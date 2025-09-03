Google ne sera pas contraint de vendre Chrome ou Android, selon une décision historique rendue par un juge dans le cadre d'une affaire antitrust

Dans une décision historique récente, le tribunal ne contraindra pas Google à vendre son navigateur Chrome ou Android. Dans un document judiciaire, un juge fédéral a rendu cette décision qui constitue une victoire importante pour l'entreprise technologique. Google a évité l'issue la plus extrême possible dans le cadre d'une affaire antitrust historique qui a déterminé que l'entreprise exerçait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne.
En moins d'un an, Google a été qualifié de monopole pour la deuxième fois et voit son empire plus menacé que jamais. En août 2024, un juge fédéral a conclu que Google a enfreint les lois antitrust pour créer et maintenir un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne. Cette décision a placé Google sous la menace d'un démantèlement et la société pourrait être contrainte de vendre son navigateur phare, Chrome. Le 17 avril 2025, un autre juge fédéral a déclaré que Google détient un monopole illégal sur le marché de la publicité en ligne. Google a perdu ces procès contre le ministère américain de la Justice et risque un démantèlement.
Cependant, dans une décision historique récente, le tribunal ne contraindra pas Google à vendre son navigateur Chrome ou Android. Dans un document judiciaire, un juge fédéral a rendu cette décision qui constitue une victoire importante pour l'entreprise technologique. Google a évité l'issue la plus extrême possible dans le cadre d'une affaire antitrust historique qui a déterminé que l'entreprise exerçait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne.
Bien que Google ne soit pas contraint de vendre son navigateur Chrome ou Android, il devra mettre certaines données de recherche à la disposition de concurrents qualifiés afin de promouvoir la concurrence. Il lui sera également interdit de conclure ou de maintenir des contrats d'exclusivité liés à la distribution de services tels que Chrome, Search, Google Assistant et son application Gemini.
Ces accords constituent une source importante de revenus pour Google et permettent un large accès à ses services, bien que l'entreprise ait proposé de renoncer à ces contrats comme solution potentielle dans cette affaire. Le juge Amit Mehta, de la cour fédérale américaine, a déclaré dans une décision qu'il avait accepté en partie les mesures correctives proposées par Google.
Le procès a mis l'activité principale de Google sous les feux des projecteurs, à un moment où elle est déjà menacée d'être détrônée par les chatbots IA. Et cela intervient alors que l'entreprise se prépare également à défendre l'activité de sa publicité en ligne, après que celle-ci ait également été jugée comme un monopole illégal plus tôt cette année. « Google ne sera pas tenu de céder Chrome ; le tribunal n'inclura pas non plus de cession conditionnelle du système d'exploitation Android dans son jugement final », indique le dossier.
Dans un communiqué, Google a déclaré que cette décision soulignait à quel point l'industrie technologique avait changé avec l'IA, qui « offre aux gens tellement plus de moyens de trouver des informations ». Cependant, l'entreprise a également évoqué des préoccupations en matière de confidentialité liées à ces accords. « La Cour a imposé des limites à la manière dont nous distribuons les services Google et nous obligera à partager les données de recherche avec nos concurrents. Nous sommes préoccupés par l'impact de ces exigences sur nos utilisateurs et leur vie privée, et nous examinons attentivement cette décision », a déclaré la société.
Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que cette décision « reconnaît la nécessité de mesures correctives qui ouvriront le marché des services de recherche généraux » et « la nécessité d'empêcher Google d'utiliser pour ses produits GenAI les mêmes tactiques anticoncurrentielles que celles qu'il a utilisées pour monopoliser le marché de la recherche ». « Nous continuerons à examiner l'avis afin d'étudier les options du ministère et les prochaines étapes concernant la recherche de mesures supplémentaires », a déclaré la procureure générale adjointe Abigail Slater, citée dans le communiqué.
Cette décision a été suivie de près dans la Silicon Valley, car d'autres géants technologiques sont également confrontés à des poursuites antitrust engagées par le gouvernement américain.
