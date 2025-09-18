Oracle et le gouvernement américain bientôt aux commandes de TikTok US : les utilisateurs vont migrer vers la nouvelle application, mais l'avenir de l'algorithme est encore flou et inquiète les annonceurs

mais l'avenir de l'algorithme est encore flou et inquiète les annonceurs
Après des années de tensions entre Washington et Pékin, lavenir de TikTok aux États-Unis vient dêtre redessiné par un accord sans précédent. Oracle, Silver Lake et le fonds de capital-risque Andreessen Horowitz (A16Z) vont prendre le contrôle de 80 % des activités américaines de lapplication, longtemps accusée dêtre un cheval de Troie chinois. Cette nouvelle entité, basée aux États-Unis, sera placée sous un dispositif de gouvernance inédit : son conseil dadministration comptera non seulement des représentants des investisseurs, mais aussi un membre officiel du gouvernement américain.
Au-delà de cette recomposition institutionnelle, lannonce cache une révolution pour les utilisateurs. Pour continuer à accéder à TikTok, ils devront migrer vers une nouvelle application spécifiquement conçue pour le marché américain. Un défi technique et social colossal, qui pourrait bouleverser les équilibres dun écosystème numérique déjà en pleine mutation.
Le bras de fer entre Washington et ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, ne date pas dhier. Depuis 2019, lapplication est dans le viseur des autorités américaines, accusée de capter des données sensibles et de représenter un risque pour la sécurité nationale. Malgré des tentatives dapaisement transfert dune partie des données aux États-Unis, promesses de transparence, ouverture aux audits la suspicion na cessé de croître, alimentée par la rivalité géopolitique croissante entre les deux pays.
Le 18 janvier 2025, la Cour suprême US a confirmé la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok, sous peine d'interdiction effective de la populaire application de vidéo sociale aux États-Unis. ByteDance a jusqu'à présent refusé de vendre TikTok, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs américains pourraient perdre l'accès à l'application. Depuis, le président américain Donald Trump a continué à repousser la date limite pour la fermeture de TikTok.
Récemment, un accord-cadre a été conclu entre la Chine et les États-Unis concernant la propriété de la populaire plateforme vidéo sociale TikTok, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, après les négociations commerciales qui se sont tenues en Espagne. Li Chenggang, représentant chinois au commerce international, a déclaré aux journalistes que les parties étaient parvenues à un « consensus de base » pour résoudre les questions liées à TikTok de manière coopérative, réduire les obstacles à l'investissement et promouvoir la coopération économique et commerciale dans ce domaine.
Un consortium d'investisseurs américains et un membre désigné par le gouvernement
Selon des sources proches du dossier, les activités américaines de TikTok seraient contrôlées par un consortium d'investisseurs comprenant Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz, dans le cadre d'un accord que les États-Unis et la Chine sont en train de finaliser alors que les négociations s'intensifient.
L'accord, discuté cette semaine à Madrid par les négociateurs américains et chinois, prévoit la création d'une nouvelle entité américaine chargée d'exploiter l'application, les investisseurs américains détenant environ 80 % des parts et les actionnaires chinois le reste, ont indiqué ces personnes.
Cette nouvelle société aurait également un conseil d'administration dominé par les Américains, avec un membre désigné par le gouvernement américain.
La décision dimposer une cession partielle, plutôt quune interdiction brutale, résulte dun compromis : Washington sécurise son territoire numérique tout en évitant de se mettre à dos une génération entière dutilisateurs. Mais ce compromis a un prix : TikTok US ne sera plus quune cousine éloignée de lapplication mondiale, coupée de son ADN chinois.
Comme le rappelle CNN, les négociations pourraient encore évoluer tant que la situation n'est pas officielle.
Oracle, Silver Lake et A16Z : un trio improbable mais stratégique
Parmi les nouveaux acteurs, Oracle occupe une place centrale. Déjà pressenti dès 2020 comme partenaire « de confiance », le géant du cloud se retrouve propulsé en garant de la souveraineté numérique américaine. En contrôlant lhébergement des données sur son infrastructure, Oracle sassure une rente stratégique et une vitrine politique.
