google conserve lintégralité de son architecture industrielle et évite une restructuration qui aurait pu affaiblir durablement son modèle économique. Pour les défenseurs de la concurrence, ce jugement reste insuffisant : les ajustements imposés ne changent pas fondamentalement la position de domination de Google sur la recherche en ligne.

Du côté des investisseurs, le verdict a été accueilli avec enthousiasme. Alphabet a ajouté cette semaine 230 milliards de dollars à sa capitalisation boursière après avoir évité une scission dans le cadre d'une affaire antitrust historique intentée par le ministère américain de la Justice en 2020. Google a été reconnu coupable l'année dernière de détenir un monopole illégal sur son marché principal, celui de la recherche sur Internet. En statuant cette semaine sur les sanctions, le juge fédéral américain Amit Mehta s'est prononcé contre les conséquences les plus sévères proposées par le ministère de la Justice.

C'est ce qui a fait bondir les actions de la société de recherche, reflétant un sentiment de stabilité retrouvée dans un contexte où la régulation de lIA et du numérique est de plus en plus imprévisible. Pour ladministration Trump, cette conclusion est présentée comme un succès : limiter lingérence étatique tout en montrant que le gouvernement reste attentif aux abus potentiels des géants technologiques.

La scène politique et le dîner à la Maison-Blanche : « J'apprécie que votre administration ait mené un dialogue constructif »

Le dîner à la Maison-Blanche, auquel participaient Sundar Pichai, Tim Cook, Satya Nadella, Mark Zuckerberg et Sam Altman, a offert une mise en scène claire. Ladministration voulait afficher son rôle darbitre pragmatique, mais aussi de catalyseur de linnovation américaine. C'est à l'occasion de ce dîner avec des dirigeants du secteur technologique que le président Donald Trump a félicité le PDG de Google, Sundar Pichai, et le cofondateur Sergey Brin après la décision favorable rendue mardi par l'Alphabet dans le cadre d'une affaire antitrust.

« Vous avez passé une très bonne journée hier », a déclaré Trump en s'adressant à Pichai lors du dîner de jeudi soir. « Google a passé une très bonne journée hier. Voulez-vous nous parler de cette grande journée que vous avez passée hier ? »

« Je suis content que ce soit terminé », a répondu Pichai à Trump, provoquant un éclat de rire chez les autres convives. « C'est un long processus », a déclaré Pichai. « J'apprécie que votre administration ait mené un dialogue constructif et que nous ayons pu parvenir à une certaine résolution. »

« C'est vrai », a répondu Trump.

« L'intelligence artificielle est l'une des transformations les plus importantes que nous ayons jamais connues ou que nous connaîtrons au cours de notre vie. Il est donc important de s'assurer que les États-Unis soient à l'avant-garde dans ce domaine, et je pense que votre administration investit beaucoup dans ce domaine », a déclaré Pichai. « Je pense que le plan d'action en matière d'intelligence artificielle mis en place sous votre direction est déjà un excellent début, et nous sommes impatients de travailler ensemble. Merci pour votre leadership. »

Le plan auquel Pichai fait référence est celui de l'administration intitulé « Winning the AI Race: America's AI Action Plan » (Gagner la course à l'IA : le plan d'action américain en matière d'IA), lancé en juillet, qui prétend identifier 90 mesures politiques fédérales s'articulant autour de trois piliers : l'accélération de l'innovation, la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle et le leadership en matière de diplomatie et de sécurité internationales. Une partie de ce plan comprend un décret présidentiel de juillet qui stipule que les modèles d'IA ne doivent pas intégrer « l'IA woke » ou « des dogmes idéologiques tels que la DEI », c'est-à-dire la diversité, l'équité et l'inclusion.

Google est également en pourparlers avec les avocats de Trump dans le cadre d'un procès en cours que le président a intenté il y a plus de quatre ans, accusant la plateforme vidéo en ligne YouTube de censure illégale. Le procès fait suite à la suspension des comptes de Trump sur les réseaux sociaux après l'émeute du Capitole américain le 6 janvier.


Une victoire partielle, mais des menaces toujours présentes

Si Sundar Pichai peut savourer ce répit, la bataille est loin dêtre terminée. Google fait face à un autre procès antitrust, cette fois-ci sur ses pratiques en matière de publicité numérique, dont laudience sur les remèdes doit débuter le 22 septembre. Ce dossier est tout aussi sensible : la publicité représente encore lessentiel des revenus du groupe, et une décision défavorable pourrait remodeler le marché de ladtech.

