Linwei Ding, également connu sous le nom de Leon Ding, a été inculpé le mardi 7 mars par un jury fédéral de San Francisco de quatre chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux.Ce ressortissant chinois de 38 ans a été arrêté le mercredi matin à son domicile de Newark, en Californie. Son avocat n'a pas pu être identifié dans l'immédiat.L'inculpation de M. Ding a été dévoilée un peu plus d'un an après la création par l'administration Biden d'une force de frappe interagences pour les technologies de rupture (Disruptive Technology Strike Force) afin d'empêcher l'acquisition de technologies de pointe par des pays tels que la Chine et la Russie, ou de menacer potentiellement la sécurité nationale.", a déclaré Merrick Garland, procureur général des États-Unis, lors d'une conférence à San Francisco.Selon l'acte d'accusation, Ding a volé des informations détaillées sur l'infrastructure matérielle et la plateforme logicielle qui permet aux centres de données de supercalculateurs de Google d'entraîner de grands modèles d'intelligence artificielle grâce à l'apprentissage automatique.Les informations volées comprenaient des détails sur les puces et les systèmes, ainsi que sur les logiciels qui permettent d'alimenter un superordinateur "", selon l'acte d'accusation.Google a conçu certains des plans de puces prétendument volés pour obtenir un avantage sur les rivaux du cloud computing, Amazon.com et Microsoft, qui conçoivent leurs propres puces, et réduire sa dépendance à l'égard des puces de NVIDIA.Embauché par Google en 2019, Ding aurait commencé ses vols trois ans plus tard, alors qu'il était courtisé pour devenir directeur de la technologie d'une jeune entreprise technologique chinoise, et en mai 2023, il avait téléchargé plus de 500 fichiers confidentiels.Selon l'acte d'accusation, Ding a fondé sa propre entreprise de technologie ce mois-là et a fait circuler un document dans un groupe de discussion qui disait : "".Google a commencé à se méfier de Ding en décembre 2023 et lui a retiré son ordinateur portable le 4 janvier 2024, la veille du jour où Ding prévoyait de démissionner.Jose Castaneda, porte-parole de Google, a déclaré : "Ding risque jusqu'à 10 ans de prison et 250 000 dollars d'amende pour chaque chef d'inculpation.Quel est votre avis sur le sujet ?