Silver Lake, connu pour ses participations dans des entreprises technologiques de premier plan, apporte une assise financière considérable. Quant à Andreessen Horowitz, figure emblématique du capital-risque, sa présence traduit la volonté dassocier lécosystème de la Silicon Valley à ce projet de reconquête numérique.
La surprise vient du quatrième acteur : lÉtat américain lui-même. Avec un représentant permanent au conseil dadministration, Washington ne se contente pas dun droit de regard, il inscrit noir sur blanc sa capacité à orienter les décisions stratégiques de la plateforme. Cest une première dans lhistoire des réseaux sociaux.
Pour mémoire, nous pouvons établir un parallèle avec Intel : le gouvernement fédéral américain, via ladministration Trump, a acquis 9,9 % du capital de lentreprise.
Officiellement, ladministration Trump se défend de vouloir intervenir dans la gouvernance dIntel. Le gouvernement ne dispose pas de siège au conseil dadministration et sest engagé à voter comme la direction dIntel sur la plupart des décisions. Pourtant, laccord prévoit aussi un warrant de cinq ans permettant dacheter 5 % supplémentaires si Intel venait à céder sa branche fonderie.
Cette subtilité introduit une ambiguïté : même sans contrôle direct, Washington se réserve la possibilité dinfluer sur lavenir stratégique de lentreprise. Ironie de lhistoire : alors que les républicains fustigent souvent « l'interventionnisme étatique », ladministration Trump engage ici une politique proche du capitalisme dÉtat, une démarche que lon associe plus volontiers à la Chine ou à certains pays européens.
Une migration forcée qui menace la fidélité des utilisateurs
Lannonce la plus redoutée concerne les utilisateurs : pour continuer à utiliser TikTok, ils devront télécharger une nouvelle application, gérée par la nouvelle structure américaine.
Techniquement, la transition soulève plusieurs inconnues. Les vidéos déjà publiées seront-elles transférées intégralement ? Les algorithmes de recommandation, qui font la force de TikTok, seront-ils identiques, ou faudra-t-il repartir de zéro ? Comment garantir que les millions de micro-communautés qui vivent sur la plateforme ne se disloquent pas en chemin ?
Socialement, le risque est encore plus grand. Lobligation de changer dapplication pourrait briser la continuité de lexpérience utilisateur et pousser certains créateurs à migrer vers des alternatives. YouTube Shorts, Instagram Reels ou encore de nouvelles plateformes pourraient profiter de ce flottement pour séduire les publics les plus volatiles.
ByteDance réduit au silence mais pas totalement évincé
Pour ByteDance, la pilule est amère. Lentreprise conserve une participation de 20 %, probablement plus symbolique quinfluente, mais perd le contrôle direct sur le marché américain, qui représente une part cruciale de son chiffre daffaires publicitaire.
La firme chinoise se retrouve piégée dans une contradiction insoluble : soit elle cède aux exigences de Washington et accepte de voir ses activités amputées, soit elle résiste et risque linterdiction pure et simple. Le choix final illustre la puissance de lextraterritorialité américaine et la vulnérabilité des géants numériques étrangers lorsquils sattaquent au marché US.
Pékin envisage d'accorder une licence d'exploitation de lalgorithme de TikTok, le cur du succès de l'application
Si TikTok a conquis plus dun milliard dutilisateurs dans le monde, ce nest pas seulement grâce à son format court et addictif, mais surtout grâce à son algorithme de recommandation. Basé sur une analyse fine des comportements (temps de visionnage, interactions, répétitions, abandon de vidéos, etc.), il ajuste en permanence le flux de contenus pour garder lutilisateur scotché à lécran.
Pour que le projet TikTok soit conforme à la législation américaine, les dirigeants du secteur technologique affirment que ses algorithmes doivent être créés et maintenus par une équipe d'ingénieurs américains indépendante de toute influence chinoise. Au-delà des conditions financières, la question du traitement des algorithmes de TikTok a été un élément délicat de l'accord, car ils sont considérés comme la partie la plus lucrative de l'entreprise.
