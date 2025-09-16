La capitalisation boursière d'Alphabet, la société mère de Google, atteint pour la première fois les 3 000 milliards de $, après qu'un juge a décidé que Google n'avait pas à vendre son navigateur Chrome.

Alphabet, la société mère de Google, a rejoint Nvidia, Microsoft et Apple dans le club des 3 000 milliards de dollars après qu'une décision antitrust ait apaisé les craintes de démantèlement et que la croissance du cloud ait montré que l'IA portait ses fruits. La société mère de Google est devenue la quatrième entreprise américaine à atteindre une valeur boursière de 3 000 milliards de dollars lors d'une séance de bourse.
Alphabet est une société holding multinationale américaine spécialisée dans les technologies. Alphabet est la troisième plus grande entreprise technologique au monde en termes de chiffre d'affaires, après Amazon et Apple, la plus grande entreprise technologique en termes de bénéfices, et l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Elle a été créée à la suite d'une restructuration de Google le 2 octobre 2015 et est devenue la société holding mère de Google et de plusieurs anciennes filiales de Google.
En moins d'un an, Google a été qualifié de monopole pour la deuxième fois et voit son empire plus menacé que jamais. En août 2024, un juge fédéral a conclu que Google a enfreint les lois antitrust pour créer et maintenir un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne. Cette décision a placé Google sous la menace d'un démantèlement et la société pourrait être contrainte de vendre son navigateur phare, Chrome. Le 17 avril 2025, un autre juge fédéral a déclaré que Google détient un monopole illégal sur le marché de la publicité en ligne. Google a perdu ces procès contre le ministère américain de la Justice et risque un démantèlement.
Cependant, dans une décision historique récente, le tribunal ne contraindra pas Google à vendre son navigateur Chrome ou Android. Dans un document judiciaire, un juge fédéral a rendu cette décision qui constitue une victoire importante pour l'entreprise technologique. Google a évité l'issue la plus extrême possible dans le cadre d'une affaire antitrust historique qui a déterminé que l'entreprise exerçait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne.
Dans ce contexte, Alphabet a finalement fait son entrée dans le cercle très fermé des entreprises technologiques. La société mère de Google est devenue la quatrième entreprise américaine à atteindre une valeur boursière de 3 000 milliards de dollars lors d'une séance de bourse, une étape importante qui met fin à des mois d'inquiétude des investisseurs face à la pression antitrust et prouve que Wall Street est prête à accorder davantage de crédit à l'entreprise pour ses ambitions en matière d'IA.
Les actions ont bondi de plus de 4 % pour atteindre des niveaux records, propulsant les deux catégories d'actions cotées en bourse d'Alphabet dans le club des trois zéros. Cela place l'entreprise aux côtés de Nvidia, Microsoft et Apple, trois rivaux pour qui les 3 000 milliards de dollars semblent désormais monnaie courante, et bouleverse un classement qui, jusqu'à récemment, semblait fermé.
Pour Alphabet, le timing est important. Cette décision intervient quelques semaines seulement après que le juge Amit P. Mehta ait renoncé à prendre les mesures les plus sévères dans une affaire antitrust de longue date, refusant de démanteler l'entreprise ou de lui retirer ses plateformes Chrome et Android. Au lieu de cela, le tribunal a ciblé certains contrats d'exclusivité et a contraint Google à partager une partie de son index de recherche, une décision qui a imposé de nouvelles obligations mais a laissé intacts les joyaux de la couronne. Pour les investisseurs, cela faisait la différence entre un risque existentiel et une facture de conformité gérable. Le rebond des actions reflète ce soulagement.
Le passage de Google à 3 000 milliards de dollars intervient également alors que Google Cloud commence enfin à peser de tout son poids. En juillet, Alphabet a annoncé que les revenus du cloud avaient bondi de près de 32 % en glissement annuel pour atteindre 13,6 milliards de dollars, grâce à l'adoption de ses unités de traitement Tensor et de ses modèles d'IA Gemini, qui ont stimulé la croissance, permettant à Google d'envisager de générer plus de 50 milliards de dollars par an si la croissance se maintient.
La société a également indiqué qu'elle allait dépenser plus massivement pour répondre à la demande en centres de données, augmentant son plan d'investissements pour 2025 de 10 milliards de dollars pour le porter à 85 milliards de dollars. Pour un marché sceptique quant à la capacité de Google à faire de l'IA plus qu'un simple atout défensif, cela prouvait que la société pouvait potentiellement développer un deuxième moteur de profits parallèlement à son activité dominante dans le domaine de la recherche.
Cette étape importante souligne à quel point l'IA a redéfini les règles du marché boursier en temps réel. Nvidia a dépassé les 4 000 milliards de dollars cet été grâce à la demande en GPU, tandis qu'Apple et Microsoft ont maintenu leur position grâce à la durabilité de l'iPhone et à l'échelle du cloud (Microsoft a brièvement rejoint le club des 4 000 milliards de dollars cet été). L'arrivée tardive d'Alphabet dans le club des 3 000 milliards de dollars suggère que les investisseurs considèrent désormais l'IA comme un accélérateur, et non plus seulement comme un gouffre financier, et que l'incertitude juridique s'est suffisamment dissipée pour permettre au marché de se concentrer sur la croissance.
Depuis début 2023, les actions d'Alphabet ont grimpé en flèche, permettant à l'entreprise d'atteindre une valeur boursière de plus de 1 000 milliards de dollars. Cela a profité aux dirigeants, dont Sundar Pichai, qui rejoint désormais le club très fermé des PDG de sociétés technologiques non fondateurs dont la fortune dépasse le milliard de dollars. L'une de ses principales initiatives en tant que PDG a été d'orienter la stratégie de l'entreprise vers l'IA. La première grande étape de Google dans cette direction a été l'acquisition de DeepMind, une entreprise d'IA basée à Londres, pour 400 millions de dollars en 2014.
Le prochain défi de Google consiste à transformer sa dynamique en marges durables sans nuire à son activité de recherche, très lucrative, et à tenir les régulateurs à distance tandis que Gemini s'intègre de plus en plus profondément dans les flux de travail des consommateurs et des entreprises. Aujourd'hui, tout porte à croire que l'entreprise est capable de relever ces deux défis.
Le club des 3 000 milliards de dollars est encore petit, mais le message est clair : l'échelle, la distribution et les infrastructures gourmandes en énergie permettent de monétiser l'IA plus rapidement que ne le prévoyaient les sceptiques. La grande question pour Google est de savoir si cette durabilité va perdurer. La décision relative aux mesures correctives ne sera pas le dernier mot des régulateurs, et la hausse des dépenses d'investissement pourrait réduire les marges si l'adoption du cloud ralentit. Mais pour l'instant, Google possède ce que tous les géants de la technologie convoitent : la clarté, la dynamique et une capitalisation boursière qui a appris à compter jusqu'à trois.
Et vous ?
Pensez-vous que cette situation est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Google échappe au démantèlement : un procès historique qui change peu de choses. Pourquoi la décision de justice renforce paradoxalement la domination de Google
Nvidia devient la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 4 000 Mds $, dépassant Apple et Microsoft, les seules autres dont la valeur boursière dépasse les 3 000 Mds $
L'éclatement de la bulle de l'IA pourrait anéantir les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley et provoquer la chute des marchés publics, ainsi qu'un effondrement de l'économie dans son ensemble
Vous avez lu gratuitement 588 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.