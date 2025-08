Meta a enfreint la loi californienne sur l'atteinte à la vie privée en enregistrant intentionnellement les informations médicales de millions de femmes via l'application de suivi des cycles menstruels Flo



Meta Platforms est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies qui détient et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et des tiers. En 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.Meta est considérée comme l'une des cinq plus grandes entreprises technologiques américaines, aux côtés d'Alphabet (Google), Amazon, Apple et Microsoft. Malgré ce statut de géant technologique, un jury a récemment estimé que Meta avait enfreint la loi californienne sur l'atteinte à la vie privée en enregistrant intentionnellement les informations médicales sensibles de millions de femmes via l'application de suivi des cycles menstruels Flo.", a déclaré Michael P. Canty, du cabinet new-yorkais Labaton Keller Sucharow, qui représentait les plaignantes. "Les jurés ont dû répondre à trois questions, et pour chacune d'entre elles, ils ont statué contre Meta. Ils ont déclaré que oui, Meta avait intentionnellement espionné les utilisatrices et que oui, celles-ci pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que leurs informations sensibles relatives à leurs menstruations ne soient pas partagées. Enfin, les jurés ont jugé que non, Meta n'avait pas obtenu le consentement nécessaire pour ses actions.Dans ses conclusions finales, Canty avait exhorté le jury à tenir les géants de la technologie responsables et à envoyer un message clair indiquant que la collecte de données par Meta était inacceptable. "", a déclaré Canty. "En revanche, Meta a demandé au jury de se pencher sur une seule question : Facebook a-t-il intentionnellement écouté ou enregistré les communications confidentielles des plaignantes sans leur consentement ? "Les preuves sont limpides", a fait valoir Michele D. Johnson, du cabinet Latham & Watkins basé à Austin, au Texas, qui représente Meta. "L'application Flo a été lancée en 2016 pour aider les utilisatrices à suivre leurs règles, leur ovulation et leur grossesse. Les utilisatrices répondent à une série de questions sur leur cycle, notamment la date et la durée de leurs dernières règles.Dans le cadre d'un procès en 2021, un groupe d'utilisatrices de l'application a poursuivi Flo Health, affirmant que la société partageait de manière abusive des informations d'identification personnelles et des données de santé privées avec des tiers. Parmi eux figuraient Facebook (aujourd'hui connu sous le nom de Meta), Google, la société d'analyse publicitaire AppsFlyer et la société d'analyse Flurry, aujourd'hui disparue.Au début du mois, Google a déclaré avoir conclu un accord de principe avec le groupe. Flurry a conclu un accord avec les utilisatrices en mars, et le groupe a volontairement abandonné ses poursuites contre AppsFlyer en 2022. Récemment, Flo a annoncé avoir également conclu un accord. La société n'a reconnu aucune faute. "", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Au cours du procès, les plaignants se sont concentrés sur les kits de développement logiciel ou SDK, des morceaux de code pré-écrits que les développeurs utilisent pour créer des applications et suivre les analyses. Ils ont fait valoir que les SDK de Flo fonctionnaient en fait comme des appareils d'enregistrement. "", a déclaré Canty.Les plaignants ont soutenu que Meta avait intentionnellement utilisé des SDK pour enregistrer les communications des femmes à travers 12 "" portant des noms tels que "" et "". Ils ont affirmé que Meta avait reçu les données d'événement pour chaque question du sondage remplie par les utilisatrices et avait utilisé ces données à des fins publicitaires. Meta "", a déclaré Canty. "Enfin, les utilisatrices ont également fait valoir qu'elles avaient une attente raisonnable en matière de confidentialité sur l'application et que Meta n'avait pas leur consentement pour enregistrer leurs informations personnelles. "", a déclaré Canty. "Meta a commencé ses conclusions en soulignant le rôle joué par l'application Flo dans la collecte des données des utilisateurs. "", a déclaré Johnson. Johnson a déclaré que Flo avait créé les événements personnalisés de l'application et déterminé ce qui était envoyé à Facebook.Elle a décrit les SDK comme une enveloppe plutôt que comme un dispositif d'enregistrement, soulignant qu'un SDK peut "". Elle a ajouté que Facebook n'avait pas reçu de questions et réponses spécifiques comme celles que pourrait fournir un enregistrement, mais avait simplement reçu des informations codées.Johnson a également rejeté les arguments selon lesquels Facebook aurait intentionnellement enregistré les conversations des utilisateurs. Facebook a interdit à Flo d'envoyer des données de santé, a-t-elle déclaré, et a exigé que Flo fournisse un avis, obtienne le consentement et permette aux utilisateurs de refuser tout partage de données. Elle a affirmé que les plaignants avaient intentionnellement omis les efforts déployés par Facebook pour atténuer le risque de partage de données sensibles.En ce qui concerne le consentement des utilisateurs, Johnson a déclaré que les plaignants avaient accepté les conditions d'utilisation de Facebook. Elle a émis l'hypothèse que le procès avait été intenté par des avocats. Canty a réfuté cette affirmation dans sa réplique, la qualifiant d' "". Le procès s'est déroulé au tribunal fédéral Philip Burton. Le juge fédéral James Donato, nommé par Barack Obama, a présidé l'audience.Ce procès rappelle des accusations de Noyb envers Meta. Selon Noyb, Meta continue de violer les règles du RGPD avec son dernier plan pour former l'IA en utilisant les données personnelles privées d'Instagram et de Facebook pour former ses nouveaux systèmes d'IA sans consentement. Ce n'était pas la première fois que Noyb conteste le projet de Meta d'entraîner son IA à partir des messages et commentaires publics des utilisateurs de l'UE. Dans une affaire réglée en juin 2024, Meta a accepté d'interrompre la formation de l'IA dans l'UE/EEE.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?