Or, cet algorithme reste la propriété de ByteDance en Chine. Selon les informations disponibles, laccord qui transfère TikTok US à Oracle, Silver Lake et A16Z ne prévoit pas la cession intégrale du code source de lalgorithme. Cela signifie que la nouvelle application américaine ne pourra pas simplement répliquer le modèle de recommandation chinois sans un accord de licence très strict et surveillé par Pékin, qui a lui-même placé des restrictions à lexportation des technologies sensibles dIA.
« Nous avons conclu un accord sur TikTok. J'ai conclu un accord avec la Chine. Je vais m'entretenir avec le président Xi [Jinping] vendredi pour tout confirmer », a déclaré Trump mardi matin devant la Maison Blanche avant de partir en voyage au Royaume-Uni. « Ce sont de très grandes entreprises qui veulent l'acheter. »
Pékin avait exprimé son inquiétude quant au fait qu'une entité contrôlée par les États-Unis utilise la technologie développée en Chine par la société mère de TikTok, en particulier l'algorithme qui décide des vidéos à recommander. Mais Wang a déclaré que la Chine était désormais disposée à « accorder une licence pour l'utilisation de l'algorithme de TikTok et d'autres droits de propriété intellectuelle ». Il a également déclaré que les deux parties avaient convenu de « confier l'exploitation des données des utilisateurs américains et la sécurité du contenu ».
Les détails seront examinés de près par les responsables des deux pays, qui restent préoccupés par les implications en matière de sécurité nationale. Les inquiétudes concernant le contrôle chinois d'une application utilisée par quelque 170 millions d'Américains ont conduit le Congrès à adopter la loi que le président Joe Biden a signée l'année dernière.
Les analystes évoquent trois scénarios possibles concernant l'algorithme :
- Licence contrôlée : TikTok US obtient le droit dutiliser une version de lalgorithme, mais ByteDance garde la main sur les mises à jour et la propriété intellectuelle. Cela limite lautonomie américaine et expose la plateforme à de futurs blocages politiques.
- Version « forkée » : Oracle et ses partenaires développent une variante locale de lalgorithme, inspirée du modèle original mais adaptée avec des équipes dingénieurs aux États-Unis. Cela implique un délai dadaptation et un risque de baisse de qualité.
- Nouvel algorithme maison : TikTok US repart quasiment de zéro avec un moteur construit en interne. Ce serait le scénario le plus souverain mais aussi le plus risqué, car il mettrait des années à égaler la performance du modèle chinois.
Conséquences pour les utilisateurs et les créateurs
Si lalgorithme est bridé ou remplacé, les utilisateurs américains pourraient voir leur flux devenir moins pertinent, moins addictif et donc moins engageant. Les créateurs de contenu risqueraient alors une chute brutale de visibilité et dinteractions. Cest précisément cette incertitude qui inquiète le plus les annonceurs et les influenceurs : TikTok sans son algorithme, cest un peu YouTube sans ses recommandations ou Google sans son moteur de recherche.
Conclusion : un « TikTok sans magie » ?
Si la Maison-Blanche peut se féliciter davoir sécurisé son territoire numérique, la bataille nest peut-être pas totalement gagnée. La nouvelle application devra encore prouver quelle peut conserver lattractivité de TikTok sans le lien direct avec ByteDance. Or, lalgorithme maison, fruit dannées de R&D à Pékin, est précisément ce qui distingue TikTok de ses concurrents.
Sans cette magie algorithmique, la version américaine risque de perdre de sa puissance virale. Et si les utilisateurs migrent massivement vers dautres plateformes, lopération pourrait se solder par un affaiblissement durable de lécosystème numérique américain, là où Washington espérait au contraire le renforcer.
Lavenir de lalgorithme de TikTok US reste flou, mais il est probable que les États-Unis ne disposent pas du même moteur que la version mondiale. Si Washington insiste pour couper tout lien avec Pékin, le nouveau TikTok pourrait perdre une partie de son attractivité. La vraie question est donc : les utilisateurs resteront-ils fidèles à une version affaiblie de la plateforme, ou se tourneront-ils vers dautres réseaux sociaux qui, eux, conservent leurs algorithmes originaux ?
