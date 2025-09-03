Google ne sera pas contraint de vendre Chrome ou Android, selon une décision historique rendue par un juge dans le cadre d'une affaire antitrust

Plus tôt dans la journée, un tribunal américain chargé de superviser le procès intenté par le ministère américain de la Justice concernant notre mode de distribution de Search a rendu une décision sur les prochaines étapes.La décision d'aujourd'hui reconnaît à quel point le secteur a évolué avec l'avènement de l'IA, qui offre aux utilisateurs de nombreuses autres façons de trouver des informations. Cela souligne ce que nous affirmons depuis le dépôt de cette plainte en 2020 : la concurrence est intense et les utilisateurs peuvent facilement choisir les services qu'ils souhaitent. C'est pourquoi nous sommes en total désaccord avec la décision initiale de la Cour en août 2024 concernant la responsabilité.La Cour a désormais imposé des limites à la manière dont nous distribuons les services Google et nous obligera à partager les données de recherche avec nos concurrents. Nous nous inquiétons de l'impact de ces exigences sur nos utilisateurs et leur vie privée, et nous examinons attentivement cette décision. La Cour a reconnu que la cession de Chrome et d'Android aurait dépassé le cadre de l'affaire, qui portait sur la distribution de la recherche, et aurait nui aux consommateurs et à nos partenaires.Comme toujours, nous continuons à nous concentrer sur ce qui compte : créer des produits innovants que les gens choisissent et apprécient.