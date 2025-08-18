Un ancien ingénieur d'Intel condamné pour avoir volé des secrets commerciaux au profit de Microsoft, Varun Gupta a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir volé et partagé des documents sensibles.



Varun Gupta, ancien employé d'Intel, a été condamné à deux ans de probation et à une amende de 34 472 dollars pour avoir volé des documents confidentiels de l'entreprise et les avoir partagés avec son nouvel employeur, Microsoft, a rapporté Oregon Live. La sentence, prononcée mardi 12 août, a été jugée nettement plus clémente que celle requise par le ministère public. Cependant, aucune peine d'emprisonnement n'a été prononcée, le juge estimant que la réputation de Gupta avait déjà été suffisamment ternie.L'affaire a été révélée lorsque les responsables d'Intel ont découvert que Gupta, qui négociait avec eux au nom de Microsoft dans le cadre d'un contrat portant sur des processeurs informatiques, semblait disposer d'informations privilégiées sur les activités du fabricant de puces. Cela a déclenché une enquête interne immédiate, à laquelle Microsoft a également participé. Il a ensuite été révélé que Gupta, 45 ans, avait copié plusieurs documents sensibles sur des appareils portables et en avait téléchargé certains sur son ordinateur portable fourni par son nouvel employeur.Il avait travaillé pour Intel pendant près de dix ans en tant qu'ingénieur en marketing produit et avait rejoint Microsoft en 2020. Son ancien employeur a appris qu'il avait volé des documents contenant des analyses de la concurrence, des stratégies de prix et d'autres informations détaillées. Intel a engagé des poursuites judiciaires contre Gupta en février 2021, et un accord confidentiel a été conclu quelques mois plus tard, l'accusé versant environ 40 000 dollars à l'entreprise. Les poursuites pénales se sont néanmoins poursuivies et, en décembre 2024, il a été officiellement inculpé pour détention de secrets commerciaux volés.En février de cette année, Gupta a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir volé et partagé des documents sensibles à son profit et à celui de son nouvel employeur, Microsoft, a alors rapporté Oregon Live. Il s'est rendu en Oregon depuis la France, où il étudie, pour plaider devant la juge de district Amy Baggio à Portland.Oregon Live a également cité le procureur adjoint américain William Narus, qui a déclaré que Gupta avait copié des milliers de documents confidentiels de son ordinateur Intel sur un disque dur portable avant de quitter l'entreprise. Dans une note de condamnation, Narus a déclaré que le prévenu avait non seulement pris des documents confidentiels, mais qu'il les avait également utilisés contre son ancien employeur. Il a requis une peine de huit mois de prison pour Gupta afin de dissuader de tels comportements dans le secteur à l'avenir.David Angeli, l'avocat de Gupta, a déclaré que son client avait déjà subi une punition durable, notamment la perte d'un poste de haut niveau pour lequel il avait travaillé pendant des années, le règlement d'un procès civil avec Intel pour 40 000 dollars et une réputation ternie qui a nui à sa carrière dans le secteur technologique. Dans une déclaration à la cour, Gupta a présenté ses excuses à Intel, à Microsoft et au gouvernement américain pour les ressources dépensées en raison de sa « mauvaise décision ».Il s'efforce actuellement de reconstruire sa vie en France. Après avoir quitté le secteur technologique, il s'est installé en Europe avec sa famille et étudie actuellement la gestion viticole afin de travailler dans l'industrie du vin.: Oregon LivePensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?