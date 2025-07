Apple poursuit un ancien employé, alléguant qu'il a volé des secrets commerciaux sur le Vision Pro à 3 500 $ avant de prendre un emploi chez Snap

Apple poursuit un ancien employé de haut rang, alléguant qu'il a volé des secrets commerciaux sur le Vision Pro à 3 500 $ avant de prendre un emploi chez Snap



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 434 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Début janvier 2025, Apple aurait mis fin à la production de son casque de réalité mixte Vision Pro . L'interruption de la production serait liée à la très faible demande du Vision Pro malgré l'engouement initial. Le prix prohibitif (3 499 $) de l'appareil et l'absence d'applications attrayantes n'ont pas attiré les consommateurs. Le Vision n'a pas fait le poids face aux rivaux qui coûte beaucoup moins cher avec un écosystème d'applications beaucoup plus riche.Récemment, un rapport a révélé qu'Apple poursuit en justice un ancien ingénieur en conception de produits, alléguant qu'il a volé des secrets commerciaux liés au casque Vision Pro de l'entreprise avant de prendre un emploi chez un concurrent de la Silicon Valley qui fabrique son propre casque AR, Snap Inc. Snap Inc. (anciennement Snapchat Inc.) est une entreprise américaine basée en Californie à Venice. Ses produits comprennent les applications Snapchat et Bitmoji, ainsi que les lunettes Spectacles, munies d'une caméra. Snapchat Inc. prend le nom de "Snap Inc." en septembre 2016, simultanément au lancement des lunettes connectées Spectacles.L'affaire a été déposée le 24 juin 2025 devant la cour supérieure du comté de Santa Clara. Elle accuse Di Liu - un ressortissant chinois vivant à San Jose, qui a été employé par Apple de septembre 2017 à novembre 2024 et qui avait un rôle de premier plan dans le groupe des produits de vision - d'avoir violé son accord de confidentialité et de propriété intellectuelle en prenant des milliers de fichiers contenant des informations exclusives sur le Vision Pro, et d'autres technologies Apple inédites, au cours de ses derniers jours au sein de l'entreprise.Selon Apple, Liu a déclaré à ses collègues qu'il démissionnait de l'entreprise pour des raisons personnelles et de santé, mais "". Selon le procès, Liu "", qui fabrique ses propres lunettes de réalité augmentée appelées Spectacles, et "".Au cours de cette période de deux semaines, Liu aurait utilisé son ordinateur portable et ses identifiants fournis par Apple pour accéder à un "volume massif" de documents confidentiels et les copier sur son espace de stockage personnel dans le cloud, notamment des schémas de conception, des dossiers de recherche et développement, des données relatives à la chaîne d'approvisionnement et des fichiers portant des noms de code internes, dont beaucoup étaient marqués comme étant "confidentiels Apple". En outre, Liu aurait délibérément renommé, réorganisé, puis supprimé des fichiers de son ordinateur portable professionnel afin de brouiller les pistes, selon le procès.Apple soutient que les actions de Liu étaient intentionnelles et calculées pour bénéficier de son nouveau rôle chez Snap, où il travaille maintenant comme ingénieur de conception de produits sur le matériel AR, selon son profil Linkedin. "", précise la plainte.Apple réclame des dommages et intérêts, ainsi qu'une décision de justice obligeant Liu à restituer tous les documents propriétaires ; elle demande également que tous ses appareils et comptes dans le cloud soient inspectés par des experts judiciaires. Apple défend depuis longtemps sa propriété intellectuelle de manière agressive et intente des actions en justice contre d'anciens employés accusés d'avoir divulgué ou volé des secrets commerciaux.Snap n'est pas cité comme défendeur dans le procès, et Apple n'accuse pas la société mère de Snapchat d'actes répréhensibles, mais le procès affirme que les actions de Liu pourraient lui avoir donné une longueur d'avance injuste sur le marché de l'informatique spatiale. Snapchat a annoncé le mois dernier qu'elle lancerait de nouvelles lunettes Spectacles légères offrant des expériences plus immersives à partir de l'année prochaine.La Vision Pro d'Apple, qui a fait ses débuts en février 2024 au prix de 3 500 dollars, aurait généré entre 1,3 et 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires pour l'entreprise l'année dernière, ce qui est impressionnant pour une nouvelle catégorie de produits, mais néanmoins modeste par rapport aux normes élevées d'Apple. Présenté comme un produit de "spatial computing", capable de transformer l’interaction avec la technologie au quotidien, il a fait l’objet de nombreuses attentes. Cependant, les utilisateurs expriment une série de déceptions et de regrets concernant l’appareil Cela dit, Apple va de l'avant : L'analyste de longue date Ming-Chi Kuo, qui entretient des relations étroites avec la chaîne d'approvisionnement d'Apple, a récemment publié un rapport décrivant une feuille de route ambitieuse pour la Vision Pro, révélant qu'Apple a actuellement au moins sept projets en cours de développement. Selon le rapport, Apple prévoit une avancée majeure en 2027 avec la sortie du Vision Air - un casque nettement plus léger et plus abordable - ainsi qu'une paire de lunettes intelligentes de type Ray-Ban axées sur l'audio, la photographie et la sensibilisation à l'environnement grâce à l'IA.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?