À linternational, la pression est encore plus forte. LUnion européenne vient dinfliger à Google une amende record de 2,95 milliards deuros pour ses pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne. Une sanction qui a provoqué lire de Donald Trump, menaçant Bruxelles de représailles tarifaires. Pour le président américain, ces amendes sont perçues comme une attaque économique déguisée contre les champions technologiques des États-Unis.

Citation Envoyé par Donald Trump
Aujourd'hui, l'Europe a « frappé » une autre grande entreprise américaine, Google, d'une amende de 3,5 milliards de dollars, prélevant ainsi de l'argent qui aurait autrement été investi dans des projets américains et créé des emplois. Cela s'ajoute aux nombreuses autres amendes et taxes qui ont été infligées à Google et à d'autres entreprises technologiques américaines en particulier. C'est très injuste, et les contribuables américains ne l'accepteront pas ! Comme je l'ai déjà dit, mon administration ne tolérera PAS ces mesures discriminatoires. Apple, par exemple, a été contrainte de payer une amende de 17 milliards de dollars qui, à mon avis, n'aurait pas dû être infligée. Elle devrait récupérer son argent ! Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à l'ingéniosité américaine, brillante et sans précédent, et si cela se produit, je serai contraint d'engager une procédure au titre de l'article 301 afin d'annuler les sanctions injustes infligées à ces entreprises américaines qui paient leurs impôts. Je vous remercie de votre attention sur cette question !

Une lecture géopolitique incontournable

Cette séquence met en évidence un nouvel équilibre mondial. Les États-Unis, plutôt enclins à négocier, cherchent à préserver la puissance de leurs entreprises technologiques tout en affichant une volonté de régulation minimale. LEurope, en revanche, accentue sa ligne dure, inscrivant ces sanctions dans le prolongement du Digital Markets Act (DMA) et de sa stratégie de « souveraineté numérique ».

Pour les géants comme Google, le risque est désormais de devoir naviguer entre deux régimes réglementaires contradictoires. Dun côté, un environnement américain qui tolère les ajustements progressifs, de lautre, une Europe qui nhésite pas à imposer des amendes dissuasives et à contraindre les modèles daffaires.


Un futur encore incertain pour Google

La déclaration de Sundar Pichai, « Je suis content que ça soit terminé », sonne comme un soulagement personnel mais aussi comme une parenthèse fragile. Le groupe reste sous surveillance accrue, confronté à des régulateurs déterminés, des rivaux en quête dopportunités et un marché technologique transformé par lessor de lIA générative.

Pour les professionnels du numérique, cette affaire illustre une tendance de fond : les grandes entreprises technologiques ne peuvent plus compter uniquement sur leur puissance économique et leur capacité dinnovation. Elles doivent composer avec une régulation de plus en plus intrusive et un environnement géopolitique où chaque décision judiciaire résonne bien au-delà des salles daudience.

Conclusion : entre soulagement et vigilance

La fin du procès antitrust sur la recherche est une victoire stratégique pour Google et un signe de pragmatisme de la part de Washington. Mais il ne sagit pas dune absolution. Les prochains mois, avec le procès sur la publicité et les tensions commerciales transatlantiques, seront déterminants pour mesurer si ce « je suis soulagé » de Sundar Pichai reste une étape ponctuelle ou le prélude à une nouvelle ère de confrontation entre Big Tech, régulateurs et puissances politiques.

Source : vidéo dans le texte

Et vous ?

Le jugement « modéré » dans laffaire Google ne risque-t-il pas de consolider, plutôt que daffaiblir, la position dominante du géant de la recherche ?

Lapproche américaine, plus conciliante, est-elle compatible avec la ligne dure adoptée par lUnion européenne en matière de régulation numérique ?

Les menaces de Donald Trump de riposter aux sanctions européennes peuvent-elles ouvrir une guerre commerciale centrée sur la tech ?

Jusquoù les géants de la Silicon Valley peuvent-ils compter sur la protection politique de Washington face à la montée des critiques mondiales ?

Le vrai défi de Google nest-il pas désormais moins juridique que technologique, avec lessor de lIA générative qui bouleverse le marché de la recherche et de la publicité ?
Vous avez lu gratuitement 566 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

351 commentaires
Commenter Signaler un problème