Mehta a écrit que l'essor des outils d'IA générative a « changé le cours de cette affaire », ajoutant que garantir que la domination de Google dans le domaine de la recherche ne « se répercute pas sur le domaine de l'IA générative » était un élément clé de la procédure de recours. « Et, contrairement aux affaires classiques où le rôle du tribunal est de résoudre un litige sur la base de faits historiques, ici, le tribunal est invité à regarder dans une boule de cristal et à se projeter dans l'avenir », a-t-il écrit. « Ce n'est pas exactement le point fort d'un juge. »
Mehta a jugé l'automne dernier que Google avait enfreint la loi antitrust américaine avec son activité de recherche, écrivant que l'entreprise « est un monopole et qu'elle a agi comme tel pour maintenir son monopole ».
Au cours de la partie du procès consacrée aux « mesures correctives », qui a duré plusieurs semaines, Google a fait valoir que les solutions proposées par le ministère de la Justice porteraient préjudice aux consommateurs en rendant plus difficile l'accès à leur moteur de recherche préféré et pourraient freiner l'économie américaine et le leadership technologique des États-Unis. La responsable de Chrome, Parisa Tabriz, a témoigné que contraindre Google à vendre Chrome entraînerait une « ombre du navigateur web actuel » et le rendrait probablement « peu sûr et obsolète ».
Depuis des années, Google a signé des contrats exclusifs de plusieurs milliards de dollars avec des fabricants d'appareils tels qu'Apple afin de consolider sa position de moteur de recherche par défaut sur les smartphones et les navigateurs web, renforçant ainsi sa domination et lui conférant ce que le tribunal considère comme un avantage déloyal qui repose sur les habitudes des consommateurs plutôt que sur leur choix. En 2020, 95 % de toutes les requêtes de recherche sur les appareils mobiles aux États-Unis passaient par Google, a noté le juge Mehta dans son avis.
La décision d'empêcher Google de conclure des accords de distribution exclusifs est le moyen utilisé par la cour pour uniformiser les règles du jeu. Google se verra interdire de conclure des accords qui obligent les entreprises à préinstaller Google Search, Chrome, Google Assistant ou Gemini afin d'obtenir une licence pour sa célèbre boutique d'applications Google Play.
Mais de nombreux fabricants de téléphones continueront probablement à inclure les services de Google en raison de leur popularité, a déclaré Carolina Milanesi, présidente et analyste principale du cabinet d'études technologiques Creative Strategies. « La valeur que ces entreprises apportent aux fournisseurs et à leurs partenaires est telle que je ne sais pas combien d'entre eux décideront de ne pas préinstaller leurs services », a-t-elle déclaré.
Google sera toujours autorisé à rémunérer ses partenaires pour distribuer ses services, y compris son moteur de recherche, sur leurs produits. Apple et Google ont conclu un accord lucratif dans le cadre duquel le géant de la recherche verse des milliards de dollars au fabricant de l'iPhone pour être le moteur de recherche par défaut sur son navigateur web. Mettre fin à ce partenariat aurait signifié que Google ne bénéficierait plus d'une distribution par défaut sur l'un des smartphones les plus populaires au monde, tout en privant Apple d'une source de revenus lucrative.
« La suppression des paiements de Google entraînerait presque certainement des préjudices importants, voire paralysants dans certains cas, pour les partenaires de distribution, les marchés connexes et les consommateurs, ce qui milite contre une interdiction générale des paiements », indique le dossier.
Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, considère cette décision comme une victoire pour Apple et Google, en particulier après un rapport selon lequel les deux sociétés pourraient s'associer pour intégrer Gemini à Siri. « Si, en théorie, Google n'a pas le droit de conclure des « accords exclusifs » pour la recherche, cela ouvre désormais la voie à Apple pour poursuivre son accord et, à terme, renforcer son partenariat avec Google Gemini dans le domaine de l'IA », a-t-il déclaré dans une note de recherche.
Le résultat est globalement favorable à Google, estime Robert Siegel, professeur de gestion à la Stanford School of Business. Mais la décision d'interdire à Google de conclure des contrats exclusifs signifie que l'entreprise devra peut-être redoubler d'efforts pour séduire les consommateurs à l'avenir, en particulier dans un contexte de concurrence accrue de la part de rivaux tels qu'OpenAI et Perplexity, cette dernière ayant fait une offre non sollicitée et farfelue pour racheter Chrome le mois dernier. « Tout dépendra de qui proposera la meilleure solution pour l'interaction entre les gens et la technologie et l'IA à l'avenir », a déclaré Siegel.
Cette décision intervient alors que plusieurs acteurs technologiques se sont montré prêt à acheter le navigateur Chrome. En avril, la société Internet Yahoo Inc. soutenue par son propriétaire Apollo Global Management Inc. envisageait de faire une offre pour le navigateur web Chrome si le tribunal fédéral ordonnait à Google de le céder en guise de réparation pour avoir maintenu un monopole illégal.
Voici le communiqué de Google concernant la décision du juge :
Lisez notre déclaration concernant la décision rendue aujourd'hui dans l'affaire impliquant Google Search.
Plus tôt dans la journée, un tribunal américain chargé de superviser le procès intenté par le ministère américain de la Justice concernant notre mode de distribution de Search a rendu une décision sur les prochaines étapes.
La décision d'aujourd'hui reconnaît à quel point le secteur a évolué avec l'avènement de l'IA, qui offre aux utilisateurs de nombreuses autres façons de trouver des informations. Cela souligne ce que nous affirmons depuis le dépôt de cette plainte en 2020 : la concurrence est intense et les utilisateurs peuvent facilement choisir les services qu'ils souhaitent. C'est pourquoi nous sommes en total désaccord avec la décision initiale de la Cour en août 2024 concernant la responsabilité.
La Cour a désormais imposé des limites à la manière dont nous distribuons les services Google et nous obligera à partager les données de recherche avec nos concurrents. Nous nous inquiétons de l'impact de ces exigences sur nos utilisateurs et leur vie privée, et nous examinons attentivement cette décision. La Cour a reconnu que la cession de Chrome et d'Android aurait dépassé le cadre de l'affaire, qui portait sur la distribution de la recherche, et aurait nui aux consommateurs et à nos partenaires.
Comme toujours, nous continuons à nous concentrer sur ce qui compte : créer des produits innovants que les gens choisissent et apprécient.
Plus tôt dans la journée, un tribunal américain chargé de superviser le procès intenté par le ministère américain de la Justice concernant notre mode de distribution de Search a rendu une décision sur les prochaines étapes.
La décision d'aujourd'hui reconnaît à quel point le secteur a évolué avec l'avènement de l'IA, qui offre aux utilisateurs de nombreuses autres façons de trouver des informations. Cela souligne ce que nous affirmons depuis le dépôt de cette plainte en 2020 : la concurrence est intense et les utilisateurs peuvent facilement choisir les services qu'ils souhaitent. C'est pourquoi nous sommes en total désaccord avec la décision initiale de la Cour en août 2024 concernant la responsabilité.
La Cour a désormais imposé des limites à la manière dont nous distribuons les services Google et nous obligera à partager les données de recherche avec nos concurrents. Nous nous inquiétons de l'impact de ces exigences sur nos utilisateurs et leur vie privée, et nous examinons attentivement cette décision. La Cour a reconnu que la cession de Chrome et d'Android aurait dépassé le cadre de l'affaire, qui portait sur la distribution de la recherche, et aurait nui aux consommateurs et à nos partenaires.
Comme toujours, nous continuons à nous concentrer sur ce qui compte : créer des produits innovants que les gens choisissent et apprécient.
Et vous ?
Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur la situation ?
Voir aussi :
Les quatre principaux navigateurs Web pourraient perdre 80 % de leur financement si les États-Unis obligent Google à vendre Chrome et mettent fin aux accords d'exclusivité, la survie de Firefox est menacée
Le chef de produit de ChatGPT d'OpenAI a déclaré qu'OpenAI achèterait Chrome si Google était contraint de le vendre : "Le navigateur Chrome serait un meilleur produit s'il était profondément intégré à OpenAI"
La startup d'IA Perplexity a proposé d'acheter le navigateur Chrome pour 34,5 milliards de dollars, alors qu'elle s'efforce de contester la domination de Google dans le domaine de la recherche en ligne
Vous avez lu gratuitement 557 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.